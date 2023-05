Finale scudetto: match point per Milano, Conegliano ha un solo risultato

MONZA- Un risultato forse inaspettato, ma certamente guadagnato sul campo con tanto sudore e fatica. La Vero Volley Milano domani, sabato 13 maggio alle ore 21.25 in diretta eccezionale su Rai 2 e Sky Sport Arena, davanti al sold out dell’Arena di Monza, ha la possibilità di coronare il sogno e alzare al cielo il primo titolo di Campione d’Italia. Un privilegio che la squadra di coach Gaspari ha ottenuto espugnando il Palaverde in Gara 3 di Finale Scudetto, dopo che la Serie era sull’1-1 per i rispettivi successi casalinghi in Gara 1 e Gara 2. Davanti al pubblico amico, la Prosecco Doc Imoco Conegliano ha infatti ceduto al tie-break la maratona di Gara 3, dopo essere andata avanti 2-1 con un break di vantaggio nel quarto parziale. A fare la differenza però, una difesa inespugnabile, precisione al servizio e soprattutto più lucidità fisica e mentale per le milanesi, capaci con un colpo di reni di pareggiare il conto dei set e piazzare la zampata decisiva nel combattuto quinto gioco. Sabato il primo match point: con un successo, Milano porrebbe fine al regno di Conegliano in Italia, cucendosi sul petto il primo Scudetto della sua storia. Altrimenti, tutto rinviato a Gara 5, eventualmente in programma al Palaverde lunedì 15 maggio alle ore 20.45.

Il successo di Milano è difficilmente spiegabile attraverso le statistiche: la squadra di coach Gaspari, complessivamente, ha avuto meno efficienza in attacco (23% contro 35% delle pantere) e in ricezione (49% contro 56%), facendo anche meno punti a muro (7 contro 12). A fare la differenza, come detto, è stato però il carattere delle milanesi, apparse certamente più in forma, ma anche più concentrate: nei due set finali, gli errori sono stati 2 (entrambi al tie-break, 0 nel quarto parziale), contro i ben 12 di Conegliano (4 nel tie-break). La difesa si è poi dimostrata solidissima, con tutta la squadra impegnata, dai tocchi a muro delle centrali all’attenzione dietro di Parrocchiale e Orro fino a Thompson e le schiacciatrici. Quest’ultime, che hanno poi fatto la differenza davanti: 28 punti e premio di MVP per l’opposta statunitense, 9 per Larson, distribuiti in maniera scientifica nei momenti più delicati dell’incontro, e 12 per Sylla, sugli scudi nel finale di tensione con l’argento vivo addosso. La squadra di coach Santarelli, dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale dominando la seconda frazione e accelerando nel finale della terza, si è invece spenta negli ultimi punti della quarta, cedendo ai vantaggi con il decisivo ace di Candi. Al tie-break poi, la stanchezza è apparsa evidente: percentuale in attacco del 33% (contro il 45% delle ospiti), Haak e Plummer visibilmente affaticate dopo i 24 e i 28 punti personali, così come Lubian e Fahr (13 punti a testa). Adesso, contro una Milano del genere e con le forze che da ambo le parti saranno agli sgoccioli, sarà fondamentale affidarsi al gruppo e cercare di reperire le ultime energie mentali per provare a rinviare ogni verdetto a Gara 5.

Le parole di coach Marco Gaspari:

« In Gara 3 ha funzionato bene la gestione dell’errore. Abbiamo sbagliato poco e messo Conegliano nella condizione di rischiare di più. Muro-difesa invece non ha funzionato. Abbiamo toccato e difeso tanto, ma perso palloni che solitamente teniamo. Conegliano ha un attacco elevato, ma ci vuole ordine, sacrificio: in Gara 4 saranno fondamentali questi aspetti. Inseriremo qualche piccolo accorgimento tattico, come faranno loro. Pensiamo al presente, una palla alla volta: questa è la nostra mentalità dai Quarti di Finale dei Playoff. Speriamo che con il supporto dell’Arena potremo fare una partita concreta e paziente ».

Così coach Daniele Santarelli:

« Ci troviamo sotto nella serie 2-1, ma nulla è compromesso, siamo in finale contro una squadra fortissima e sapevamo sarebbe stata dura. Domani andiamo a Monza per vincere e riportare la Serie al Palaverde, sappiamo che la Vero Volley continuerà a dare il massimo e sulle ali dell’entusiasmo vorrà chiudere per festeggiare il titolo con i suoi tifosi, ma noi siamo Conegliano e come abbiamo dimostrato possiamo vincere contro chiunque. Per farlo però dobbiamo giocare la nostra pallavolo, come abbiamo fatto ieri, ma con qualche errore in meno e un po’ più di qualità. So che le ragazze ce la metteranno tutta, le ho viste determinate e con voglia di riscatto. Ieri siamo arrivati a un soffio dalla vittoria, domani dobbiamo dare assolutamente qualcosa di più e ne siamo consapevoli. Ormai sull’aspetto tattico e tecnico giocando ogni due giorni non possiamo fare granchè, conterà l’aspetto motivazionale. Loro hanno la spinta delle due vittorie consecutive e un ambiente che sarà caldissimo, noi dobbiamo contare sulla nostra voglia di riscatto per tornare al Palaverde e poi giocarci tutto in Gara 5 davanti ai nostri tifosi ».

FINALE SCUDETTO GARA 4-



Sabato 13 maggio ore 21.25 diretta Rai 2 e Sky Sport Arena

Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Goitre-Cappello-Turtù

LA SERIE-

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano 1-2