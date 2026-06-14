Volley Mercato: Fasano si assicura la diciannovenne Isabella Lavagnino

LA CARRIERA

Dicianovenne di Asti con i suoi 182 cm di altezza Isabella è pronta per questa nuova avventura pallavolistica. Prima esperienza in serie A2 e tanta voglia di incrementare il bagaglio tecnico ed esperienzale dopo un inizio carriera che l’ha vista crescere prima nella sua Asti per poi passare ancora giovanissima nel Chieri. Tre stagioni molto importanti utili a lanciarla nel mondo della pallavolo che conta, dove ha potuto anche saggiare la soddisfazione di alcune convocazioni in serie A1 e Coppa CEV. Nella scorsa stagione il passaggio al Cus Torino (B1) dove affina le sue qualità tecniche, che, qualche mese dopo, la portano ad accettare una prima avventura lontano da casa: indossare la maglia della Olio Pantaleo Fasano. Un salto di categoria importante per Isabella Lavagnino determinata a mettere a disposizione di società e staff tecnico tutto il suo talento.

Le parole di Isabella Lavagnino

« Fasano rappresenta per me una grande opportunità per mettermi in gioco e compiere un importante passo nel mio percorso. Sono molto felice della scelta che ho fatto. Credo che questo sia l’ambiente ideale per crescere non solo come atleta, ma anche come persona. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, lavorare con la squadra e dare il mio contributo, mettendoci sempre il massimo impegno ».