La 5a di ritorno spalmata da sabato a lunedì

ROMA- Quinta giornata di ritorno alle porte per il Campionato di Serie A1. Un turno che inizierà domani, sabato 11 febbraio alle ore 20.30, con la gara su Rai Sport + HD Macerata-Milano, e si concluderà lunedì alle 18, con Scandicci-Pinerolo. Domenica in programma importanti partite in vista dell’accesso ai Playoff Scudetto e della conseguente griglia: Bergamo ospita Novara, Cuneo fa visita a Conegliano mentre Casalmaggiore va a Perugia e si sfidano in uno scontro diretto per l’ottava posizione Busto Arsizio e Vallefoglia. Nel posticipo delle 19.30, su Sky Sport Arena Firenze, accoglie Chieri a Palazzo Wanny.

Al Banca Macerata Forum la CBF Balducci HR Macerata, in cerca di punti salvezza, ospita la Vero Volley Milano, reduce da un felice turno europeo dove ha ottenuto la qualificazione ai quarti di CEV Champions League. La formazione maceratese cercherà l’impresa per accorciare le distanze con Perugia, che al momento occupa l’ultimo posto valido per la permanenza in Serie A1 a due punti di distanza. Fiesoli e compagne andranno a caccia di quel successo che manca ormai da più di due mesi: serviranno un grande prestazione e il supporto di tutto il pubblico arancionero per credere nel colpaccio. Milano, che all’andata vinse nettamente 3-0, spera invece di recuperare altri punti a Scandicci e Conegliano che la precedono. Ex di turno Freya Aelbrecht, in Lombardia nella stagione 2016/17.

Presenta la gara Luca Paniconi:

« Sarà una partita ovviamente con difficoltà altissima ma per noi questa è una costante, anche se consideriamo Milano come una delle quattro squadre più importanti del campionato. Ricordiamo la gara dell’andata, dove riuscimmo a giocare per due set alla pari: potrebbe essere in qualche modo un riferimento per spingere e per giocarci comunque la partita, perché sappiamo che per noi ogni fine settimana non conta l’avversario che arriva ma conta quello che dobbiamo provare a fare. Ovvero, oltre alla prestazione, la ricerca spasmodica di punti che ci possano in qualche modo rilanciare in questa lotta per mantenere la categoria».

Queste invece le parole di Marco Gaspari:

« Ci apprestiamo a terminare questo ciclo di un mese abbondante di gare ravvicinate e vogliamo farlo nel miglior modo possibile. Abbiamo come obiettivo quello di consolidare un posto nei piani alti della classifica, motivo per cui sappiamo che dovremo fare una ottima gara contro Macerata. Il primo posto nella Pool di CEV Champions League ci permetterà di lavorare con più continuità e dare degli spazi di recupero: farlo con un risultato positivo crea fiducia nello sviluppo del lavoro. In questo momento non siamo brillanti in molti reparti: alterniamo un gioco ottimo a momenti di black out. Dovremo concentrarci sulla fase cambio palla e break point limitando gli errori. Pazienza, equilibrio e lucidità nel momento negativo è decisivo. Macerata lotta per la salvezza e cercherà di aggredirci dall’inizio: dovremo farci trovare pronti con tranquillità e determinazione ».

Un Pala Intred che va verso il tutto esaurito si prepara ad una storica battaglia: la Volley Bergamo 1991 ospita l’Igor Gorgonzola Novara per una sfida importantissima per entrambe le formazioni. Le orobiche si presentano all’appuntamento dopo l’ennesimo successo al tie-break, contro Cuneo, che ha lasciato con il fiato sospeso, in una nuova prova di carattere di un gruppo che non smette di stupire dopo l’accesso alla Final Four di Coppa Italia. Vittoria in cinque set anche per le zanzare, reduci dal bel derby contro Busto Arsizio. All’andata in Piemonte, dopo un bell’inizio della squadra di coach Micoli, le ragazze di coach Lavarini hanno avuto la meglio per 3-1. È Laura Partenio, una delle veterane capace di fare la differenza nel finale del match di una settimana fa, a spiegare la forza e il potenziale delle rossoblù:

« Il Palazzetto di Cuneo è un campo molto difficile, da sempre. Erano anni che non vincevo lì e immaginavo che sarebbe stata una partita sofferta. Però siamo stati bravi a sistemare due cose, durante la partita: la battuta e il muro. E abbiamo dato la svolta. Siamo una squadra giovane: gioco con ragazze talentuose che ascoltano moltissimo i consigli delle più grandi e dell’allenatore. Questo le aiuta e aiuta la squadra a farle crescere e a crescere con loro. Novara? Una missione quasi impossibile… Dobbiamo pensare alla gara con Milano, quando abbiamo vinto 3-2 in casa, e prendere spunto da lì ».

Per le zanzare presenta la sfida McKenzie Adams:

« A Bergamo mi aspetto una bella partita, loro sono in un periodo positivo ma anche noi siamo in serie positiva in campionato. Abbiamo avuto del tempo per riposarci e siamo pronte a vivere un nuovo tour de force, che inizierà proprio a Bergamo. La sfida? A far la differenza potrà essere la capacità di fare in partita quello che abbiamo preparato in allenamento. Dobbiamo scendere in campo e giocare la nostra miglior pallavolo, adattandoci a quanto potrà succedere nel corso della sfida ».

La Prosecco Doc Imoco Conegliano, dopo aver chiuso al primo posto senza sconfitta la Pool A di CEV Champions League, ospita al Palaverde la Cuneo Granda S.Bernardo, venti giorni dopo i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Il match valido per la quinta giornata del girone di ritorno segnerà l’esordio di Massimo Bellano sulla panchina cuneese e sarà l’occasione ideale per continuare a ritrovare serenità e consapevolezza nei propri mezzi in vista della serie di partite (Firenze, Macerata, Perugia, Pinerolo) in cui le gatte saranno chiamate a fare punti per coltivare l’obiettivo playoff. La sconfitta casalinga al tie-break con Bergamo ha restituito ai tifosi biancorossi una squadra combattiva e determinata a superare i propri attuali limiti. La continuità è senza dubbio uno degli aspetti su cui dovrà lavorare il nuovo coach biancorosso Massimo Bellano. Lato gialloblu, prosegue il tour de force delle pantere, che dopo il successo in Coppa Italia hanno giocato altre tre partite, soffrendo nell’ultima di campionato contro Chieri ma dimostrando ancora una volta la grandezza del team allenato da coach Santarelli. Che presenta la sfida:

« È una stagione che non lascia tregua, ma la squadra è brava a trovare le motivazioni in ogni partita per fare risultato. Ogni partita è una tappa per avvicinarsi al momento in cui si gioca per vincere un trofeo. Cuneo ha appena cambiato allenatore quindi mi aspetto un’avversaria con extra motivazioni. È una squadra che ha fatto un ottimo girone d’andata, ora che hanno anche recuperato alcune infortunate come Gicquel sono una squadra ancora più difficile, non dobbiamo farci ingannare dal recente risultato in Coppa Italia, sarà un match differente che non possiamo permetterci di sottovalutare. Noi stiamo abbastanza bene, conviviamo con qualche acciacco che cercheremo di risolvere in questo mese di febbraio per essere al top più avanti quando si deciderà la stagione ».

C’è invece Sofya Kuznetsova per Cuneo:

« Nella partita di Coppa Italia con Conegliano abbiamo faticato in tutti i fondamentali a partire dalla ricezione, cosa che ci ha costretto a giocare spesso con palla staccata, fino all’attacco, con colpi poco intelligenti. Domenica dovremo ricevere meglio e fare scelte più oculate in attacco. Siamo in una fase di cambiamento: già contro Bergamo si è visto qualche passo in avanti, ma possiamo e dobbiamo continuare a crescere. Il confronto con la capolista è senza dubbio un’opportunità per alzare il nostro livello di gioco ».

Un unico obiettivo per l’e-work Busto Arsizio: tornare alla vittoria dopo le sconfitte in CEV Cup con il THY e in campionato contro Novara. Olivotto e compagne sono attese da un impegno davvero da non sottovalutare perchè alla “E-Work Arena” arriverà una Megabox Ond. Savio Vallefoglia in grande crescita. Ad oggi sono solo due i punti che separano le due squadre in classifica, con le farfalle saldamente ferme all’ottavo posto e la squadra di coach Mafrici decima, ad una sola lunghezza da Firenze. La Megabox giunge a questa trasferta reduce dalla vittoria per 3-1 su Pinerolo, risultato che conferma il trend positivo della formazione biancoverde, il cui roster è stato decisamente rinforzato a inizio gennaio con gli innesti dell’opposto americano, nonchè campionessa olimpica Andrea Drews, della centrale Eleonora Furlan e della palleggiatrice spagnola Raquel Làzaro Castellanos. Nessun problema di formazione per il team bustocco, che dovrebbe dunque presentarsi davanti ai suoi tifosi dunque con l’usuale 6+1. All’andata finì 3-0 per la formazione delle ex Vittoria Piani, Valeria Papa e Beatrice Berti.

Loveth Omoruyi presenta così la partita:

« Vogliamo continuare a fare punti in campionato per non perdere il treno che porta ai playoff: sappiamo che Vallefoglia è appena dietro di noi, per cui questa partita è, insieme a quella di domenica prossima con Bergamo, di vitale importanza. All’andata la sconfitta per noi era stata pesante e anche per questo la voglia di rigiocare con Vallefoglia è tanta: vero che la Megabox si è rinforzata a gennaio ed ora è davvero una squadra di alto livello, ma anche noi abbiamo visto che possiamo giocare bene e alla pari anche con le prime della classe: non sottovalutiamo l’impegno e aggrediamo da subito”. Dalle Marche, queste le dichiarazioni di Annie Drews: “Dopo la partita di domenica che, nonostante la vittoria, non è stata una delle nostre migliori prestazioni, siamo tornate a lavorare sicure del fatto che possiamo solo migliorare e dimostrare il nostro potenziale. L’incontro con Busto Arsizio è uno dei più importanti di questa stagione e ci stiamo allenando anche per essere pronte mentalmente ad affrontarlo ».

Dopo la gara interna contro Scandicci, è arrivato il momento per la TrasportiPesanti Casalmaggiore di affrontare una delle trasferte più lunghe del campionato. Sarà la Bartoccini-Fortinfissi Perugia ad attendere capitan Dimitrova e compagne al PalaBarton. Umbre che, dopo il successo nello scontro diretto contro Macerata, hanno subito due stop contro Busto Arsizio e Milano, facendo tuttavia vedere proprio contro le quotate milanesi un’ottima prestazione. La formazione di coach Bertini ha subito giovato dell’inserimento di Monica Galkowska, a cui si è aggiunta questa settimana la centrale francese Clémence Garcia. Due punti di margine sulla retrocessione non possono essere sufficienti per allentare la presa sul campionato, motivo per cui Perugia cercherà da subito di ottenere punti importanti, soprattutto in casa.

Il vice allenatore Andrea Giovi dichiara:

« Stiamo continuando nel nostro percorso, domenica scorsa abbiamo fatto vedere della buona pallavolo anche se purtroppo non abbiamo portato a casa nessun punto, le ragazze sono riuscite a stare in campo ed in partita a lungo contro una squadra di alto livello come Milano. Domenica sarà sicuramente una partita complicata perché Casalmaggiore è una squadra che sta giocando bene ed è in buona salute, ha delle ottime individualità ed un consolidato gioco di squadra, per noi sarà un altro valido banco di prova per testare il lavoro che svolgiamo in palestra durante la settimana. Sarà una partita vera e speriamo di riuscire a mettere in campo tutto quello che abbiamo, ma soprattutto di giocare a mente libera e continuare il nostro percorso, lasceremo poi al campo il giudizio ».

Quella contro Scandicci è stata si una sconfitta ma con diversi aspetti positivi per Casalmaggiore, a partire dall’atteggiamento e dalla combattività delle rosa fino al rientro del capitano Emiliya Dimitrova.

« La partita contro Scandicci è stata veramente combattuta – dice Francesca Scola – e si è decisa nei finali di set perché, a livello di numeri, siamo state sullo stesso piano. Nel finale di set, come dicevo, sono venute fuori alcune loro individualità veramente importanti che hanno fatto la differenza. Perugia? Loro sono una squadra molto diversa rispetto all’assetto dell’andata, è rientrata Guerra e la diagonale è cambiata. Non sarà sicuramente una partita facile, in casa loro, ma ci sono in palio tre punti fondamentali sia per noi che per loro. Dobbiamo entrare in campo convinte dei nostri mezzi e imporre il nostro ritmo gara ».

Prima trasferta toscana della stagione per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che domenica, 12 febbraio, farà visita a Il Bisonte Firenze. Al Palazzo Wanny di Firenze le due formazioni arrivano distanziate in classifica di 15 punti, Chieri quinta a quota 36, Firenze nona a 21. Rispetto alla gara d’andata al PalaFenera, vinta 3-0, le chieresi troveranno sicuramente una squadra molto diversa, anche per i cambiamenti avvenuti negli ultimi due mesi, con gli arrivi alla guida tecnica di Carlo Parisi al posto di Massimo Bellano, e in palleggio di Ofelia Malinov in sostituzione di Carlotta Cambi. Chieri è reduce in campionato dal punto conquistato contro Conegliano e in Challenge Cup dalla qualificazione alle semifinali grazie alla vittoria per 3-1 sullo Sliedrecht. Firenze arriva da due vittorie e 5 punti all’attivo negli ultimi due turni di campionato. Il bilancio dei nove precedenti fra i due club è di cinque vittorie a quattro a favore di Firenze. Tre le ex: Francesca Villani e Fatim Kone fra le chieresi, e Rhamat Alhassan fra le bisontine.

A presentare la sfida e fare il punto in casa Chieri è la schiacciatrice Stella Nervini, nata a Milano ma sempre vissuta a Firenze:

« Le ultime due partite sono state molto impegnative. Conegliano è una squadra fortissima e molto esperta. Siamo state molto brave a imporre il nostro gioco e lottare su ogni pallone, riuscendo a conquistare un punto importantissimo. In coppa sono felice di poter dire che anche noi ragazze dalla panchina siamo riuscite a fornire il nostro contributo e dare una mano alla squadra. Firenze è una squadra nuova. Non ci si può preparare alla partita pensando al girone d’andata. Hanno cambiato totalmente le carte in tavola a cominciare da un giocatore fondamentale come il palleggiatore. Siamo una buonissima squadra al servizio, e credo che metterle in difficoltà in ricezione sarebbe un buon modo per approcciare la partita ».

Così invece Carlo Parisi:

« Contro Chieri il livello salirà di parecchio rispetto alle ultime partita: la Fenera è una squadra che ogni anno apporta piccoli cambiamenti in una struttura di base che rimane sempre la stessa, e quindi giocano bene a pallavolo, spesso a memoria. La difficoltà sarà quella di saper interpretare la partita contro una formazione che ha queste caratteristiche, a partire da un gioco molto rapido non solo nelle situazioni di cambio palla ma anche di contrattacco: dovremo adattarci bene a questo aspetto e sopportare momenti in cui il loro gioco avrà il sopravvento, rimanendo con la testa in partita e cercando di fare bene le cose nel nostro campo, senza farci influenzare dalle difficoltà. Dobbiamo avere la capacità di interpretare meglio i match: qualche volta lo facciamo bene ma manchiamo in continuità, e quindi partire come quella contro Chieri ci possono mettere a dura prova ».

Lungo posticipo nella quinta giornata di ritorno: la Savino Del Bene Scandicci ospita a Palazzo Wanny la Wash4Green Pinerolo lunedì alle ore 18. Momento di forma in grande ripresa per le toscane che, dopo la delusione di Coppa Italia, hanno saputo riprendere il cammino sia in campionato, con il bel successo in trasferta a Casalmaggiore, sia in Europa, con la qualificazione ai quarti di finale di CEV Cup. Dall’altro lato del taraflex arriva però una formazione altrettanto motivata, che la scorsa settimana ha sfiorato il tie-break nella sfida contro Vallefoglia, cedendo 3-1 dopo una partita di alto livello. Le motivazioni salvezza delle pinelle potranno giocare un ruolo centrale, a maggior ragione dalle prossime settimane con l’acquisto dell’attaccante cinese Miao Yiwen, promettente giocatrice pronta a dare una mano alla formazione di coach Marchiaro, che dichiara:

« Lunedì si va a Scandicci. Abbiamo un giorno in più per preparare una partita molto complicata, sia dal punto di vista tattico perché ci sono tante soluzioni di gioco da studiare e prende in considerazione, sia dal punto di vista tecnico visto il valore assoluto dell’avversario. Noi ci stiamo preparando come sempre, il nostro obiettivo è mettere giù una partita vivace e intensa per dare continuità al nostro percorso ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 11 febbraio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Cbf Balducci Hr Macerata – Vero Volley Milano Arbitri: Mesiano-Bassan



Domenica 12 febbraio ore 17.00

Volley Bergamo 1991 – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Mattei-Verrascina

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Cuneo Granda S.Bernardo Arbitri: Simbari-Piperata

E-Work Busto Arsizio – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Florian-Canessa

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Turtù-Luciani



Domenica 12 febbraio ore 19.30 diretta Sky Sport

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Carcione-Cruccolini



Lunedì 13 febbraio ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci – Wash4Green Pinerolo Arbitri: Saltalippi-Usai

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 46 (16 – 1); Savino Del Bene Scandicci 42 (13 – 4); Vero Volley Milano 39 (13 – 4); Igor Gorgonzola Novara 38 (14 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 36 (12 – 5); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 8); Volley Bergamo 1991 25 (8 – 9); E-Work Busto Arsizio 22 (7 – 10); Il Bisonte Firenze 21 (7 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 20 (7 – 10); Cuneo Granda S.Bernardo 17 (6 – 11); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 9 (3 – 14); Wash4green Pinerolo 7 (2 – 15); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 15).