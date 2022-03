Roma-Cuneo e Novara-Conegliano in campo per i recuperi

ROMA- Due recuperi nel programma infrasettimanale della vivo Serie A1 Femminile . Mercoledì alle 19.30, partita importantissima per Roma, che ospita Cuneo con la speranza di guadagnare punti e staccare la zona retrocessione. Giovedì alle ore 20.00, sarà invece in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Action il super big match tra Novara e Conegliano, un vero e proprio clasico degli ultimi anni. Entrambe le formazioni hanno diverse partite in meno della capolista Monza e in questo scontro diretto proveranno a proseguire la rincorsa verso la vetta.

A distanza di tre giorni dalla sconfitta contro Novara, l’Acqua & Sapone Roma Volley Club ospita nuovamente in casa una formazione piemontese, la Bosca S.Bernardo Cuneo, per il recupero della prima giornata di ritorno. Le gatte vengono dall’emozionante successo al tie-break nel derby contro Chieri e cercheranno una vittoria proprio per agganciare in classifica le cugine, mentre per Roma ci saranno in palio punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. All’andata, Roma aveva avuto la meglio nel campo delle piemontesi per tre set a zero, con una prova convincente in tutti i fondamentali.

Hanna Klimets, opposta giallorossa, ha parlato così prima della partita:

« Siamo un po’ stanche, ma è normale, sappiamo di dover dare il meglio di noi per uscire da questa situazione. Cuneo è una grandissima squadra. Non hanno soltanto giocatrici di livello, ma in campo, tutte insieme, esprimono una intensità e velocità di gioco veramente notevole. Ci aspetta una grande prova, ma dovremo mettere in campo tutto pur di ottenere i punti di cui abbiamo bisogno. Dovremo partire da una buona strategia e tanta voglia di conquistare ogni singola azione ».

Sofya Kuznetsova ha invece commentato:

« La vittoria di domenica è stata molto importante per noi. Anche all’andata Chieri era stata sempre avanti nel tie-break ma non eravamo riusciti a rimontare, domenica invece ci abbiamo creduto anche sull’11-14 e abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Affrontiamo la lunga e difficile trasferta di Roma con tanta voglia di riscattare la brutta sconfitta della prima di campionato, che tutti ricordiamo molto bene. La chiave per riuscirci sarà giocare di squadra come abbiamo fatto nel derby ».

Giovedì al PalaIgor, la Igor Gorgonzola Novara e la Prosecco Doc Imoco Conegliano si scontreranno nel più classico dei big match degli ultimi anni di pallavolo femminile italiana. Le due squadre sono in piena corsa per la vetta del campionato, distanti rispettivamente quattro e due punti da Monza ma con diverse partite da recuperare dopo gli stop per Covid. Entrambe vengono da due successi in trasferta nello scorso weekend, a Roma per la squadra di mister Lavarini e a Trento per le ragazze di coach Santarelli.

Monica De Gennaro ha presentato così la settimana delle pantere e la sfida con le rivali di Novara:

« Ci aspettano due partite difficili in tre giorni (domenica contro Scandicci n.d.r.), siamo cariche, ci serviranno per capire se il nostro gioco sta crescendo. Abbiamo avuto alti e bassi nell’ultimo periodo, dovremo mantenere il ritmo alto e la concentrazione adeguata per tutti gli impegni. Con Novara ci siamo affrontate spesso negli ultimi anni, sarà una partita tosta ed equilibrata come nelle passate occasioni. A breve saremo di nuovo al completo, siamo pronte per affrontare l’ultima decisiva parte di stagione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI RECUPERI-

1a GIORNATA DI RITORNO-



Mercoledì 2 marzo ore 19:30

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Giardini-Pecoraro

3a GIORNATA DI RITORNO-



Giovedì 3 marzo ore 20:00 (Sky Sport Uno)

Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Cappello-Boris

LA CLASSIFICA-

Vero Volley Monza 50 (16-5); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 48 (17-2); Savino Del Bene Scandicci 47 (17-4); Igor Gorgonzola Novara 46 (16-2); Unet E-Work Busto Arsizio 44 (14-7); Reale Mutua Fenera Chieri 30 (10-9); Bosca S.Bernardo Cuneo 27 (9-11); Il Bisonte Firenze 26 (9-10); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19 (6-14); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 18 (6-14); Acqua & Sapone Roma Volley Club 15 (6-13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 14 (4-13); Delta Despar Trentino 14 (3-18); Volley Bergamo 1991 13 (4-15).