Novara e Cuneo si sfidano per accedere in semifinale

NOVARA-Sabato sarà un giorno decisivo per il futuro stagionale della Igor Gorgonzola Novara e della Bosca S.Bernardo Cuneo. Tre slot su quattro del quadro delle Semifinali Scudetto di vivo Serie A1 sono già occupati: Conegliano, Monza e Scandicci non hanno lasciato scampo alle avversarie, ottenendo il pass per le sfide che valgono la Finale. L’ultima a competere per l’ambito trofeo, e che affronterà nella fase successiva Monza, uscirà dal derby piemontese in diretta alle 18.00 in simulcast sia su Rai Sport + HD che su Sky Sport Uno. L’affermazione di martedì è stata celebrata come un’impresa per le gatte, che adesso credono realmente nella possibilità di eliminare una delle favorite per la vittoria finale. D’altro canto, troppo sottotono la prestazione delle zanzare per credere che possa replicarsi anche nella determinante Gara 3. Si preannuncia quindi un match all’ultimo respiro, dove oltre alle qualità tecnico-tattiche risulteranno fondamentali grinta, carattere e voglia di vincere.