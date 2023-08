Diretta Italia-Spagna 2-0 (25-23, 25-22): segui gli ottavi degli Europei di volley

FIRENZE - L’attesa volge al termine. Questa sera (26 agosto) al Palazzo Wanny di Firenze , con fischio di inizio alle 21:15 l’ Italia affronterà la Spagna nella sfida valida per gli ottavi di finale del Campionato Europeo Femminile 2023 . Le azzurre del ct Mazzanti sono reduci dal percorso perfetto nel girone B , chiuso con cinque vittorie per 3-0 ; le iberiche hanno invece concluso il Pool D al quarto posto: la vincente se la vedrà contro Francia o Romania . Segui la diretta della partita .

22:34

Italia-Spagna 18-9

Danesi e Lubian: azzurre che ora volano.

22:31

Italia-Spagna 12-6

Doppio punto di Pietrini e sigillo di una monumentale Antropova: show delle azzurre!

22:28

Italia-Spagna 8-5

Fersino e Sylla difendono, Pietrini rifinisce: azzurre ancora sul +3 nella bolgia del Palazzo Wanny di Firenze!

22:25

Italia-Spagna 7-4

Muro efficace di Lubian e nuovo +3 azzurro!

22:22

Italia-Spagna 5-2

Slash di Sylla e azzurre che volano subito sul +3!

22:21

Italia-Spagna 2-1

Antropova e Danesi rimediano all'errore in battuta in Orro: azzurre avanti anche nel terzo set.

22:15

Italia-Spagna 25-22, secondo set

Mani out di una spettacolare Antropova e le azzurre vincono anche il secondo set!

22:12

Italia-Spagna 23-21

Ace di Danesi e azzurre che intravedono anche il secondo set.

22:09

Italia-Spagna 20-20

Primo tempo vincente di Jimenez e diagonale di Pietrini: ancora parità.

22:06

Italia-Spagna 18-18

Invasione di Bosio in palleggio e la Spagna pareggia i conti.

22:04

Italia-Spagna 18-16

Errore di Egonu in contrattacco e iberiche che si riavvicinano.

21:59

Italia-Spagna 15-10

Antropova mura Varela e firma il massimo vantaggio azzurro!

21:56

Italia-Spagna 10-7

Pietrini, con un mani-out vincente, porta le azzurre sul +3!

21:53

Italia-Spagna 8-5

Ennesimo ace di Antropova! Palazzo Wanny in tripudio!

21:50

Italia-Spagna 5-4

De Paula è una spina nel fianco della difesa azzurra ma due punti di una grande Antropova ristabilisce l'equilibrio.

21:48

Italia-Spagna 2-1

Inizia bene il secondo set per le azzurre di Mazzanti con il primo tempo di Danesi e il muro di Pietrini.

21:43

Italia-Spagna 25-23, primo set

L'ace di una strepitosa Antropova regala alle azzurre il primo set!

21:42

Italia-Spagna 24-23

Contrattacco di Antropova ed è set point Italia!

21:41

Italia-Spagna 22-22

Ace di Danesi! Pareggiano le azzurre!

21:40

Italia-Spagna 21-22

Le azzurre si rifanno sotto: decisivi gli errori di Schlegel e Camino. Si riapre il primo set!

21:38

Italia-Spagna 17-20

Danesi, in primo tempo, prova a scuotere le azzurre che stanno faticando contro un'ottima De Paula.

21:35

Italia-Spagna 16-18

La nazionale iberica prova a scappare ma la Egonu segna il -2.

21:32

Italia-Spagna 15-15

Invasione di Bosio al palleggio e la Spagna ristabilisce la parità.

21:31

Italia-Spagna 15-13

Varela sbaglia al servizio regalando il +3 all'Italia ma la Spagna accorcia subito con Jimenez e De Paula.

21:27

Italia-Spagna 13-11

Ace di Antropova! Azzurre avanti ed entra anche Paola Egonu: ovazione del pubblico.

21:22

Italia-Spagna 8-8

Muro di Orro e ace di Lubian: le azzurre allungano ma un errore di quest'ultima e l'attacco terminato a lato di Antropova riportano il match in parità.

21:20

Italia-Spagna 4-4

Inizio veemente tra le due squadre che si affrontano a viso aperto. Per le azzurre, protagonista la Antropova con un bolide e un diagonale chirurgico.

21:15

Si parte: comincia Italia-Spagna!

Al via l'ottavo di finale tra le azzurre e le iberiche.

21:12

È il momento degli inni nazionali

Suonano gli inni delle due selezioni. Poi si alzerà il sipario su Italia-Spagna.

21:07

Italvolley, il sestetto ufficiale

Ecco le sei giocatrici schierate dal ct Mazzanti per la sfida alla Spagna: Antropova nel ruolo di opposto, Orro in palleggio, Danesi e Lubian centrali, Sylla e Pietrini schiacciatrici, Fersino il libero.

21:02

Atmosfera bollente al Palazzo Wanny!

Le due squadre sono scese in campo per il riscaldamento in un'atmosfera incredibile: che bolgia a Firenze! A breve gli inni nazionali e poi si alzerà il sipario sulla sfida tra l'Italia e la Spagna.

20:55

Le azzurre difendono il titolo del 2021

Le ragazze del ct Mazzanti difendono il titolo europeo conquistato nel 2021 nella storica finale di Belgrado contro la Serbia: 3-1 il risultato per l'Italia con i parziali di 26-24, 22-25, 19-25, 11-25.

20:47

Italia, Egonu in panchina: gioca Antropova

Sarà Ekaterina Antropova l'opposto titolare dell'Italia per la sfida alle spagnole: la classe 2003 prende il posto di Paola Egonu.

20:40

Eurovolley, Francia agli ottavi

Nel primo incrocio a eliminazione diretta del torneo, spicca il 3-1 della Francia contro la Romania (25-23, 25-16, 21-25, 25-23). Proprio le francesi saranno le avversarie ai quarti di finale della vincente del confronto tra le azzurre di Mazzanti e la selezione iberica.

20:30

Diretta Italia-Spagna agli Eurovolley: dove vederla in tv e in streaming

Inizia la fase da eliminazione diretta delle azzurre, che sfidano le spagnole negli ottavi di finale: ecco come seguire il match. (QUI I DETTAGLI)

Palazzo Wanny - Firenze