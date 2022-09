CUNEO- È Emanuele Zanini il nuovo allenatore di Cuneo Granda Volley: la società di via Bassignano e il cinquantasettenne allenatore mantovano hanno raggiunto l'accordo per la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2022/23. Per Zanini, coach di lungo corso e attuale commissario tecnico della Nazionale belga maschile, si tratta della prima esperienza nella pallavolo femminile di vertice. Zanini raccoglie il testimone da Domenico Petruzzelli, a cui era stata affidata temporaneamente la panchina dopo la rescissione consensuale con Luciano Pedullà. Petruzzelli, a cui vanno i ringraziamenti della società per l'ottimo lavoro svolto nel periodo di transizione, e tutto lo staff biancorosso saranno fondamentali per favorire l'inserimento del nuovo tecnico, che raggiungerà Cuneo martedì 20 settembre dopo aver assolto alcuni impegni con la federazione belga. LA CARRIERA-

Nato il 15 aprile 1965 a San Giovanni del Dosso, in provincia di Mantova, Zanini consegue la laurea magistrale in Scienze motorie e Management dello Sport. Dopo i primi passi da allenatore di pallavolo nelle giovanili, affianca Andrea Anastasi come assistente allenatore e preparatore atletico prima alla Gabeca e poi in Nazionale, con cui vince numerosi titoli. La sua carriera da primo allenatore inizia a Montichiari nella stagione 2000/2001, poi arrivano le panchine di Ferrara, Perugia, Santa Croce e Verona, con l’intervallo di un’annata in Austria all'Hypo Tirol Innsbruck, con tanto di scudetto e Coppa di Austria in bacheca. Dal 2008 al 2011 è head coach della Slovacchia, con cui vince due volte la European League e ottiene il quinto posto all’Europeo 2011. In parallelo guida Modena, San Giustino e Monza per poi intraprendere una serie di annate all'estero a Bratislava, Beauvais, Zawiercie e in Turchia con la Nazionale, togliendosi anche la soddisfazione della medaglia d'argento ai Mondiali del 2015 a Dubai con l'Under 23. Poi ancora le esperienze da ct della Croazia, con cui centra la qualificazione agli Europei del 2021 a dieci anni di distanza dall'ultima volta, quella sfortunata all'Asseco Resovia nella stagione terminata anzitempo causa Covid-19, lo scudetto con il Mladost Zagabria nell'annata 2020/2021 fino allo scorso campionato a Ravenna e l'inizio dell'avventura con la Nazionale belga, con la quale di recente ha conquistato la qualificazione agli Europei del 2023.



LE PAROLE DI EMANUELE ZANINI-

«Già da qualche anno ero fortemente motivato a mettermi alla prova anche nella pallavolo femminile, che in un certo senso per me è un ritorno alle origini, a quando iniziai con il minivolley e una squadra femminile di Serie C. Durante la mia permanenza in Turchia ho avuto l'opportunità di assistere a tanti allenamenti dei top team all'epoca allenati da colleghi quali Guidetti, Barbolini, Caprara, e nel corso degli anni ho continuato a seguirla anche attraverso vari clinic tenuti dai migliori allenatori. Alla chiamata di Cuneo ho risposto con entusiasmo e energia. Alle parole da sempre preferisco i fatti: sarà importante mettere in campo una pallavolo concreta giocata con continuità, solidità e personalità. Io porterò l'esperienza maturata in venticinque anni di pallavolo maschile, lo staff cuneese quella di quattro anni nella massima serie femminile. L'obiettivo è quello di creare una sintonia tra dirigenza, staff e squadra che ci permetta di esprimere la miglior pallavolo possibile per tutta la stagione. Il doppio incarico? Sono abituato a lavorare su due fronti; dopo gli impegni dei prossimi giorni con la federazione belga mi immergerò completamente in questa nuova, stimolante avventura».



LE PAROLE DEL PRESIDENTE DINO VERCELLI-

«Siamo molto felici che Emanuele Zanini abbia accettato la nostra proposta, maturata dopo giorni di lunghi e costruttivi confronti. Zanini ha dimostrato fin da subito di credere nel nostro progetto e nelle potenzialità del roster. Abbiamo percepito grande entusiasmo, voglia di mettersi in gioco e di fare squadra, ed è quello che cercavamo dopo la fine del rapporto con Luciano Pedullà».