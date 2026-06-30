Volley Mercato: Ashley Adubea giocherà ad Altamura

Italiana classe 2003, Ashley è considerata uno dei profili più interessanti e d’impatto del panorama pallavolistico. L’arrivo di Adubea ad Altamura rappresenta un acquisto cruciale, un vero e proprio “tassello d’oro” che va a impreziosire il roster a disposizione di coach Dell’Anna. La sua mentalità vincente, unita alla freschezza atletica, permetterà alla PanBiscò di compiere un ulteriore salto di qualità. Con i suoi 1,88 metri di altezza, Adubea abbina una strabiliante dote fisica a un’esplosività fuori dal comune. Giocatrice solida, concreta e dotata di un braccio pesante, fa degli attacchi pungenti e della fisicità sotto rete le sue armi migliori, garantendo alla squadra una costante pericolosità in fase offensiva.

LA CARRIERA

Nonostante la giovane età, il percorso di Ashley Adubea parla chiaro: ovunque abbia giocato, è sempre stata la trascinatrice e la protagonista assoluta dei club di cui ha vestito la maglia!

Due stagioni fa si è imposta all’attenzione generale con la maglia della Star Volley Bisceglie, guidando la squadra a un passo da una storica promozione in Serie A2, sfumata soltanto nelle battute finali dei play-off.

Nella passata stagione ha confermato tutto il suo valore al Nord Italia, tra le fila dell’Acrobatica Alessandria. Una cavalcata trionfale che l’ha vista ancora una volta nel ruolo di leader assoluta, culminata con la conquista della promozione nel prossimo campionato di Serie A3.

Le parole di Ashley Adubea

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