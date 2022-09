Silvia Lotti torna a giocare a Firenze

FIRENZE- Gradito ritorno in casa Il Bisonte Firenze. La società del patron Wanny Di Filippo comunica di aver perfezionato l’ingaggio della schiacciatrice Silvia Lotti , che era già stata bisontina nella stagione 2013/2014, quella dello storico doblete promozione in serie A1 e Coppa Italia di serie A2. La trentenne toscana, nell’ultima stagione protagonista in A2 con l’Assitec Sant’Elia, va a rinforzare il reparto dei posti 4 a disposizione di coach Massimo Bellano, soprattutto alla luce della lunga indisponibilità di Terry Enweonwu, e vestirà la maglia numero 5.

LA CARRIERA –

Silvia Lotti nasce a San Miniato il 17 giugno 1992 e debutta nella pallavolo professionistica a 17 anni, nella stagione 2009/10, con la maglia di Verona in A2. Dopo un altro anno di A2 a Santa Croce, nel 2011/12 esordisce in A1 con Busto Arsizio, vincendo Coppa Italia, Coppa CEV e scudetto, poi torna in A2 a Montichiari e nel 2013/14 approda a Il Bisonte centrando il doblete. La stagione successiva è a Rovigo in A2, poi torna in A1 a Scandicci, mentre le esperienze successive sono tutte in A2, fra Caserta, Olbia, Perugia, Cutrofiano, Ravenna, Cus Torino e Soverato, fino all’ultima annata giocata in Sardegna col Sant’Elia.