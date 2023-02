Milano torna con i tre punti da Macerata

MACERATA – La Vero Volley Milano torna dalla trasferta in casa della Cbf Balducci HR con un carico di tre punti. Una gara a senso unico se si esclude l’inizio del secondo parziale, quando le lombarde erano partite con sette punti da recuperare (17-10). Sono stati gli inserimenti di Thompson e Begic a trascinare le ospite al recupero e agguantare anche il secondo set. Subito bene al servizio Milano che ha messo in difficoltà la ricezione avversaria, per poi utilizzare i fondamentali del muro e della difesa. Quando questi sono calati è salita Macerata.

La gara è iniziata con un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria e l’appello delle due squadre per la raccolta fondi a favore della popolazioni.