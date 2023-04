Play Off Challenge: si giocano Busto-Firenze e Bergamo-Pinerolo

ROMA- Chiusa la parentesi Playoff Scudetto con l'eliminazione ai quarti per mano di Conegliano, la e-work Busto Arsizio riprende la corsa alla ricerca dell'ultimo obiettivo stagione, l' accesso alla Challenge Cup . Inserita nel Girone A dei Round Robin, le farfalle affronteranno in casa Il Bisonte Firenze, prima di andare in trasfera a Chieri nel turno successivo. Le due avversarie delle bustocche si sono affrontate durante la prima giornata, con le toscane che hanno sbancato il PalaFenera con un netto 3-0, conquistando il momentaneo primo posto in classifica. Ancora conl'infermeria affollata (oltre a Rosamaria, non ancora pronta, Zannoni, Bressan, Battista e Olivotto hanno accusato problemi in settimana) la squadra di coach Musso, che in stagione ha ottenuto cinque punti contro le toscane, vincendo al tie-brak all'andata a Palazzo Wanny e confermandosi con un netto 3-0 nella gara di ritorno.

Così Alice Degradi:

« Non è stata una settimana semplice per i tanti problemi fisici che ci stanno perseguitando, nonostante questo vogliamo provare a chiudere al meglio la stagione e andare più avanti possibile anche in questi playoff per la Challenge Cup. Firenze ha chiuso dietro di noi in regular season ma è reduce da due belle partite contro Cuneo e soprattutto dalla vittoria in trasferta a Chieri: non sarà per niente facile batterla ».

Firenze è sicuramente in un momento positivo della stagione, confermato con il doppio successo consecutivo in Piemonte con 6 set vinti e 0 persi: prima contro Cuneo nella fase preliminare dei Playoff Challenge, e poi contro Chieri nella prima giornata dei Round Robin. Ora la sfida a Busto: con un successo, la squadra di coach Carlo Parisi si assicurerebbe un posto in Finale.



La Volley Bergamo 1991, dopo l'eliminazione dai Playoff Scudetto per mano di Scandicci, debutta nel weekend nei Round Robin di Playoff Challenge per provare ad accedere alla terza competizione europea. Avversaria di giornata la Wash4Green Pinerolo, sconfitta 3-0 da Casalmaggiore nella prima giornata del Girone B. Le due formazioni si sono spartiti i successi durante la stagione regolare: all'andata sono state le orobiche a prendersi i tre punti vincendo 3-1, al ritorno successo per 3-0 delle pinelle, lanciate verso la salvezza ottenuta all'ultima giornata.

« Iniziamo questa nuova avventura con la voglia di dare tutto e mettere in gioco le energie che ci restano in questo finale di stagione – avverte coach Micoli – per questo, dopo la gara con Scandicci abbiamo concesso qualche giorno di riposo alle ragazze, per poter riprendere il lavoro al massimo. Sabato a Bergamo ci troveremo di fronte Pinerolo, che ha chiuso la Regular Season in crescendo e giocando una bella pallavolo. Ha ribaltato i pronostici della sfida con Vallefoglia, per questo siamo consapevoli di quanto sarà pericoloso. Dovremo saper gestire le nostre forze e aggredire in modo da non permettergli di fare il loro gioco. Conterà molto l’approccio iniziale ».

Promette battaglia coach Marchiaro:

« Ieri abbiamo incontrato per la prima volta Casalmaggiore al completo e pensare di batterla tre volte su tre sarebbe stato un sogno. Noi ci abbiamo provato, come dimostrano il secondo set sfuggito ai vantaggi e il terzo sfilato solo nel finale. Unico rammarico la partenza a rilento ma non posso recriminare nulla alle ragazze. Adesso andiamo a Bergamo sapendo che sarà dura ribaltare questa situazione ma ci teniamo, di squadra e individualmente, a chiudere la stagione con una bella vittoria a coronamento di una stagione per noi clamorosa. E non ci dimentichiamo che per noi è un onore giocare questi playoff per la Challenge Cup. A Bergamo faremo una partita combattiva, di puro agonismo non avendo spazi per elucubrazioni tattiche ».



PROGRAMMA E ARBITRI 2° PLAYOFF CHALLENGE-



GIRONE A-

Domenica 30 aprile ore 18.00

E-Work Busto Arsizio - Il Bisonte Firenze Arbitri: Salvati-Rossi



GIRONE B-



Sabato 29 aprile ore 20.30

Volley Bergamo 1991 - Wash4Green Pinerolo Arbitri: Armandola-Piana

LA CLASSIFICA PLAYOFF CHALLENGE-

GIRONE A

Il Bisonte Firenze 3 (1-0); E-Work Busto Arsizio 0 (0-0); Reale Mutua Fenera Chieri 0 (0-1).

GIRONE B-

TrasportiPesanti Casalmaggiore 3 (1-0); Volley Bergamo 1991 0 (0-0); Wash4Green Pinerolo 0 (0-1).