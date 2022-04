Play Off: Novara parte forte, Cuneo battuta

NOVARA- Comincia con il piede giusto l’avventura della Igor Volley di Stefano Lavarini nei playoff scudetto : trascinate dal duo Karakurt-Daalderop (premiata con merito MVP del match), autrici di 28 punti in due, le azzurre chiudono in tre set e si portano in vantaggio nella serie con Cuneo. Martedì sera gara due a Cuneo (diretta Rai Sport alle 20.30): in caso di successo le azzurre staccherebbero il pass per la semifinale, mentre diversamente il verdetto sarebbe rinviato a gara tre.

Igor in campo con Karakurt opposta a Hancock, Chirichella e Washington centrali, Daalderop e Bosetti schiacciatrici e Fersino libero; Cuneo con Signorile in regia e Gicquel in diagonale, Stufi e Squarcini al centro, Jasper e Degradi in banda e Spirito libero.

Dopo due errori consecutivi (0-3), Karakurt ingrana e Novara si riporta da 1-5 (ace di Gicquel) a 4-5, con la difesa azzurra che si esalta ripetutamente; l’errore di Degradi vale la parità (6-6), Daalderop sorpassa in maniout dopo una gran difesa di Bosetti e le squadre ingaggiano un serrato punto a punto che prosegue fino al 12-12. Karakurt in parallela riporta avanti le azzurre (13-12), un muro di Daalderop e un’invasione ospite valgono il 15-12, poi Bosetti (parallela vincente, 17-13) e Daalderop (pipe a segno, 18-13) ipotecano il parziale con Novara che poco dopo fa 20-14 con Chirichella a muro. Kuznetsova entra e in battuta riporta sotto le sue (20-18), poi Novara non si ferma più e prima conquista il set point con Karakurt (24-19), poi chiude il set con il maniout di Daalderop, sul 25-19.

Cuneo con Kuznetsova in sestetto ma è Novara a partire fortissimo con Chirichella che fa il vuoto in battuta, costringendo le ospiti al timeout sul 5-0. Pistola lancia anche Agrifoglio e Zanette ma Novara allunga 10-4 con il muro di Bosetti e poco dopo è Hancock a trovare il +9 “stoppando” Degradi, rientrata da poco, sul 14-5. Hancock trova l’ace con l’aiuto del nastro (17-7), Karakurt avvicina il traguardo in diagonale (21-9) ma Cuneo reagisce e prova a rientrare in partita, accorciando 22-14 e poi, sul 24-15 (muro di Washington), annullando due set ball. Chiude Karakurt, in maniout, 25-17.

Cuneo mescola le carte con Giovannini, Agrifoglio e Zanette in campo, le squadre procedono testa a testa fino al 7-7, poi Bosetti firma in maniout l’8-7 mentre Chirichella prende una botta e viene sostituita precauzionalmente da Bonifacio; Karakurt trova il break a muro (11-9), Daalderop allunga in diagonale (12-9) e poi firma l’allungo decisivo sul 17-12 mentre Lavarini manda in campo D’Odorico e Herbots. La belga entra e piazza due punti pesanti (22-13), le azzurre arrivano al match ball e D’Odorico in diagonale chiude il match, sul 25-16.

I PROTAGONISTI-

Stefano Lavarini (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Abbiamo lavorato bene con il muro difesa e in generale abbiamo offerto una prova convincente, pur non avendo avuto una efficienza altissima in attacco per due set. Credo che siamo partite con il piede giusto, ora però dobbiamo cominciare a lavorare per gara due, perché a Cuneo sarà sicuramente una partita diversa e servirà una grande prestazione ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-19 25-17 25-16)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Hancock 3, Bosetti 8, Chirichella 7, Karakurt 16, Daalderop 12, Washington 7, Fersino (L), Herbots 2, D’odorico 1, Bonifacio. Non entrate: Costantini, Imperiali (L), Battistoni. All. Lavarini.

BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Degradi 8, Squarcini 4, Gicquel 4, Jasper 1, Stufi 5, Signorile 1, Spirito (L), Zanette 5, Giovannini 4, Kuznetsova 2, Agrifoglio. Non entrate: Caruso, Gay (L). All. Pistola. ARBITRI: Papadopol, Saltalippi.

NOTE – Durata set: 26′, 25′, 26′; Tot: 77′.

MVP: Nika Daalderop (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 1180