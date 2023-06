Il talento di Dominika Giuliani per Busto

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Un nuovo talento per l'attacco della nuova e-work Busto Arsizio : la notizia del giorno è l'arrivo in biancorosso di Dominika Giuliani, schiacciatrice di 192 cm in arrivo da tre stagioni al Club Italia in serie A2.

LA CARRIERA-

Nata a Vimercate (MB) il 26 novembre 2004, la giovane atleta è cresciuta nella squadra federale, mettendosi in luce in particolare nell'ultima stagione come capitana del team allenato da coach Marco Mencarelli: le statistiche finali parlano di 289 punti realizzati in 31 gare disputate.

Dominika Giuliani è attualmente impegnata con la nazionale Under 21 in preparazione ai Mondiali juniores che si svolgeranno in Messico a fine agosto, ma non è nuova alla maglia azzurra: con la formazione Under 19 ha vinto nel 2022 l'europeo, mentre con l'Under 18 ha conquistato la medaglia di argento ai Mondiali giocati sempre in Messico nel 2021.

LE PAROLE DI DOMINIKA GIULIANI-

« Arrivo da tre anni di Club Italia per cui so bene cosa vuol dire giocare in gruppo giovane e ricco di talenti: credo che la UYBA sia l'ambiente giusto per migliorare ancora e che un tecnico come Velasco sia l'allenatore giusto per farmi crescere sia come pallavolista sia come persona. Certamente questo è un momento importante della mia carriera: il Club Italia mi ha fatto passare dal volley giovanile al volley dei grandi, la UYBA mi farà passare alla pallavolo professionistica, per la prima volta per me al di fuori dell'ambiente federale. Dovrò cambiare le mie abitudini e le mie routine, ma non vedo l'ora di far parte di questo importante club. Sono contenta di ritrovare in biancorosso Giorgia Frosini, con me al primo anno di Club Italia e vorrei ringraziare tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno sostenuta per arrivare fin qui. Un grazie particolare anche a coach Marco Mencarelli ».