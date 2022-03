Lunedì scatta lo spareggio Pinerolo-Brescia

ROMA -Il campionato di vivo Serie A2 Femminile entra nel rush finale: lunedì inizierà ufficialmente la post season con la prima sfida che concederà l’ascesa in Serie A1. Lo spareggio Promozione vedrà in campo la Banca Valsabbina Millenium Brescia e l’Eurospin Ford Sara Pinerolo, in uno scontro al meglio delle cinque gare tra le due formazioni che hanno dominato i gironi A e B. La vincente verrà promossa direttamente nella categoria superiore, l’altra finalista si aggregherà ai Playoff a partire dalle Semifinali.

Si partirà in casa delle pinelle, grazie al miglior punteggio in regular season, che si trasferiranno per l’occasione al Palafenera di Chieri. La squadra di Michele Marchiaro affronterà per il secondo anno consecutivo lo spareggio, dopo aver perso contro Vallefoglia (1-3, 1-3) la passata stagione, facendo affidamento sulla stessa ossatura: opposto capitan Zago, centrali Akrari e Gray e Bussoli in banda. Le piemontesi vengono da un ottimo campionato, in cui hanno perso solamente due partite, entrambe per 3-2 contro il Club Italia e Soverato.

Stesso numero di sconfitte stagionali per le leonesse, che hanno ceduto in casa a S.Giovanni e Sassuolo negli unici match senza punti conquistati. Al contrario delle avversarie, sono stati diversi i cambi rispetto alla scorsa stagione disputata in Serie A1, a partire da mister Alessandro Beltrami. Confermata in giallonero solo la schiacciatrice Cvetnic, a cui si sono aggiunti diversi giovani talenti come Morello, Ciarrocchi e Scognamillo e due veterane come Bianchini e l’ex bandiera di Trento Fondriest. Brescia ha dovuto anche sopperire all’assenza della stella Tanase, fuori da dicembre per la rottura del legamento crociato, sostituendola ottimamente con l’altrettanto promettente Piva.

PROGRAMMA GARE-

GARA 1 -



Lunedì 14 Marzo 2022, ore 20:30 –

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia

GARA 2 -



Domenica 20 Marzo 2022, ore 17:00 –

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Eurospin Ford Sara Pinerolo

GARA 3-



Domenica 27 Marzo 2022, ore 17:00 –

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia

GARA 4-

Lunedì 4 Aprile 2022, ore 20:30 –

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Eurospin Ford Sara Pinerolo

GARA 5-

Sabato 9 Aprile 2022, ore 20.30-

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia