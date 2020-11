Conegliano sbanca anche il Pala Igor

NOVARA- Non trova ostacoli lo strapotere in campionato dell'Imoco Conegliano che, nel secondo anticipo della 12a giornata, si impone nettamente nel big match contro l'Igor Gorgonzola Novara conquistando con pieno diritto il titolo di campione d'inverno.

LA CRONACA DEL MATCH-

I sestetti al PalaIgor vedono Novara in campo con l’ex Hancock in diagonale con Smarzek, al centro Bonifacio e Washington, schiacciatrici Herbots e Bosetti, libero Napodano. Coach Santarelli schiera dall’inizio Wolosz con la grande ex di serata Paola Egonu, al centro De Kruijf e Fahr, in banda diagonale tutta statunitense Hill (altra ex) e Adams, libero Moki De Gennnaro.

Inizia la partita, l’Imoco prende presto il comando delle operazioni con le battute di Mckenzie Adams (2 aces) e il gioco rapido orchestrato da un’aggressiva Asia Wolosz : 6-9. La battuta della squadra veneta è molto efficace e lancia i contrattacchi gialloblù con le centrali grandi protagoniste. Sarah Fahr (6 punti nel set con l’83%) e Robin De Kruijf (per lei un inizio show con 5 punti nel primo set, 3/3 in attacco) vengono infarcite di palloni dalla loro regista polacca e rispondono alla grande, lanciando le Pantere al primo break importante (12-18). L’Igor ci prova con Herbots e le battute di Hancock, ma non riesce a rientrare. Entra Lara Caravello, due sue ottime difese propiziano altrettanti muri, prima di Egonu, poi di De Kruijf, e anche grazie alla friulana arriva il 17-24 che lancia le Pantere verso il primo set, chiusa da una diagonale feroce di Egonu (5 punti, 2 muri nel set) sull’ennesimo assist al bacio dalle mani fatate di capitan Wolosz. 17-25 il primo parziale per un’Imoco che inizia come spesso accade con grande autorità, nonostante l’assenza di Miriam Sylla (fastidio a un piede) e Raphaela Folie (in recupero dall’operazione al ginocchio). Per l’Igor sono out il libero Sansonna e la capitana Cristina Chirichella.

Secondo set e subito le Pantere vogliono mettere in chiaro che la musica non è cambiata, continuando a dare spettacolo. Egonu e Hill giocano colpi di astuzia creando scompiglio nella difesa piemontese (1-4), Asia Wolosz è ispirata e gioca da vera condottiera mostrando colpi imprevedibili per le sue attaccanti, mentre dall’altra parte Smarzek va di potenza (3-6). Paola Egonu però è una certezza dalla seconda linea e continua a marciare su percentuali stellari, nonostante Novara dia il massimo con Bosetti e Hancock per rientrare (7-7). Wolosz e compagne provano un altro allungo (7-10), ma Washington duella bene al centro e tiene a galla la squadra di casa. Ma quando decide di spingere la corazzata gialloblù diventa inarrestabile, la difesa di De Gennaro e compagnia mette in moto le mani di una Wolosz sempre più imprevedibile (9-12), poi Sarah Fahr con un gran muro e un servizio velenoso riporta Conegliano a +4 (10-14). C’è ancora tanta difesa di squadra nell’ulteriore allungo di un’Imoco quasi perfetta: il 10-15 ne è un esempio, dopo due gran recuperi è Hill a beffare il muro con un tocco che costringe al time out coach Lavarini. Gli scambi si allungano,quando c’e’ bisogno di risolvere capitan Wolosz scatena la potenza di Paola Egonu (11-16), mentre per Novara entra Daalderop. Conegliano insiste con i fondamentali terminali: entra in battuta Egonu e sarà un turno lunghissimo, inaugurato con un ace, poi muro di De Kruijf e per Novara è notte fonda (11-18). Paola Egonu non lascia la zona di battuta e le Pantere dilagano, Wolosz-Hill danno spettacolo (10-22), e l’opposta di Cittadella continua a sparare. Tra aces personali e ricostruzioni vincenti delle compagne è un break infinito fino all’11-23. La chiusura 12-25 è firmata dall’11° punto nel set (3 aces e un fantastico 64% in attacco) di una Egonu stellare.

Nel terzo set chi si aspetta una reazione delle padrone di casa è deluso. La squadra di coach Santarelli non lascia spazio a qualsivoglia velleità delle avversarie, è infatti delle Pantere primo tentativo di fuga sul 4-9, con De Kruijf che sembra aggredire con ferocia la rete toccando tutto a muro. L’Igor prova il doppio cambio con Battistoni e Zanette che va a segno, ma Mckenzie Adams respinge la minaccia (6-10). I turni in battuta della specialista Hancock sono ossigeno per le piemontesi che tornano vicine (8-10), ma si va da Egonu per trovare il nuovo +3. Anche le Pantere però sono…umane e arrivano un paio di errori che favoriscono il rientro di Bosetti e compagne, la parità arriva sull’11-11. Come nel set precedente la panchina veneta getta nella mischia il “jolly” Caravello e subito la sua battuta crea scompiglio, un’attenta Fahr (11 punti, 80% in attacco alla fine) può siglare l’11-13. Ancora una volta l’ingresso della “rookie” ex Martignacco coincide con un bel break, affianca la solita certezza Moki De Gennaro nella trincea difensiva e non cade più un pallone fino all’11-16. L’olandese Daalderop prova a far paura alle Pantere che però non si scompongono, trovando sprazzi di fantasia con i colpi estrosi di Kim Hill (sempre più vicina al top con 13 punti e il 55%). E’ un’Egonu molto “connessa” stasera (21 punti con il 63% in attacco) a siglare il 14-22 che indica la strada verso l’ennesimo 3-0 della stagione per la schiacciasassi gialloblù. L’Imoco Volley spinge fino in fondo senza fare sconti e chiude con un netto 16-25 un match tenuto in mano dall’inizio alla fine che conferma la “dittatura” delle Pantere in questa prima parte di stagione nel campionato italiano.

I PROTAGONISTI-

Stefano Lavarini (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Conegliano ha dimostrato che in questo momento è a un livello superiore al nostro in modo abbastanza netto. Credo che ci si aspettasse un livello di competitività più alto soprattutto sulle situazioni in cui siamo riuscite a metterle in difficoltà un po’ nella costruzione di alcuni giochi e allora la gestione di quelle palle poteva essere differente per stare in partita di più e con un gioco migliore ».

Daniele Santarelli (Allenatore Imoco Conegliano)- « Devo dire brave alle ragazze perché hanno interpretato la partita con l’atteggiamento giusto sin dall’inizio. Se riusciremo ad affrontare tutte le partite con questa aggressività potremo fare grandi cose. Venivamo da una settimana non facile, abbiamo avuto qualche acciacco e qualche problemino ma il gruppo è stato professionale ed ha spinto al massimo in allenamento. Il risultato di oggi è frutto del lavoro di questi giorni ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (18-25 14-25 16-25)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Washington 5, Hancock 4, Bosetti 5, Bonifacio 3, Smarzek 6, Herbots 3, Napodano (L), Daalderop 5, Zanette 1, Populini, Battistoni. Non entrate: Costantini, Chirichella. All. Lavarini.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Adams 8, Fahr 10, Egonu 21, Hill 13, De Kruijf 6, Wolosz 2, De Gennaro (L), Caravello. Non entrate: Gennari, Gicquel, Omoruyi, Folie, Butigan. All. Santarelli.

ARBITRI: Boris, Papadopol.

NOTE – Durata set: 22′, 23′, 24′; Tot: 69′.