Melis Durul sarà il secondo opposto di Novara

LA CARRIERA-

Nata a Istanbul il 21 ottobre 1993, la carriera di Melis Durul inizia a livello giovanile nell'ES Voleybol, dove gioca sei annate, prima di entrare a far parte del settore giovanile dell'Eczac?ba??, dove gioca per altre due annate, venendo promossa in prima squadra nella stagione 2012-13, esordendo in Voleybol 1. Ligi e vincendo la Supercoppa turca. Dalla stagione seguente milita per un triennio nel Sar?yer.

Nel campionato 2016-17 approda al Vak?fBank, club col quale si aggiudica due Champions League, il campionato mondiale per club 2017, la Supercoppa turca 2017, la Coppa di Turchia 2017-18 e lo scudetto 2017-18.

Nella stagione 2018-19 approda al Çanakkale, mentre dalla stagione seguente fa ritorno all'Eczac?ba??, conquistando due Supercoppe turche. Dopo un'annata con il Nilüfer, nel il campionato 2022-23 gioca per la prima volta all'estero, ingaggiata dalle polacche del Budowlani ?ód?, in Liga Siatkówki Kobiet.