CUNEO- Cambio di panchina, il secondo nel corso di questa stagione, per la Cuneo Granda San Bernardo che oggi ha comunicato di aver sollevato dall'incarico il tecnico Emanuele Zanini, ingaggiato lo scorso settembre in sostituzione del dimissinario Luciano Pedullà. Decisivi gli ultimi negativi risultati in campionato e l'eliminazione dalla Final Four di Coppa Italia per mano di Conegliano. La panchina affidata temporaneamente al secondo allenatore Simone Gandini.