Casalmaggiore si assicura Emma Cagnin

CASALMAGGIORE (CREMONA)- Emma Cagnin, schiacciatrice ventunenne che nelle ultime due stagioni ha giocato a Bergamo, è una nuova giocatrice della VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore . A chiudere il reparto schiacciatrici del gruppo guidato dall’Head Coach Marco Musso, coadiuvato da coach Lorenzo Pintus e dall’assistant Michele Moroni, arriva una giocatrice che vanta già un curriculum di tutto rispetto nonostante abbia soltanto ventuno anni. Vincitrice di un oro al Campionato Europeo U16, oro al Mondiale Under 20, Oro al Campionato Europero U20 e ai Giochi del Mediterraneo entrambi nel 2022 (questi ultimi capitanati Elena Perinelli), Emma vestirà la maglia numero 18. Cagnin è in partenza per Chengdu (Cina) dove si svolgeranno le Universiadi 2023 che la vedranno impegnata con la Nazionale Italiana guidata da coach Beltrami, ex allenatore della Vbc al suo primo anno di Serie A1.