Diretta Italia-Svizzera agli Eurovolley: come vederla in tv e in streaming

MONZA - Dopo il netto e convincente successo contro la Romania, l'Italia affronterà la Svizzera, per la terza giornata della Pool B degli Europei femminili di pallavolo 2023 . Le elvetiche sono reduci dalla sconfitta all'esordio al tie-break contro la Bosnia ed Erzegovina.

Italia-Svizzera, dove e quando si gioca

Il match tra Italia e Svizzera, valevole per gli Europei di Pallavolo, si giocherà all'Arena di Monza alle ore 21:15. La sfida sarà preceduta dal match tra Bosnia Erzegovina e Croazia, in programma alle ore 18.

Italia-Svizzera, dove vederla in tv e streaming

La gara tra Italia e Svizzera verrà trasmessa in diretta da Rai 2, Rai Sport e da Sky Sport Arena. Inoltre sarà disponibile in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.

Italia-Svizzera, le rose delle due squadre

ITALIA: Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 4. Francesca Bosio. Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 21. Loveth Omoruyi, 2. Alice Degradi. Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova. Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini. Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale. C.T.: Davide Mazzanti.

SVIZZERA: Palleggiatrici: 7. Meline Pierret, 18. Olivia Wassner. Schiacciatrici: 5. Chiara Petitat, 14. Laura Kunzler (C), 17. Julie Lengweiler, 19. Sindi Mico, 22. Julia Kunzler. Opposti: 11. Maja Storck, 15. Tabea Eichler. Centrali: 4. Alix De Micheli, 6. Madlaina Matter, 8. Samira Sulser. Liberi: 16. Fabiana Mottis, 21. Mathilde Engel. C.T.: Stevan Ljubicic.