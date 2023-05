Play Off Challenge: Casalmaggiore-Firenze si giocano il posto in Europa

CREMONA - Il #SuperSaturday della Lega Volley Femminile si apre con la Finale Playoff Challenge che vedrà contrapposte, al PalaRadi di Cremona la TrasportiPesanti Casalmaggiore e Il Bisonte Firenze: in palio, l’accesso alla CEV Challenge Cup 2024. Due squadre che si sono fatte largo tra le altre contendenti nella prima edizione dei playoff per la terza coppa europea: le rosa dominando il Girone B con un doppio 3-0 a Pinerolo e Bergamo, le toscane prima superando nella fase preliminare Cuneo e poi confermandosi nel Girone A contro Chieri e Busto Arsizio, con quattro successi in altrettante partite, le ultime tre in trasferta. L’Europa, dopo il successo del 2016 in CEV Champions League, manca a Casalmaggiore dalla stagione 2017-18, quando uscì dalla CEV Cup per mano dello Schwerin. Sarebbe invece la prima storica partecipazione per Firenze, dopo una stagione altalenante ma con un finale da applausi.

« Siamo molto felici per le due vittorie su Bergamo e Pinerolo perchè nelle partite di Regular Season, al ritorno, avevamo lasciato qualche punto – dice Chiara De Bortoli – ed è stata quindi una rivincita per noi che avevamo chiuso il campionato con una sconfitta a Bergamo non giocando bene. Tutto questo ci da molta fiducia! Adesso arriva un’altra battaglia. Nella partita di campionato siamo riuscite a vincere 3-2 in un periodo di buon gioco nostro, dovremo cercare di confermarci quindi perchè loro arriveranno con il coltello tra i denti, cercando di portare a casa la partita. Dovremo essere brave sin dalla battuta cercando di limitare le scelte di Malinov e chiudendo le loro bocche da fuoco, Nwakalor e Herbots…dovremmo lavorare bene di muro-difesa e lottare su ogni pallone per vincere. Come ho detto per la gara contro Bergamo, il fattore campo è stato fondamentale quindi anche sabato avremo bisogno di tantissimi tifosi al palazzetto per avere quel giocatore in più che ci può far fare la differenza. Arrivate a questo punto, dopo tanti mesi e tanta stanchezza, servirà il vostro calore…spero di vedervi in tantissimi! ».

Queste invece le parole di coach Carlo Parisi:

« Siamo molto contenti dell’opportunità che ci siamo guadagnati: ci giochiamo l’accesso alla CEV Challenge Cup, e arriviamo a questa finale dopo una partita complicata a Busto, in cui abbiamo avuto alti e bassi che non possiamo permetterci contro una squadra come Casalmaggiore. Dobbiamo essere pronti fin da subito, e approcciare la partita con una aggressività diversa: come abbiamo fatto nelle ultime gare, dovremo pensare molto di più al nostro campo, facendo le cose che ci riescono meglio e limitando al minimo i nostri punti deboli. Casalmaggiore è una squadra completa, con un opposto come Dimitrova che nelle ultime giornate si è messa in evidenza non solo per numero di punti ma anche per la qualità delle prestazioni: dovremo stare molto attenti a lei come a tutte le altre e giocarcela a viso aperto. Rispetto all’ultimo confronto a Cremona è un altro momento della stagione: lì abbiamo perso un’opportunità soprattutto al tie-break, ne facciamo tesoro e domani cercheremo di essere più pronti e lucidi quando dovremo giocare i punti importanti ».

FINALE PLAY OFF CHALLENGE-



Sabato 6 maggio ore 19.00

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze Arbitri: Luciani-Frapiccini