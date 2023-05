Casalmaggiore si prende di forza l'Europa

CREMONA- Ad inizio stagione il presidente Massimo Boselli Botturi aveva dichiarato che l’intenzione della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore era quella di tornare a giocare una coppa europea e così è stato: le rosa parteciperanno alla Cev Challenge Cup 2023/2024!!! Le rosa vincono una battaglia da 134 minuti contro il Bisonte Firenze per 3-1 con una prestazione in attacco davvero super (Dimitrova, Frantti, Perinelli, Lohuis e Melandri chiudono tutte in doppia cifra rispettivamente con 20, 19, 18, 14 e 10) ma con una difesa che dire granitica è poco soprattutto con De Bortoli e Perinelli letteralmente scatenate. Le rosa mantengono in mano il ritmo del gioco per i primi due set, mentre le ospiti corrono nel terzo fino al 23-16 dove la Vbc inizia la sua rimonta, ma le ospiti stringono i denti e chiudono 31-29; nella quarta frazione è una lotta in campo che però le rosa riescono a portare a casa ai vantaggi.

Esce a testa alta Il Bisonte Firenze dopo una finale giocata con un orgoglio pazzesco. Le bisontine sono stati capaci di annullare due match point nel terzo set e di riaprire la partita prima di arrendersi.

Pistola parte con Carlini-Dimitrova, Perinelli-Frantti, Lohuis-Melandri e De Bortoli libero.

Coach Parisi risponde con Malinov-Nwakalor, Van Gestel-Herbots, Alhassan-Graziani e Panetoni libero.

La Finale parte con un muro di Melandri su Nwakalor, le toscane pareggiano, 1-1. Frantti prima viene murata e poi si fa perdonare, diago e 2-2. Dimitrova d’astuzia trova le mani del muro ospite e fa correre il pallone sul nastro, 3-4. Le rosa commettono qualche ingenuitò e lasciano un po’ correre le bisontine, ma Perinelli in diagonale prima e con un ace poi accorcia le distanze 6-7. Arriva il secondo ace di Perinelli che Van Gestel non trattiene e pareggia i conti, ma la schiacciatrice rosa non ne vuole sapere di fermarsi, altro ace, 8-7 e time out Firenze. Si torna in campo, De Bortoli vola e salva e Carlini sfrutta d’astuzia, 9-7. Firenze ripassa avanti ma Frantti pareggia, mani out e 11-11, Alhassan riporta avanti le sue, si gioca punto a punto. Dimitrova di potenza fa 12-13, ancora lei poi pareggia i conti passando tra le mani del muro, 13-13. Super primo tempo di Melandri che vede il buco difensivo e li mette il suo pallone, 14-14. Gran pallonetto di capitan Dimitrova imbeccata da un attacco laser di Carlini, 15-15, il muro di Lohuis poi manda in confusione la difesa toscana e fa 16-15 Vbc Trasporti Pesanti. Ancora Lohuis e ancora sorpasso rosa, fast dell’olandese e 17-16. Le toscane ripassano in vantaggio ma Lohuis non ci sta, 18-18, bella partita sinora. Missile di Frantti che non se lo fa dire due volte e piega le braccia di Van Gestel, 20-19. Herbots mura Dimitrova e costringe coach Pistola al time out, 21-20 Firenze. Si torna in campo e il razzo di Frantti è efficace, 21 pari, dentro Piva per la stessa americana. Piva che alla prima battuta mette a referto un ace, 22-21, arriva poi una difesa fortunosa ma efficace di Perinelli, 23-21, time out per coach Parisi. Dimitrova spara contro il muro e trova la palal del set, 24-22, dentro Buzzerio in battuta. Il muro fiorentino annulla la prima palla set, time out Casalmaggiore, 23-24. Herbots manda a rete, 25-23. Top scorer: Perinelli e Dimitrova 5, Herbots 7

Nwakalor apre la seconda frazione con una parallela, Frantti pareggia subito i conti con lo stesso attacco, 1-1. Carlini costringe all’errore Van Gestel e sigla l’ace del 2-1, Melandri poi mura Herbots, 3-1 Vbc. Perinelli spara con tutta la forza che ha in corpo, touch out e 4-1. Azione incredibile da entrambe le parti con tantissimi capovolgimenti di fronte e grandi difese, Frantti conclude in mani out, 5-1, time out Bisonte. Le toscane ingranano la quarta, la quinta e anche la sesta e pareggiano i conti con un murone di Graziani su Frantti, time out per coach Pistola, 5-5. Scola, dentro per Carlini, imbecca bene Dimitrova e che fa 6-7. Bel primo tempo di Melandri che fa un buco a terra, 7-8, Perinelli poi in seconda battuta pareggia e porta avanti le sue, 9-8, gran gara sin qui di Perinelli. Dimitrova passa tra le mani del muro che carambola, 10 pari. Alzata all’indietro per Lohuis che stacca ad un piede e non perdona, 11-12, le rosa poi pareggiano. Altra fast di Lohuis e parità, 13-13, si gioca sull’equilibrio. Herbots manda out e regala la parità, 15-15, Scola al servizio. Melandri costringe all’errore Graziani, 16-17. Il muro toscano tocca la rete murando l’attacco di Perinelli, 17-18, poi la stessa schiacciatrice stampa un moster block da fotografia, 18 pari. In seconda battuta, Malual piega le mani del muro e fa 19-19. Lohuis sale in cielo e prende un pallone che a quelle altezze gela, 20 pari. Nwakalor pareggia i conti 21-21 ma De Bortoli mette a segno tre difese che dire straordinarie è troppo riduttivo…propongo De Bortoli come Ministro della Difesa. Dimitrova sfrutta il mani out e fa 22-21. Herbots porta le sue avanti 23-22, coach Pistola chiama time out. Si torna in campo e Piva usa il muro ospite, 23 pari. Un’infrazione fischiata a Firenze regala la palla set alle rosa, Herbots rimette tutto in parità, 24-24. Capitan Dimitrova sigla il suo mani out e fa 25-24, Melandri chiude 26-24 con un murone. Top scorer: Dimitrova 5, Nwakalor 6

Si riparte nel terzo parziale con Scola per Carlini. Herbots apre le danze, Frantti pareggia, 1-1. Firenze si porta avanti ma Graziani manda a rete la sua battuta, 2 pari. Pallonetto millimetrico di Dimitrova, Alhassan non ci arriva, 3-4. Perinelli alza per Dimitrova in bagher e la capitana rosa non se lo fa dire due volte, 4-6, Perinelli poi accorcia, 5-6. Scola di seconda mette il pallone dove nessuno può arrivare, 6-7, Lohuis in fast non perdona e pareggia, 7-7. Firenze chiude il break e si porta sul 10-7, time out per Casalmaggiore. Si torna in campo e il tentativo ospite finisce out, 8-10, Lohuis poi sigla l’ace del 9-10. Capitan Dimitrova piazza la sua bomba e fa 10-11. Frantti picchia sul muro, piega le mani e il pallone cade a terra, 11-12. Melandri carica e spara a terra il suo primo tempo, 12-13. Firenze spinge e si porta sul 16-12, time out per la panchina rosa. Lohuis è ben appostata e finalizza il suo primo tempo, 13-18. Tocco morbido e attento di Perinelli, 14-20. Gran palla di Carlini per Frantti che finalizza, mani out e 16-23, Dimitrova accorcia nuovamente, time out per coach Parisi. Si torna in campo e la diago di Frantti è devastante, 18-23, Dimitrova accorcia ancora, 19-23. Knollema ci prova ma il muro di Melandri è granitico, 20-23, altro time out per Firenze. Si torna in campo ed è ancora Frantti a siglare il punto, 21-23, Dimitrova accorcia nuovamente. Frantti spara un missile e pareggia i conti 23-23. Diagonale lunghissima di Frantti, 24-24. Perinelli in mani out rimette ancora tutto in parità, 25-25. Perinelli è devastante, diago e 26 pari. Mani out in fast di Lohuis, 27-27, si lotta punto a punto. Nwakalor manda a rete il suo tentativo, 28-27, Frantti manda out, 28 pari. Lohuis ancora in fast fa 29-28, ma Frantti manda ancora out, 29 pari. Firenze si porta avanti poi Frantti manda out, 31-29 Firenze. Top scorer: Frantti 7, Nwakalor 8

Perinelli apre la quarta frazione chiudendo una bella azione in diagonale, 1-0, e poi la stessa schiacciatrice mura Nwakalor, 2-0 Vbc. Arriva anche l’ace di Frantti che porta le sue sul 3-0, Graziani piazza il suo muro e sigla il primo punto ospite, 1-3. Melandri ristabilisce subito le distanze con un primo tempo, 4-1. Dimitrova spara la sua parallela e fa 5-3. Gran parallela di Perinelli in extrarotazione, 7-4 Vbc. Le toscane pareggiano ma Lohuis mette il pallone appena al di la della rete, 8-7. Mani out di Melandri in fast, 9-8.Bomba di Frantti, la difesa non può nulla, 10-9. Herbots ci prova in pipe ma il muro di Dimitrova è fermo, 11-10. Gran palla di Dimitrova che buca il muro in rincorsa e fa 13-11. Altro ace di Perinelli che corona una prestazione sin qui davvero da elogiare, 15-12, time out coach Parisi. Si torna in campo, salvataggio sontuoso di Dimitrova, Frantti finalizza, 16-12, Lohuis mura Alhassan e fa 17-12. Diagonale a tutto braccio di Frantti che non perdona, 18-14. Carlini spaventa Graziani che non passa, 19-15. Esce il pallone di Dimitrova, 17-19, time out per coach Pistola. Frantti piega le mani del muro e ferma la rincorsa ospite, 20-18, Dimitrova allunga in parallela. Salvataggio incredibile di De Bortoli e diagonale straordinaria di Perinelli, 22-19, che partita di queste due giocatrici!!! Time out per coach Parisi. Nwakalor manda out la sua battuta, 23-20. Firenze rimonta e si porta sul 22-23, time out per coach Pistola. Alhassan manda out il suo primo tempo, 24-23 Vbc, Firenze pareggia. Frantti riporta avanti le sue 25-24, Nwakalor manda a rete e la Vbc è in Europa!!!!

I PROTAGONISTI-

Elena Perinelli (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Sono davvero contenta per la mia partita, ma soprattutto sono felice per la mia squadra! Abbiamo centrato questo obiettivo che ci eravamo prefissate e lo abbiamo meritato. C’è tanta gioia ».

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Dobbiamo fare i complimenti a tutte le ragazze per la partita: non ho nulla da rimproverare, perché ci abbiamo provato anche quando sembrava che tutto fosse concluso. Abbiamo pagato a caro prezzo delle ingenuità nei finali di tutti i set, ma allo stesso tempo abbiamo dato tutto quello che era nelle nostre possibilità per provare a cambiare le sorti di questa gara, quindi l’unica cosa che mi sento di fare è congratularmi con le ragazze. Voglio ringraziare la società e lo staff che mi è stato vicino, ma un ringraziamento particolare va alle ragazze, perché come è normale che sia, ognuno poi va per la sua strada, ma lo sport è così e la vita è questa ».

IL TABELLINO-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-23 26-24 29-31 26-24)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Lohuis 14, Carlini 3, Frantti 19, Melandri 10, Dimitrova 20, Perinelli 18, De Bortoli (L), Piva 2, Scola 1, Malual 1, Buzzerio. Non entrate: Mangani, Sartori, Braga (L). All. Pistola.

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel, Alhassan 13, Malinov 6, Herbots 19, Graziani 10, Nwakalor 24, Panetoni (L), Knollema 7, Kosareva, Guiducci. Non entrate: Lapini (L), Lotti, Adelusi, Sylves. All. Parisi.

ARBITRI: Luciani, Frapiccini.

NOTE –Durata set: 30′, 31′, 38′, 35′; Tot: 134′.

MVP: Elena Perinelli (Trasportipesanti Casalmaggiore)

Spettatori: 1455