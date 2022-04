Cuneo-Novara prima sfida da dentro o fuori

NOVARA- A settantadue ore di distanza dalla sconfitta di sabato, martedì 12 aprile alle 20.30 (diretta Rai Sport + HD), la Bosca S.Bernardo Cuneo si giocherà la partita decisiva contro la Igor Gorgonzola Novara per il proseguo del suo cammino playoff. Dopo il rotondo 3-0 del PalaIgor, l’obiettivo sarà cercare di rendere la vita il più difficile possibile alle ragazze di mister Lavarini per provare a portare la serie a Gara 3. Di contro, Novara ha tutte le intenzioni di anticipare le altre contendenti al titolo, in campo mercoledì, nell’accesso alle Semifinali. Quello che dovrà cambiare per le gatte sarà sicuramente l’atteggiamento, troppo arrendevole nonostante le difficoltà dell’incontro, e in aiuto potrà arrivare la forza del pubblico di casa che assalterà il Palazzetto dello Sport di Cuneo.

Mister Pistola parla così prima del delicato appuntamento:

« Sabato eravamo troppo contratti: siamo stati attenti dal punto di vista tattico, ma non abbiamo avuto il coraggio di rischiare. Domani dovremo avere la consapevolezza che per essere competitivi contro una formazione che ci è superiore per esperienza, fisicità e dal punto di vista tecnico servirà un briciolo di spregiudicatezza. In Gara 1, le quattro squadre meglio classificate hanno vinto senza grossi problemi, mostrando che la differenza di valore c’è e che per colmarla serve avere qualcosa in più a livello di mentalità. Per tutto l’anno la squadra ha dimostrato di avere carattere e una certa predisposizione a non mollare: mi auguro che le ragazze trovino le energie per fare una prestazione importante e riaprire la serie ».

Risponde a distanza Eleonora Fersinoper le zanzare:

« Sabato abbiamo messo in campo un buon gioco, controllando la partita e raggiungendo il nostro obiettivo, cioè un successo. Ora però quel che è stato non conta, siamo consapevoli che ci aspetterà un’altra partita complicata e molto combattuta. Il bello dei playoff è che ogni incontro nei fatti ha una storia a sé e sebbene Cuneo possa partire un po’ avvantaggiata perché giocherà in casa, da parte nostra metteremo in campo lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione di Gara 1, puntando a un risultato positivo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 PLAY OFF-

Martedì 12 aprile ore 20.30 (Rai Sport + HD)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Brancati-Salvati



Mercoledì 13 aprile ore 20.30-

Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Rossi-Verrascina

Reale Mutua Fenera Chieri – Vero Volley Monza ARBITRI: Caretti-Brunelli



Mercoledì 13 aprile ore 20.30 (Sky Sport Arena)-

Unet E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Piana-Vagni

LE SERIE-

Igor Gorgonzola Novara – Bosca S.Bernardo Cuneo 1-0

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte Firenze 1-0

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio 1-0

Vero Volley Monza – Reale Mutua Fenera Chieri 1-0