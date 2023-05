Play Off Challenge: Casalmaggiore si prende di forza la finale

Ci pensa Frantti ad aprire il match, diagonale e 1-0, Bergamo pareggia i conti. Le ospiti si portano sul 3-2 ma capitan Dimitrova picchia forte, 3-3, e poi sorpassa sfruttando il tocco del muro, 4-3 Vbc. Altra gran botta di Capitan Dimitrova, ben imbeccata da Melandri, 5-3. Perinelli piazza la sua diagonale e costringe coach Micoli al primo time out di gara, 6-3 Vbc Trasporti Pesanti. Bergamo rimonta e pareggia i conti, ma il primo tempo di Lohuis rimanda avanti le rosa, 7-6, Dimitrova allunga nuovamente, 8-6. Arriva il monster block di Lohuis su Lanier, 9-6. Perinelli regala la doppia cifra alle rosa, diagonale e 10-7. Carlini è attenta e caparbia, dopo vari batti e ribatti, vede il buco difensivo e ci mette il pallone, 11-8. Bergamo accorcia con un ace su Frantti che però si fa subito perdonare, touch out e 12-10, gran botta poi di Dimitrova che trova il 13-10. Altra rimonta di Bergamo, ma Perinelli non ci sta, tutto braccio e 16-14, arriva poi l’ace di Dimitrova che fa 17-14. Altro touch out di Perinelli e si va sul 18-14, time out Bergamo. Si torna in campo e Lohuis mette il pallone tra muro e rete, 19-14. Lohuis regala il 20-15 alle sue con un muro su Lorrayna, che però si fa subito perdonare. Stufi fa 18-22 in primo tempo, coach Pistola preferisce spezzare il ritmo e chiama time out. Frantti trova la palla del set con un mani out, 24-20, ma la battuta a rete della stessa giocatrice americana annulla. Lorrayna manda out, 25-21 Vbc.

Lanier apre la seconda frazione in diagonale, le rosa pareggiano i conti, 1-1. Le orobiche spingono e si portano sul 3-1, ma Dimitrova accorcia, 2-3, Lanier poi manda out e pareggia i conti 3-3. Si lotta punto a punto, ci pensa capitan Dimitrova a portare le sue avanti di potenza, Perinelli poi allunga, 7-5, time out coach Micoli. Le ospiti spingono e si portano in vantaggio, ma Dimitrova è li appostata, 8-8, Perinelli sfrutta poi il muro e allunga, 9-8 Vbc. Le orobiche murano Perinelli, vanno sull’11.9 e coach Pistola deve chiamare time out. Si torna in campo e la pipe di Dimitrova è positiva, 10-11, poi la stessa opposta bulgara pareggia i conti, 11-11. Razzo di Dimitrova dalla seconda che piega le braccia di Cecchetto, 12-12, l’errore di Lanier manda le rosa avanti, 13-12. Ci pensa Frantti ad allungare con una bella diagonale potente, 14-12. E’ una bella frazione, giocata sull’equilibrio, Bergamo si porta avanti, Dimitrova pareggia, 15-15. Mani out di Dimitrova, 16-17, dentro Piva per Frantti in rice. Dimitrova trova il tocco di Cagnin e fa 17-18, l’errore di Butigan pareggia i conti, 18-18. Bergamo fa 20-18, coach Pistola chiama time out. Si torna in campo e capitan Dimitrova in seconda battuta accorcia le distanze, 19-20, l’errore di Lorrayna pareggia i conti. Pipe al miele di Dimitrova, 21 pari, Gennari poi non passa con Lohuis, 22-21 Vbc. Errore di Bergamo, 23-22, time out per le orobiche, si gioca sui nervi. Stufi manda out e fa 24-22, palla del set per le rosa, Lanier annulla. Ci pensa il capitano! Diagonale fortissima e 25-23.

Nel terzo set è Melandri stavolta a dare il la alle danze, mega muro di Frantti su Lorrayna dopo un gran salvataggio di De Bortoli granitica, 2-0 Vbc. Ci pensa ancora Melandri, murone su Lanier, 3-0, Dimitrova poi non perdona, 4-0, time out Bergamo. Si torna in campo, ace fortunoso quanto efficace di Carlini, 5-0. De Bortoli alza per Dimitrova che non se lo fa dire due volte, 6-3. Arriva anche l’ace di Melandri sfruttando il nastro, 8-4, ci pensa poi il murone di Lohuis su Stufi, 9-4. Lorrayna manda out e regala la doppia cifra alle rosa, 10-4, e poi manda out un’altra volta, 11-4 Vbc. Dimitrova piega le mani di Cagnin e fa 12-6. Pipe devastante di Dimitrova, ormai una sentenza, 13-8, poi Lohuis trasforma il suo rigore a porta vuota, 14-8. Casalmaggiore fa 15-8, coach Micoli è costretto al time out. Ma dov’è andata a prenderla Frantti!?!?!?!?!? L’americana rimane in aria un’ora e mette a terra il suo tentativo, 16-9. Dimitrova passa in mezzo alle mani del muro e la difesa rimane impietrita, 17-10, l’opposta poi allunga nuovamente. Monster block di Melandri, 19-10 Casalmaggiore, Carlini poi sfrutta il nastro e fa ace, 20-10 e Frantti costringe la difesa orobica al quarto tocco, 21-10. E’ ancora capitan Dimitrova a mettere a referto un punto, che giocatrice mamma mia, 22-21, Perinelli poi piazza il suo mani out, 23-12. Melandri piazza il suo muro e trova la palla del match, 24-13, Lohuis chiude con il suo muro, 25-13.

I PROTAGONISTI-

Emiliya Dimitrova (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Sono davvero molto felice, abbiamo giocato da squadra come stiamo continuando a fare ultimamente. Ci meritiamo questa finale, abbiamo lavorato tanto in questa stagione, abbiamo avuto tanta sfortuna ma ora vogliamo prenderci quell’obiettivo che ci eravamo prefissate all’inizio! E poi sono contenta di aver potuto giocare davanti alla mia famiglia ».

Sofia Turlà (Volley Bergamo 1991)- « Le ragazze di Casalmaggiore sono state più precise in alcuni momenti e questo ha fatto la differenza. Forse da parte nostra c’è stata un po’ di stanchezza, mentre loro hanno avuto una maggiore lucidità. E’ stato un campionato stupendo e ora ci dispiace tantissimo perché avremmo voluto finire in casa nostra e davanti al nostro pubblico ».

IL TABELLINO-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – VOLLEY BERGAMO 1991 3-0 (25-21 25-23 25-13)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Lohuis 8, Carlini 4, Frantti 7, Melandri 3, Dimitrova 28, Perinelli 9, De Bortoli (L), Piva, Buzzerio. Non entrate: Sartori, Braga (L), Mangani, Malual, Scola. All. Pistola.

VOLLEY BERGAMO 1991: Cagnin 8, Stufi 5, Gennari 3, Lanier 12, Butigan 4, Da Silva 8, Cecchetto (L), May 1, Bovo 1, Turla’, Frosini. Non entrate: Cicola (L), Partenio. All. Micoli.

ARBITRI: Boris, Simbari.

NOTE –Durata set: 31′, 30′, 23′; Tot: 84′.

MVP: Emiliya Dimitrova (Trasportipesanti Casalmaggiore)

Spettatori: 1149