Volley Mercato: Anja Asonja sarà l'opposto di Marsala

L'innesto di Ašonja si inserisce in una campagna acquisti massiccia e mirata condotta dalla dirigenza, che ha già blindato il roster grazie ai precedenti arrivi di Sassolini, Allasia, Bole, Nonnati, Marcuzzi e Dodi, sapientemente integrati con le fondamentali riconferme di Caserta, Cicola e Grippo. A guidare questo organico, ormai in via di completamento, ci sarà una guida tecnica di assoluto spessore. La panchina è stata infatti affidata a un allenatore di grande esperienza e carisma come Dino Guadalupi, il cui lavoro sarà supportato dalla strategica riconferma del vice allenatore Lucio Tomasella, garantendo così un binomio di alto profilo, continuità e identità tattica. L'obiettivo della società è chiaro: allestire una squadra competitiva capace di disputare un tranquillo campionato di Serie A2. Si tratta di una missione stimolante alla luce della nota e selettiva formula del girone unico, un contesto impegnativo che richiederà costanza e solidità fin dalle prime battute per navigare in acque sicure e regalare grandi soddisfazioni ai tifosi

LA CARRIERA-

Cresciuta nel prestigioso vivaio della Stella Rossa Belgrado, Anja porta a Marsala tutta la sua solidità ed esperienza internazionale, maturata a soli 27 anni tra i massimi campionati di Serbia, Grecia e Romania.

Le parole Ania Asonja

« Sono molto felice ed emozionata di unirmi al Marsala Volley. Dopo un'ottima stagione in Romania, il trasferimento in Italia rappresenta il passo giusto per la mia carriera e una grande opportunità per continuare a crescere come giocatrice. Spero che insieme potremo raggiungere grandi traguardi e creare momenti indimenticabili ».