Nella 5a quattro partite in Piemonte

ROMA -Si aprirà domani, sabato 5 novembre, il programma della quinta giornata di Serie A1. Un turno decisamente a tinte piemontesi: giocheranno in casa infatti tutte e quattro le squadre della regione subalpina. Sabato, in diretta Rai Sport + HD, Cuneo ospita Conegliano alle ore 21.00, il giorno dopo alle 17 Novara, Chieri, e Pinerolo accolgono Bergamo, Firenze e Scandicci. Completano il turno un altro anticipo del sabato, con la partita tra Milano e Macerata alle 20.30, Vallefoglia-Busto Arsizio di domenica e il posticipo delle 19.30 in diretta Sky Sport Arena tra Casalmaggiore e Perugia.

Apre la due giorni dedicata alla quinta giornata di Serie A1 la partita tra la Vero Volley Milano e la CBF Balducci HR Macerata. Le milanesi hanno faticato per avere la meglio su Perugia nell’infrasettimanale, un match deciso solo al quinto set grazie anche all’ampiezza della rosa a disposizione di coach Gaspari, che nel momento del bisogno ha avuto risposte importanti dalle subentranti Stysiak e Candi. Sono quattro vittorie e 10 punti per la Milano, che non vuole perdere terreno con chi la precede. Per Macerata è arrivata invece una netta sconfitta per mano di Firenze, con il primo set chiuso addirittura a 11. L’impresa non è delle più facili, ma è obbligo per Fiesoli e compagne tentare di rendere la vita difficile alle padrone di casa.

La dichiarazione pre partita di coach Gaspari:

« Partiamo dal fatto che la squadra, in queste due settimane, ha dimostrato di avere attaccamento ai set, senza lasciarli correre. Come dicevo post Bergamo, però, il campanello di allarme deve suonare. Se ci perdiamo durante i set, con errori abbastanza banali, poi agevoliamo gli avversari. Dobbiamo tenere il livello di gioco altissimo, sapendo che ogni squadra gioca al massimo e sarà così anche contro Macerata, a caccia di punti per la salvezza. Dopo una partita brutta, perché non vogliamo nasconderci dietro una performance non positiva come quella di mercoledì in Umbria, vogliamo fare di più e portare a casa una vittoria ».

Queste invece le parole della centrale arancionera Molinaro:

« A Monza ci attende un’altra gara molto dura in un inizio di campionato davvero tosto che il calendario ci ha riservato. Troveremo di fronte atlete di valore assoluto e una squadra affamata di punti per continuare la corsa ai vertici della classifica. Da parte nostra, quindi, dovremo entrare in campo con estrema determinazione e tranquillità, cercando l’approccio giusto alla gara e sopratutto cercare di resistere ai momenti di difficoltà che inevitabilmente si presenteranno. Cercheremo anche di migliorare gli aspetti del nostro gioco che sono andati meno bene nell’ultima sfida contro Firenze e che abbiamo analizzato in questi pochi giorni che ci separano tra una partita e l’altra ».

Il rinvio della partita contro Bergamo ha certamente fatto comodo alla Cuneo Granda S.Bernardo, falcidiata dagli infortuni in questo inizio di stagione e a quota 1 punto dopo tre partite disputate. Una settimana intera di lavoro agli ordini di coach Zanini ha permesso di recuperare Szakmary e di far inserire con più calma la nuova arrivata Anna Hall nei meccanismi di squadra. La domanda è se basteranno i giorni di riposo per impensierire la prossima avversaria, la Prosecco Doc Imoco Conegliano capolista con quattro successi, ultimo dei quali contro l’ottima Chieri che aveva dominato il derby contro le gatte. Coach Santarelli sta sperimentando in questo inizio di campionato, dando minuti in campo a tutte le effettive, con i primi risultati: Gray è sempre più in forma (MVP nell’ultimo incontro), l’alternanza tra le centrali sta giovando sia a De Kruijf che alle nuove arrivate Lubian e Squarcini.

L’ex Caravello presenta l’incontro lato Cuneo:

« Sarà una partita molto difficile perché Conegliano è una squadra fortissima ed è in ottima forma, come dimostra anche il successo su Chieri. Noi dobbiamo ancora trovare il nostro gioco e cercheremo di dare il massimo per dimostrare che possiamo fare bene in questa stagione. Siamo finalmente quasi al completo, e questo ci ha permesso di alzare molto il livello in allenamento in questa ultima settimana. Sono carica e felice di ritrovare le mie ex compagne di squadra e lo staff tecnico di Conegliano, con cui ho vissuto due stagioni splendide ».

Queste invece le parole di coach Santarelli: “

« In queste prime uscite mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra. C’è ancora tanto da fare, ma nell’ultima uscita contro una squadra forte e rodata come Chieri, che non aveva ancora perso un set, ho visto cose molto interessanti. Sono contento dell’atteggiamento delle ragazze e di quanto espresso finora, anche se siamo ancora lontani da quello che potremmo essere. Cuneo non è un’avversaria da sottovalutare perchè la classifica non rispecchia il loro vero valore. Cambieremo ancora sestetto, perchè questo è il momento in cui dobbiamo crescere come squadra e come collettivo, oltre che come singola atleta ».

Testa della classifica, gioco a tratti dominante e ottimi segnali da tutte le giocatrici scese in campo, in attesa del pieno recupero di Poulter: l’Igor Gorgonzola Novara ha iniziato la stagione con il piede sull’acceleratore, regalando a tutti gli appassionati un gioco fluido e spettacolare. Karakurt è in forma spaziale, Battistoni sta gestendo bene i ritmi tra le attaccanti, Adams e Danesi sembrano già essersi calata perfettamente nella nuova realtà. Non sarà per questo un compito facile per la Volley Bergamo 1991 affrontare il prossimo match, soprattutto viste le incognite legate all’infortunio di Lanier, che non danno certezza sulla sua presenza in campo. Un aspetto da non sottovalutare sono comunque i giorni di riposo di cui le orobiche hanno beneficiato con il rinvio della partita con Cuneo.

Coach Lavarini presenta così la sfida per le zanzare:

« In questo momento dobbiamo concentrarci sul dare costanza a quegli aspetti positivi messi in luce in queste prime giornate di campionato. Il match con Bergamo, che ha iniziato con delle belle prestazioni contro squadre come Conegliano e Milano, è per noi un po’ un crocevia tra queste prime partite e un mese, novembre, che ci vedrà lavorare per arrivare al meglio alla Supercoppa. Sarà una partita tosta, loro sono un bel gruppo e vorranno sicuramente dare continuità al rendimento offerto in queste prime giornate ma noi siamo chiamate a fare ulteriori passi avanti nel percorso di crescita e dovremo sfruttare al meglio il fattore campo favorevole ».

!« Quella di Novara è una bella sfida – avverte la centrale bergamasca Butigan – perché hanno fatto bene con Scandicci e Busto, nelle ultime gare, e stanno già esprimendo una buona pallavolo. Sono un bel gruppo e noi dovremo lavorare bene a muro per limitare i loro attaccanti e aiutarci a costruire al meglio il nostro gioco ».

È arrivato il primo stop stagionale per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che nel turno infrasettimanale ha dovuto cedere a Conegliano la testa della classifica. Una sconfitta che prima o poi sarebbe dovuta arrivare, ma utile per testare le ambizioni della squadra di coach Bregoli e le capacità di reazione di una delle migliori formazioni del mese di ottobre. Al PalaFenera arriverà peraltro una squadra che ha ritrovato la sua forma, Il Bisonte Firenze, reduce da due convincenti 3-0 contro le neopromosse Pinerolo e Macerata. Un incontro che metterà di fronte due tra i reparti centrali che più hanno impressionato fin qui: Mazzaro-Weitzel per le collinari, l’ex Alhassan e Sylves per le bisontine.

Proprio la centrale italiana delle piemontesi dichiara:

« Più della sconfitta contro Conegliano, quel che più ci dispiace è non essere riuscite a esprimere un gioco solido e compatto come avevamo fatto nelle giornate precedenti. Abbiamo iniziato un po’ più incerte del solito, rischiare è diventato difficile, e contro una squadra così forte non ci si può permettere di non rischiare qualcosa perché non è facile fare punto. Ci dà carica giocare in casa la partita con Firenze, è molto importante per i punti e per la classifica, ma soprattutto per riscattare quella che non è stata la nostra migliore performance ».

Risponde coach Bellano:

« Quella contro Chieri è una partita bella da giocare, perchè affrontiamo una delle migliori realtà del nostro campionato. È una squadra che ha un sestetto di grande spessore, e in più ha diverse soluzioni alternative a cui può attingere durante la gara. Andiamo a Chieri con curiosità e con una bella carica, perché sono sicuro che potrà venir fuori una partita bella, su un campo anche da un punto di vista ambientale non semplice: il PalaFenera è sempre stato molto caldo, quindi giocarci è sempre divertente e interessante. Credo che i presupposti per vivere una grande serata ci siano tutti ».

Il successo contro Pinerolo nell’infrasettimanale ha permesso alla Megabox Ond. Savio Vallefoglia di ritrovare certezze e soprattutto il suo capitano, Tatiana Kosheleva, autrice di un’importante prestazione che le è valsa il premio di MVP. Al PalaCarneroli arriva però una squadra ferita, colpita pesantemente dagli infortuni in questo inizio di stagione: la e-work Busto Arsizio è chiamata a invertire la rotta che al momento la vede con soli 3 punti in classifica. Ancora out Zannoni e in dubbio Lloyd e Olivotto, con il sestetto che dovrebbe ricalcare quello della sconfitta nel derby con Novara.

La dichiarazione delle tigri è affidata a Giulia Mancini, seconda nella classifica muri stagionale con 12 blocks, dietro solo alla casalasca Lohuis:

« Quella di mercoledì è stata una prestazione positiva da parte di tutte. Abbiamo reagito bene come gruppo, sia al passo falso con Conegliano, sia a quel secondo set vinto da Pinerolo, che sembrava poter riaprire la partita. Invece non ci siamo perse, abbiamo lavorato bene e credo che questa sia l’unica strada per migliorarci ancora di più. Contro Busto ci sarà bisogno di scendere in campo determinate e con la voglia di portare a casa la partita, visto che per noi è molto, molto importante”. Questo invece il commento di Marco Musso: “È un periodo in cui facciamo fatica ad allenarci e ad essere in dodici in palestra. Non è un alibi, ma è la fotografia della situazione: dobbiamo accettarlo. Domenica abbiamo una partita importantissima contro Vallefoglia, dobbiamo arrivarci nelle migliori condizioni fisiche e mentali perchè affronteremo una squadra che non regalerà nulla e che è reduce da una bella vittoria mercoledì a Pinerolo. Proveremo ad recuperare anche Rossella Olivotto, ma in generale sappiamo che dobbiamo fare molto di più per dimostrare il nostro reale valore ».

Ancora in cerca della prima vittoria la Wash4Green Pinerolo, che domenica affronterà la Savino Del Bene Scandicci nella seconda partita casalinga consecutiva, dopo l’1-3 contro Vallefoglia. L’obiettivo è provare a replicare la bella prova vista contro Novara, fin qui la migliore prestazione delle pinelle in Serie A1. Le toscane hanno ritrovato i tre punti nella match casalingo contro Casalmaggiore e soprattutto hanno potuto schierare per la prima volta, seppur solo per uno scampolo di partita, il grande acquisto estivo, Zhu Ting.

Tanta attesa quindi per la gara, che coach Marchiaro presenta così:

«Domenica arriva un’altra grandissima squadra, Scandicci, e con essa un’altra occasione per riempire il Pala Bus Company perché per giocare questa partita oltre al grande impegno, alla preparazione e al lavoro ci vorrà anche il supporto del pubblico. Il tempo per preparare la partita è poco per entrambi quindi lavoreremo sul nostro gioco, per sistemare quello che ancora non funziona. Siamo in un momento particolare con qualche problematica ma è una situazione che attraversano tutte le squadre nell’arco della stagione. Per noi è anche un’opportunità per dimostrare ancora più compattezza e unione. Faremo di tutto per mettere in campo una grande prestazione ».

Chiede la massima attenzione il tecnico Barbolini:

« Andiamo in un campo molto difficile, dove Novara ha rischiato tantissimo. Pinerolo è una squadra che gioca molto bene in casa, per cui dovremo stare molto attenti e preparare bene la gara. Noi dobbiamo migliorare, non tanto per vincere domenica, ma per crescere come squadra ».

Si prospetta una partita molto interessante quella tra la TrasportiPesanti Casalmaggiore e la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, due squadre in ascesa che hanno mostrato ottimi segnali sia nel gioco che nell’atteggiamento. Dopo i rispettivi successi per 3-0 della scorsa domenica, le casalasche hanno ceduto a Scandicci in un match deciso comunque sugli episodi, mentre le maglie nere hanno costretto una big come Monza al tie-break, sfiorando in più frangenti il colpo grosso. La scossa per le due squadre è arrivata soprattutto grazie a due coppie di americane: Carlini e Frantti da un lato, Dilfer e Samedy dall’altro, a loro modo fondamentali per gli equilibri in regia e la produzione offensiva.

« Sono molto soddisfatta della gara di mercoledì – dice per le rosa Rebecca Piva – dell’atteggiamento che abbiamo avuto e dell’approccio al match. Allo stesso tempo ovviamente dobbiamo ancora migliorare sia sull’aspetto tecnico che su quello tattico, ma credo sia normale. Domenica giochiamo contro Perugia che nelle ultime gare ha fatto punti anche con squadre importanti. Abbiamo già iniziato a lavorare su questa gara perchè sarà molto importante studiarle alla perfezione e arrivare con l’atteggiamento giusto ».

Così coach Bertini per Perugia:

« Sono contento di come abbiamo interpretato la gara contro Monza, di come ci siamo creati l’occasione di ottenere addirittura 3 punti. Dobbiamo continuare così perché con queste squadre di alto livello nel momento in cui ci capita di conquistare punti dobbiamo approfittarne. La gara di domenica è sicuramente difficile, Casalmaggiore è una di quelle squadre che più si è rinforzata in questa off-season, è una squadra complessa da affrontare, soprattutto al PalaRadi. Sarà una partita difficile ma andremo per giocarcela come abbiamo fatto con Busto e Milano, perché a prescindere da chi avremo avanti dovrà essere quello il livello da mantenere ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA-



Sabato 5 novembre ore 20.30

Vero Volley Milano – Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Canessa-Autuori



Sabato 5 novembre ore 21.00 diretta Rai Sport + HD

Cuneo Granda S.Bernardo – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Rossi-Braico



Domenica 6 novembre ore 17.00

Igor Gorgonzola Novara – Volley Bergamo 1991 Arbitri: Armandola-Pozzato

Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze Arbitri: Caretti-Florian

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – E-Work Busto Arsizio Arbitri: Lot-Turtù

Wash4green Pinerolo – Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Papadopol-Selmi



Domenica 6 novembre ore 19.30 diretta Sky Sport Arena

Trasportipesanti Casalmaggiore – Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Spinnicchia-Piperata

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 11 (4 – 0); Prosecco Doc Imoco Conegliano 11 (4 – 0); Vero Volley Milano 10 (4 – 0); Reale Mutua Fenera Chieri 9 (3 – 1); Savino Del Bene Scandicci 9 (3 – 1); Il Bisonte Firenze 7 (2 – 2); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 5 (2 – 2); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 4 (1 – 3); Trasportipesanti Casalmaggiore 4 (1 – 3); Volley Bergamo 1991 3 (1 – 2); E-Work Busto Arsizio 3 (1 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 – 3); Wash4green Pinerolo 1 (0 – 4); Cuneo Granda S.Bernardo 1 (0 – 3).