In A1 si gioca per primato e salvezza

ROMA -Altro infrasettimanale di recuperi per la vivo Serie A1 Femminile . Il calendario prevede quattro partite tra mercoledì e giovedì, rimandate nella prima e nella seconda giornata di ritorno. Apre le danze la capolista Monza in visita a Chieri per l’allungo su Scandicci (ore 19.00), fischio d’inizio mezz’ora dopo per Vallefoglia in cerca di punti salvezza contro la terza in classifica Conegliano. Alle 20.30, scontro diretto in zona retrocessione tra Trento e Bergamo, mentre giovedì chiude il programma la trasferta di Novara a Palazzo Wanny contro Firenze (diretta Rai Sport + HD ore 20.30).

Da una capolista all’altra. Quattro giorni dopo aver affrontato Scandicci, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna subito al PalaFenera per l’impegno infrasettimanale in programma domani, mercoledì 23 febbraio (ore 19), contro la Vero Volley Monza. Nel girone d’andata Monza si è imposta 3-1, ma in questa stagione le due squadre si sono affrontate anche un’altra volta, per il quarto di finale di Coppa Italia, gara vinta 0-3 dalle chieresi. Se le padroni di casa possono chiedere poco alla loro classifica (-11 da Novara e +4 da Cuneo ma con due partite in meno), le ragazze di coach Gaspari hanno un’occasione d’oro, poiché guadagnando i tre punti volerebbero a +4 su Scandicci mettendo pressione anche a Conegliano, impegnata contro una Vallefoglia assetata di punti salvezza.

« Quella con Scandicci è stata una buona partita per noi. L’importante è che siamo state in grado di tornare e giocare bene dopo la precedente sconfitta – sottolinea la centrale statunitense Rhamat Alhassan – Questo campionato è davvero di alto livello, e non puoi mai prenderti un giorno libero. Non vedo l’ora di giocare questa partita, loro sono una squadra molto forte, quindi so che giocheranno duro e la gara sarà molto divertente. Sono molto felice che Dana e Jordan (non ancora in Italia n.d.r.) siano venute a giocare in Italia, sono due grandi giocatrici ma anche due brave persone, e sembra che Dana stia già lasciando il segno ».

Per Monza, è Coach Gaspari a rilasciare un commento:

« Contro Roma è arrivata una buona vittoria, anche se la nostra prestazione non è stata brillantissima. Ci interessavano i tre punti e li abbiamo conquistati, consapevoli che ora ci aspetta un avversario ostico come Chieri, capace di eliminarci dalla Coppa Italia, che sta ritrovando l’organico al completo dopo varie problematiche. Sarà una gara difficile, in un campo caldo, ma noi dobbiamo tenere a mente il nostro obiettivo. Della mia squadra mi piace il fatto che, dall’inizio della stagione, si ragiona di gruppo, mettendolo davanti al singolo. Per lottare per gli obiettivi che abbiamo, però, dobbiamo essere più continui. Lavorando cercheremo di migliorare anche questo aspetto ».

Seconda partita in casa consecutiva per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: la squadra di coach Fabio Bonafede ospiterà domani, mercoledì 23 febbraio, alle 19.30 al PalaCarneroli di Urbino, la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Dopo le due vittorie in fila a Trento e in casa con Casalmaggiore, le tigri sono salite al nono posto in classifica a 18 punti, allontanando momentaneamente la zona retrocessione ora distante cinque punti, ma con diverse gare ancora da recuperare per tutte le squadre con speranze di salvezza. Nella gara di andata, che segnò lo storico esordio in massima serie per la società del presidente Angeli, Conegliano battè la Megabox in tre set, ma le ragazze di Bonafede combatterono fino alla fine.

Questo il commento del coach delle pantere Santarelli:

« Vallefoglia è una squadra un po’ diversa rispetto a quella dell’andata, visto il cambio di opposto e di palleggiatore. Stanno giocando una seconda parte di stagione molto buona e sono in grado di dare fastidio a chiunque perché hanno attaccanti molto forti, da prima fascia, che quando sono in giornata diventano veramente pericolose. Con Cuneo abbiamo colto la vittoria soffrendo, domani conto di vedere più continuità e una squadra che vuole imporre il suo gioco. Ogni avversaria nel nostro campionato nasconde tante insidie, dovremo essere brave a far valere il nostro potenziale ».

Partita delicatissima quella in scena alla BLM Group Arena tra Delta Despar Trentino e Volley Bergamo 1991. Le padrone di casa vengono da due sconfitte pesantissime in chiave salvezza, contro Vallefoglia e soprattutto contro Perugia dopo aver sprecato due set di vantaggio. Questo scontro diretto è una delle ultime occasioni a disposizione per provare una risalita, considerando anche che Bergamo e Perugia sono a +2 ma rispettivamente con due e quattro partite da recuperare. La formazione di coach Micoli, alla seconda sfida sulla panchina delle orobiche, è uscita invece con un’ottima prestazione dal Pala Igor nonostante il 3-1 finale, seguita comunque al successo fondamentale proprio contro la stessa Perugia.

« Si tratta di un altro scontro salvezza fondamentale, forse per noi l’ultima spiaggia perché chiaramente non vincendo ci allontaneremo troppo dalla quota salvezza – spiega l’allenatore di Trento, Matteo Bertini – Ripartiamo dalle sicurezze viste nella sfida di Perugia, in modo particolare nei primi due set ma in generale, terzo set escluso, in tutta la gara. Partiamo da quel modo di stare in campo, per provare ad ottenere un successo fondamentale per il nostro percorso. Affronteremo una squadra che si è rinforzata nel mercato invernale e che ha due atlete in più rispetto alla sfida d’andata come Butigan e May e con un nuovo allenatore. Nelle ultime due gare hanno acquisito morale e sappiamo che troveremo una formazione agguerrita, che proprio come noi vuole ottenere tre punti importantissimi in ottica salvezza ».

Il posticipo dell’infrasettimanale vede a Palazzo Wanny Il Bisonte Firenze sfidare l’Igor Gorgonzola Novara. Periodo non semplicissimo tra le nuove mura amiche per le ragazze di coach Bellano, che su tre incontri (Roma, Scandicci e Busto Arsizio) hanno raccolto solo un punto e perso vantaggio sulle inseguitrici, la prima delle quali, Vallefoglia, prossima avversarie delle bisontine nel weekend in arrivo. Novara, d’altro canto, non perde in campionato da dicembre e dopo gli stop per Covid ha ripreso ottimamente la rincorsa sul gruppo di testa, con due sole sconfitte stagionali come Conegliano.

L’allenatore delle toscane ha rilasciato questa dichiarazione sul match:

« I punti di forza e le qualità di Novara sono la grande organizzazione della fase muro-difesa e la profondità dell’organico a disposizione di Stefano Lavarini. Giovedì cercheremo di tenergli testa puntando su una tattica di battuta abbastanza aggressiva. Con loro occorre arginare alcune uscite d’attacco per tenere alta la qualità della nostra fase break, se ci riusciremo la gara potrà diventare interessante. Sono positivo e credo che in questi due giorni riusciremo a focalizzarci bene su quello che ci serve. La squadra farà vedere della bella pallavolo e la voglia che ha di continuare a giocare, magari questa volta raccoglieremo qualcosa in più degli applausi presi nelle ultime due partite in casa”. Per le ospiti, è il d.g. Marchioni a commentare l’incontro: “Il nostro tour de force prosegue, con due trasferte in quattro giorni che metteranno in palio punti pesanti per quello che è ora il nostro obiettivo, ovvero chiudere il più in alto possibile la regular season. Quando siamo ripartiti dopo il lungo stop forzato per il Covid, sapevamo che avremmo dovuto stringere i denti e che ci aspettavano tante sfide toste e decisive. A Firenze affronteremo una squadra molto valida dal punto di vista tecnico e tattico e come già è stato nelle ultime uscite, quello che farà la differenza sarà la nostra capacità di rimanere sempre dentro alla partita, reagendo prontamente alle difficoltà che potremmo incontrare e senza abbassare il ritmo nei momenti positivi. Scontato dire che vogliamo vincere: per la classifica e per tenere il ritmo delle altre prime della classe, che è forsennato in questa fase ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI RECUPERI

1a GIORNATA DI RITORNO-



Mercoledì 23 febbraio ore 19:30

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Oranelli-Palumbo



Mercoledì 23 febbraio ore 20:30

Delta Despar Trentino – Volley Bergamo 1991 ARBITRI: Puecher-Zanussi



Giovedì 24 febbraio ore 20:30 (Rai Sport + HD)

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Spinnicchia-Cesare

2a GIORNATA DI RITORNO-



Mercoledì 23 febbraio ore 19:00

Reale Mutua Fenera Chieri – Vero Volley Monza ARBITRI: Brunelli-Piana

LA CLASSIFICA-

Vero Volley Monza 46 (15-4); Savino Del Bene Scandicci 45 (16-4); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 43 (15-2); Unet E-Work Busto Arsizio 41 (13-7); Igor Gorgonzola Novara 40 (14-2); Reale Mutua Fenera Chieri 29 (10-7); Bosca S.Bernardo Cuneo 25 (8-11); Il Bisonte Firenze 23 (8-9); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 18 (6-12); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 16 (5-14); Acqua & Sapone Roma Volley Club 15 (6-12); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 13 (4-12); Volley Bergamo 1991 13 (4-13); Delta Despar Trentino 11 (2-17).

*Punti (Vinte-Perse)