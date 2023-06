Stella Nervini, un azzurrina per Bergamo

BERGAMO- Una giovane Stella azzurra è pronta a vestire la maglia del Volley Bergamo 1991 per la stagione 2023-2024. Si tratta della schiacciatrice Stella Nervini, classe 2003, in arrivo da Chieri.

LE PAROLE DI STELLA NERVINI-

« Ho iniziato a giocare a pallavolo a 8 anni dopo aver provato alcuni sport individuali. Poi ho partecipato ad un camp estivo della Savino Del Bene, sono entrata nel settore giovanile di Scandicci e mi sono trasferita a Roma, dove sono rimasta per tre anni nel VolleyRò vincendo due scudetti giovanili prima delle due stagioni al Club Italia. Chieri è stato il club dell’esordio in A1 e della prima vittoria di un trofeo europeo, la Challenge Cup ».

Anche in azzurro ha collezionato alcune medaglie:

« Con la Nazionale ho vinto un argento Mondiale under 18 e un oro Mondiale under 20. E ora sono in collegiale con la Nazionale under 21 per preparare i Mondiali che disputeremo in Messico alla fine di agosto ».

Come ti descriveresti?

« Tecnicamente sono una giocatrice di ricezione e di difesa, naturalmente mi piace togliermi delle soddisfazioni anche in attacco, però sono più solida in ricezione. Caratterialmente sono una persona tranquilla, ma quando l’agonismo si fa sentire, mi accendo, perché odio perdere. Qui ritrovo il tecnico Bigarelli, con cui mi sono confrontata quando è arrivata la proposta del Volley Bergamo 1991: mi ha trasmesso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura in rossoblù e mi ha subito convinta del fatto che questa sia una bella Società. Sono curiosa di viverla ».

Obiettivi?

Continuare a crescere e migliorare. Cercare di ritagliarmi più spazio ora che conosco meglio la categoria e mettermi sempre più alla prova. Bergamo ha fatto un gran campionato e giustamente punta a fare sempre meglio. Lo stesso è per me, che voglio fare la mia parte e dare il mio contributo ».