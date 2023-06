Vittoria Piani nel roster delle Pantere

CONEGLIANO (TREVISO)- Sarà Vittoria Piani l'arma dalla panchina per coach Santarelli nel ruolo di opposta. Dopo le esperienze al Club Italia, a Trento e lo scorso anno a Vallefoglia, un ulteriore step nella carriera della talentuosa bomber milanese che arriva con grande entusiasmo a vestire la maglia n'1 per la Prosecco DOC Imoco Volley 2023/24. Mamma brasiliana, papà milanese, Vittoria ha provato da piccola tanti sport, dal golf al tennis, al nuoto, al ping pong con anche qualche "excursus" da baby modella, dagli otto anni in poi però è stata la pallavolo la sua strada che ha seguito con perseveranza fino a oggi.

LA CARRIERA-

Vittoria Piani inizia la sua esperienza con il volley nel 2012 nelle giovanili dell'Amatori Orago: nella stagione successiva viene promossa in prima squadra, in Serie B1 e già stagione 2014-15 entra nel Club Italia, inizialmente in A2, poi nelle due annate successive in Serie A1.



Nella stagione 2017-18 viene ingaggiata dall'UYBA Busto Arsizio, sempre in Serie A1, con cui conquista la Coppa CEV 2018-19. Nell'annata 2019-20 torna in A2 da titolare con la maglia della Trentino Rosa aggiudicandosi la Coppa Italia di Serie A2, dove viene premiata anche come MVP: con la squadra trentina gioca due stagioni in Serie A1.



Nell'ultima stagione 2022-23, invece, si trasferisce a Vallefoglia dove disputa la A1.



Ha fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili vincendo l'oro nel 2015 ai Mondiali Under 18.

LE PAROLE DI VITTORIA PIANO-

Vittoria benvenuta a Conegliano, ti aspettavi la chiamata delle Pantere?

« Sinceramente no, è stata una chiamata inaspettata, ma è stata ovviamente molto apprezzata, dopo un anno per me complicato è una grande occasione di crescita che non potevo perdere ».

Che effetto ti fa essere nella squadra campione d'Italia e del Mondo?

« Mi sento molto onorata, arrivo in una squadra di un livello estremamente alto e con grandi ambizioni. Giocherò in un top club con un coach super e con tante campionesse, sono felice per un'esperienza che mi darà modo di crescere molto come giocatrice ».

Obiettivi stagionali?

« Voglio migliorare in tutto quello che posso per dare una mano alla squadra quando servirà. L’ obiettivo principale è poter aiutare il gruppo durante la stagione per raggiungere i traguardi comuni che avremo davanti ».

Ti piace il gioco di coach Santarelli?

« Certo che mi piace, a chi non piace? ...sono veramente carica di poter fare parte di questo sistema, spero di riuscire ad adattarmi in fretta, sono qui per imparare, ma a prescindere da tutto darò sempre il massimo in palestra ».

Una delle grandi forze della Prosecco DOC Imoco è il pubblico del Palaverde...

« Ci ho giocato da avversaria e mi ha sempre impressionato il calore e la partecipazione dei tifosi, non vedo l’ora di sentirmi parte anch'io della famiglia del Palaverde, sarà bellissimo ».