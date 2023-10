Bergamo la spunta al tie break su Casalmaggiore

CREMONA- Difficilmente si sarebbe potuto chiedere di più alla prima gara di campionato. La Serie A1 riparte in tutto il suo splendore con una partita scoppiettante che, dopo oltre due ore di battaglia, premia la Volley Bergamo 1991. Sconfitta davanti al pubblico amico del PalaRadi per la TrasportiPesanti Casalmaggiore, protagonista, ma con esito opposto, anche dell’ultimo tie-break fatto registrare ad una prima di campionato, in casa del Club Italia nella stagione 2016-17.

La partita comincia in equilibrio, poi sono le rosa a portarsi avanti grazie ad un break di Melandri e al prezioso contributo di Smarzek (6 punti) subito in palla. Nonostante i 9 punti di Lorrayna, la squadra di coach Musso si porta sull’1-0. La stessa brasiliana non cala però d’intensità al ritorno sul taraflex ed è proprio lei a realizzare il punto del 23-25 che riporta la contesa in equilibrio. Le padrone di casa provano a reagire, ma le orobiche di coach Solforati, all’esordio come primo allenatore in Serie A1, giocano bene grazie alla regia di Giulia Gennari e sempre con il punteggio di 23-25 fanno 1-2. La reazione d’orgoglio di Casalmaggiore arriva nel quarto parziale, a senso unico: 25-14 e tie-break. Tensione e stanchezza si fanno sentire per le rosa, che commettono 4 errori contro gli 0 delle ospiti ed è proprio un attacco sbagliato di Acosta a regalare il decisivo 11-15 che consegna i due punti a Bergamo.

MVP dell’incontro una sontuosa Lorrayna da 29 punti che vince il confronto diretto contro Smarzek (22). Degna di nota la prestazione di Giulia Gennari, che chiude con 10 punti e ben 6 muri, gli stessi di Lohuis dall’altra parte della rete (18 i punti).

I PROTAGONISTI-

Elena Perinelli (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Abbiamo faticato un po' sul muro difesa e loro sono state brave ad approfittarne, adesso abbiamo subito la partita di Coppa e dobbiamo guardare avanti. E' stata una gara molto equilibrata, nel quarto set sembrava ci potesse essere la possibilità di portarla a casa davvero è stata davvero una partita equilibratissima ».

Da Silva Llorrayna (Volley Bergamo 1991)- « Sono molto felice, sapevamo che sarebbe stata difficile e lunga, perché Casalmaggiore è una squadra forte, lo avevamo già visto nelle amichevoli pre campionato, ma noi abbiamo fatto bene. Questa è solo la prima partita e possiamo migliorare ancora molto, ma oggi portiamo a Bergamo punti importanti e tanti buoni spunti su cui lavorare ».

IL TABELLINO-

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE – VOLLEY BERGAMO 1991: 2-3 (25-20, 23-25, 23-25, 25-14, 11-15)

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: Avenia 3, Smarzek 22, Lohuis 18, Melandri 6, Acosta 15, Perinelli (K) 4, De Bortoli (L), Faraone, Cagnin 10, Manfredini 1, Obossa 1. Non entrate: Colombo, Davoli (L), Edwards . All. Musso.

VOLLEY BERGAMO 1991: Gennari (K) 10, Llorrayna 29, Butigan 8, Bovo 7, Davyskiba 9, Rozansky 17, Cecchetto (L), Cicola, Pistolesi 2, Nervini, Pasquino, Fitzmorris 3. Non entrate: Scialanca (L), Belussi. All. Solforati.

Durata set: 26′, 31′, 29′, 26′, 17′. Tot: 129′

Spettatori: 1.733

MVP: Da Silva Llorrayna (Volley Bergamo 1991)