Casalmaggiore ha presentato Malual, Piva e Sartori

CASALMAGGIORE (CREMONA)- Dopo la presentazione di Laura Melandri e la conferma di Ellen Braga , è giunto per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore il momento di svelare altre tre importanti pedine del roster 2022/2023 guidato dall’head coach Andrea Pistola e dal suo vice Mauro Tettamanti. In occasione dell’importante evento organizzato dagli sponsor Vbc Syneto e IT Impresa presso l’hotel Continental di Cremona, dopo l’intervento dei padroni di casa Manuele Bassanini CEO & Co Founder di IT Impresa srl e Alessandro Freddi Sales Director di Syneto, oltre a quello del Presidente Vbc Massimo Boselli Botturi, sono state annunciate la conferma di Adhu Malual e l’ingaggio di Rebecca Piva e Benedetta Sartori.

Malual, dopo la stagione scorsa che l’ha vista protagonista della prima parte a causa di alcuni infortuni, ha scelto di rimanere in rosa per continuare a crescere. Piva non è un volto nuovo per i tifosi rosa: nell’estate 2019 è stata protagonista nel LegaVolley Summer Tour con la canotta della Vbc Apis. Adhu vestirà quella che è stata la sua maglia nella stagione scorsa, la numero 10.

Schiacciatrice di alto prospetto, abile sia in attacco che in difesa, Rebecca ritorna nella massima serie dopo la parentesi di Trento terminata poi in Serie A2 con una stupefacente seconda parte di campionato a Brescia. Piva vestirà la maglia numero 4.

Benedetta Sartori è una centrale alla prima esperienza in Serie A1 ma con tanta voglia di fare bene. Legnanese di origine, compie tutto il suo percorso di crescita tra la sua Legnano e Busto Arsizio, assaporando prima e giocandosi poi la serie A2 con la Futura Volley Giovani. Vestirà la maglia numero 14.

LE PAROLE DI ADHU MALUAL-

« Ho scelto di rimanere a Casalmaggiore per continuare il percorso di crescita iniziato nella stagione scorsa. Avevo diverse offerte dalla Serie A2 per giocare titolare ma ho preferito sposare il progetto della Vbc per migliorare sempre di più. Ringrazio la società, lo staff e i tifosi che mi hanno sempre sostenuto ».

LE PAROLE DI REBECCA PIVA-

« Sono davvero contentissima e onorata di essere entrata a far parte di una società così importante, con una storia così importante … Ringrazio la società per avermi dato quest’opportunità. Tornare in A1 è per me una rivincita personale e non vedo già l’ora di iniziare. Sono molto desiderosa di fare bene questa stagione e sono sicurissima che potremmo toglierci tante belle soddisfazioni ».

LE PAROLE DI BENEDETTA SARTORI-

«Sono molto felice di poter giocare la prossima stagione per la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Sarà la mia prima esperienza nella massima serie e non vedo l’ora di iniziare per poter migliorare e dare il mio contributo per una stagione che mi auguro entusiasmante. Ringrazio la società e il suo presidente per avermi dato questa meravigliosa opportunità ».