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Volley Mercato: la diciottenne De Pos sarà la vice Turco a Fasano

Volley Mercato: la diciottenne De Pos sarà la vice Turco a Fasano

Arriva da Concorezzo la palleggiatrice di Belluno che cerca in Puglia la definitiva consacrazione. Nel suo curriculum anche una presenza in Champions League nelle file di Milano
2 min
TagsDe PosOlio Pantaleo

FASANO (BRINDISI)- Nicole De Pos, giovane regista di appena 18 anni, nata a Belluno, continuerà il suo percorso in A2, dove è stata protagonista lo scorso anno a Concorezzo, nelle file dell'Olio Pantaleo Fasano. E' stata scelta dal team pugliese per essere la valida alternativa all’esperta Alice Turco.

De Pos ha coltivato una passione per la pallavolo nata durante la scuola Primaria grazie alla spinta di sua sorella Veronica le cui gesta sportive hanno spinto la giovanissima Nicole ad iniziare a giocare. Ora per Nicole Da Pos si aprono le porte della Olio Pantaleo Fasano per una nuova esperienza in Serie A2.

LA CARRIERA-

Dopo una breve trafila nelle giovanili del Treviso nel 2023/24 il passaggio nella Volley Accadey Piacenza in B1. Appena un anno dopo il salto nella grande pallavolo:  il suo passaggio nell’universo del Vero Volley Milano che durante la stessa stagione la convoca in diversi match facendola esordire in Cev Champions League. E qui che Nicole Da Pos ha la possibilità di allenarsi e confrontarsi con alcune delle più grandi protagoniste della pallavolo italiana e internazionale.  Un bagaglio esperienziale notevole per l’atleta bellunese che nella scorsa stagione porta in quel di Concorezzo (A2).

Le parole di Nicole De Pos

« Fasano è una realtà emergente con grandi ambizioni e con un progetto importante. Il gruppo che sta costruendo la società saprà lavorare al meglio per dare il massimo durante il campionato. Da parte mia contribuirò portando energia, intensità e positività dentro e fuori dal campo ».

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