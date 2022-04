Conegliano-Monza si sfidano per il tricolore

CONEGLIANO (TREVISO)- Il momento più importante della stagione di vivo Serie A1 è alle porte: stanno per cominciare le Finali Scudetto! Domani, sabato 30 aprile alle ore 20.30, in diretta su Rai Sport + HD e Sky Sport Arena, la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e la Vero Volley Monza scenderanno in campo al Palaverde di Villorba per il primo confronto valido per il titolo di campionessa italiana 2021/22. La serie, a differenza degli altri turni playoffs, sarà al meglio delle cinque partite: serviranno quindi tre vittorie per alzare la coppa.

Conegliano è sicuramente diventata negli ultimi anni un habituée di questo appuntamento e con il vantaggio del fattore campo arriverà alla quarta Finale consecutiva (2019/20 non si sono giocate per la pandemia) per giocarsi il quinto scudetto della sua storia. Nelle fasi precedenti le pantere di Santarelli hanno eliminato in due gare Firenze e Scandicci e ora troveranno nell’ultimo turno quel Marco Gaspari che nell’anno del debutto gialloblu in Serie A1 cedette in finale alla River Piacenza. Monza ha guadagnato l’accesso alla Finale Scudetto dopo aver avuto la meglio contro Chieri e soprattutto contro Novara, in una Semifinale da antologia terminata a Gara 3 dopo che le rosablu erano andata sotto 1-0 nella serie e addirittura 2-0 nella partita spareggio. Uno dei fattori da tenere in considerazione sarà sicuramente quello fisico, visto che le brianzole hanno avuto circa 72 ore per preparare Gara 1 dopo i cinque dispendiosi set del PalaIgor.

Le due formazioni si sono già incontrate quattro volte in stagione, due in campionato con un successo per parte (Monza è l’unica squadra ad aver battuto le trevigiane al Palaverde), e due in CEV Champions League dove invece Conegliano si è imposta sia all’andata che a ritorno. Il confronto dei sestetti preannuncia una serie di incontri entusiasmante, con il meglio della pallavolo internazionale sui due lati del taraflex. La regista Joanna Wolosz proverà a tirare fuori il meglio dall’attacco veneto, formato dalla top scorer di Regular Season Paola Egonu, e dalle solide Kathryn Plummer e Miriam Sylla, con Robin De Kruijf e Raphaela Folie a battagliare al centro e a innalzare il muro difensivo insieme all’eterna Monica De Gennaro. Oltre la rete, dirigerà le compagne Alessia Orro, con la leggenda statunitense Jordan Larson pronta a incantare insieme ad Alessia Gennari e alla potenza di Magdalena Stysiak, con la miglior blocker del campionato Anna Danesi e il giovane talento di Dana Rettke armi difensive e offensive. Nel ruolo di libero è pronta Beatrice Parrocchiale, sostituita ottimamente dall’omonima Negretti nelle fasi finali della sfida con Novara, che apre un discorso sulle eccellenti “seconde linee” delle due compagini, già preziosissime in questa post season, da Caravello e Courtney fino a Candi e Van Hecke.

Queste le dichiarazioni dei protagonisti, a partire da coach Santarelli:

« Non ci si abitua mai a una finale, è il momento più bello della stagione, quello dove ci si giocano i trofei. Abbiamo lottato e lavorato tanto per arrivare fino a qui, ma il passo più importante adesso sarà questa sfida con Monza. Loro sono un’avversaria nuova per noi in finale, ma conosciamo la loro forza. Saranno delle partite lunghe, combattute, stimolanti da giocare e spettacolari per chi le vedrà al palazzetto o in televisione. Contiamo di essere al top e di giocare la nostra migliore pallavolo, perché dall’altra parte della rete c’è una squadra che ha tutte le carte in regola per metterci in difficoltà. Dobbiamo essere pronti a una serie lunga e il nostro compito sarà di giocare al massimo come abbiamo fatto nella semifinale con Scandicci ».

Risponde mister Gaspari:

« Le gambe in questa Finale Scudetto non tremeranno anzi, avranno voglia di spingere. Abbiamo sudato in questi playoffs molto impegnativi, prima con Chieri e poi con Novara. Pensiamo una gara alla volta contro la squadra probabilmente più forte del campionato, da affrontare con la mente libera e un po’ di sfrontatezza. Contro Chieri prima e Novara poi abbiamo dimostrato maggior costanza rispetto ad inizio stagione. Sappiamo che ci aspetta una Finale Scudetto contro un avversario fortissimo, ma dobbiamo scendere in campo con la voglia di vincere. Dovremo battere bene, mettere pressione a Wolosz, e avere tanto sacrificio in difesa. Sarà molto più importante il reparto di seconda linea rispetto al nostro muro che ci ha contraddistinto durante tutta la stagione ».

Proprio capitan Wolosz aggiunge:

« Siamo molto felici di aver conquistato un’altra finale, c’è grande carica per questa Gara 1 nella squadra e grande emozione per poter giocare una partita così di fronte al nostro pubblico. La Vero Volley è un grande team, loro saranno molto cariche per la loro prima finale dopo aver passato il turno nella combattuta semifinale con Novara, in più hanno grandi campionesse e giocatrici forti. Proprio per questo noi dovremo essere praticamente perfette per regalare un altro sogno a noi e ai nostri tifosi. Siamo arrivate in forma a questo appuntamento, ora dobbiamo solo giocare e dare il massimo. Sono certa che sarà una finale bellissima, tosta e difficile, ci sarà da divertirsi ».

Per le rosablu c’è l’MVP di Gara 3 contro Novara, Stysiak:

« Contro Conegliano sarà una serie molto difficile. Sappiamo che tipo di squadra sono loro, consapevoli che noi non siamo da meno. Speriamo di giocare più di tre partite, provando a sfruttare la ricezione e la battuta espressi contro Novara ed il calore del nostro pubblico in Gara 2. Come si approccia Gara 1? Spingere tanto in battuta, difendere e ricevere ancora meglio di quello che abbiamo fatto contro Novara ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DELLA FINALE SCUDETTO-

GARA 1-

Sabato 30 aprile ore 20:30 (Rai Sport + HD, Sky Sport)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza ARBITRI: Curto-Cesare

IL PROGRAMMA DELLA SERIE-

GARA 2-



Martedì 3 maggio ore 20.30 (Rai Sport + HD, Sky Sport)

Vero Volley Monza – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

GARA 3-



Sabato 7 maggio ore 20:45 (Rai Sport + HD, Sky Sport)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza

EVENTUALE GARA 4-



Martedì 10 maggio ore 20.45 (Rai Sport + HD, Sky Sport)

Vero Volley Monza – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

EVENTUALE GARA 5-



Sabato 14 maggio ore 20:45 (Rai Sport + HD, Sky Sport)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza