Conegliano fatica ma espugna Chieri

CHIERI (TORINO)- Partita entusiasmante, nell'anticipo della 3a giornata , che ha visto da una parte una Reale Mutua Fenera Chieri ’76 scesa in campo senza timori reverenziali nei contronti delle campionesse d'Italia e dall'altra la squadra di Santarelli come sempre consapevole della propria forza con l'obiettivo di vincere sempre e d'ovunque. Lo spettacolo non è mancato con la squadra di Bregoli, dopo un primo set contratto, capace di impegnare a fondo le più quotate avversarie riuscendo a vincere il terzo set e sfiorando il pareggio nel combattuto quarto parziale. Finisce 1-3 (19-25 23-25 25-18 25-27) fra gli applausi scorscianti del PalaFenera, per tutte le protagoniste.

Sempre senza Omoruyi, Bregoli lancia titolare Zakchaiou lasciando inizialmente in panchina Weitzel; dall'altra parte della rete in banda ci sono Robinson-Cook e Lanier. Sestetto di coach Santarelli con il rientro di Sarah Fahr al centro assieme a Marina Lubian, diagonale palleggiatore opposto con Wolosz-Haak, schiacciatrici Kahlia Lanier e Robinson Cook. Le padrone di casa invece partono con Malinov-Grobelna, Zachaiou e Gray al centro, Skinner e , libero Spirito.

Partenza sprint per la Prosecco DOC Imoco Volley che scatta avanti 0-3 con il muro di Lubian e le buone battute di Fahr. Spinta dalle sue centrali Conegliano prova a prendere in mano il parziale, ma nonostante una serie di scambi lunghi con la difesa gialloblù in evidenza (bene Haak)l’entusiasmo della squadra piemontese consente a Chieri di pareggiare a quota 6 con Kingdon (5 punti nel primo set). Ci pensano Haak e Lanier a riportare a +3 le venete (6-9) e time out di casa. Altra reazione di Chieri che dopo un bel muro di Fahr inanella una bella serie con Anna Gray in battuta e arriva a -1 (11-12), ma i servizi di Haak fanno male e la svedese si rende ancora utile anche in difesa propiziando un altro break (11-15) con Lubian in grande evidenza, galvanizzata dall’aria di casa (primo set scintillante con 8 punti a segno e 7/8 in attacco!).

Le Pantere continuano a spingere a partire dalla battuta, giocano bene in difesa e con la giusta pazienza in attacco dove Bella Haak mostra tutti i suoi colpi (6 punti nel set per la svedese), il vantaggio si dilata. L’ace di Robinson Cook e l’ennesima fase break molto spinta sull’asse Wolosz-Lubian aprono un parziale di 6-0 che rende il gap incolmabile (12-21). Il primo set vede De Gennaro e compagne chiudere la pratica 19-25 dopo aver assorbito la prevedibile reazione finale della Reale Mutua.

Si riprende il gioco e Chieri parte avanti con l’energia di Grobelna e Skinner (5-3), ma con la premiata ditta Haak-Lubian capitan Wolosz ha due attaccanti molto calde da mandare a punto, poi c’è anche il muro dell’onnipresente svdese e un ace beffardo di Sarah Fahr per il controsorpasso (5-7), provvidenziale break di 4-0 della Prosecco DOC Imoco che spegne subito i bollenti spiriti della squadra di casa. Chieri però non molla e recupera con Grobelna, mentre Wolosz scalda il braccio di Kelsey Robinson Cook. L’esperta schiacciatrice americana va a segno sia in attacco che al servizio (10-8), poi ancora una scatenata Lubian spara due aces micidiali (10-13) e la ricezione piemontese continua a faticare contro una battuta gialloblù sempre efficace. Dopo un set e mezzo quasi perfetti arrivano una serie di errori delle Pantere, l’ultimo sulla battuta di Gray che regala il sorpasso a Chieri ( 14-13). Dpèp Robinson tocca all’altra USA, Kahlia Lanier a chiudere buoni colpi in attacco mentre le sue squadre arrivano punto a punto al rush finale del set. Entra in gara anche l’USA di Chieri, Skinner che affianca una buona Grobelna (6 punti nel set), mentre coach Santarelli schiera le sue carte tattiche: Alessia Gennari per Lanier in seconda linea, poi Squarcini per la battuta. Haak approfitta e sigla il 17-18 a muro, e i tifosi gialloblù arrivati in Piemonte esultano per il +2 messo a terra da un’ottima Robinson Cook. La Reale Mutua non molla, muro di Gray e di nuovo parità a quota 20. Marina Lubian continua a martellare (altri 4 punti e 2 aces nel secondo set con il 100% in attacco!), ma Gray a muro fa ancora la voce grossa (22-22). Le Pantere si ricompattano, staffilata di Lanier per il 22-24, poi chiude di prepotenza Fahr con un bel muro per il 23-25. 2-0 per un’ottima Prosecco DOC Imoco.

Cambia la musica nel terzo set dove da subito con la spinta del pubblico di casa Malinov e compagne spingono forte (8-6). Momento di difficoltà per le Pantere (14-10) nonostante una serie di prodezze di Kelsey Robinson Cook (6 punti nel set), che tiene la barra dritta in un momento di tempesta scatenato da Grobelna e Skinner, brave assieme a un buon muro-difesa a riaprire i giochi per Chieri. Le padrone di casa continuano a giocare bene, coach Santarelli inserisce il doppio cambio con Bugg e Piani, chiama due time out, inserisce anche Robin De Kruijf ed Alessia Gennari, ma nonostante la mezza rivoluzione in casa Conegliano le piemontesi restano avanti con convinzione (19-13). Capitan Wolosz prova ad affidarsi e Isabelle Haak, ma il muro di casa lavora bene (ben 7 nel parziale!), Grobelna chiude il 21-14. De Kruijf difende bene, Haak si vendica e mura (21-16), ma il divario è troppo ampio e meritatamente Chieri accorcia le distanze con la chiusura 25-18 di Kingdon, grande protagonista del set con Grobelna e Skinner. Conegliano cede il primo set stagionale.

Le campionesse d’Italia incitate dai loro tifosi ripartono dopo un terzo set sottotono, Isabelle Haak riprende a martellare come nella prima parte della gara, Lanier ritrova una buona efficienza, ma la squadra di casa ha preso fiducia e combatte su ogni pallone. L’ex di turno., Lia Malinov, confeziona un bel punto di prima (5-4). Momento chiave del match, Haak mura, Grobelna sbaglia (6-8), poi si rivede anche Lubian che si dimostra ancora sul pezzo. Ma Skinner e compagne sono sempre lì e nonostante una Lubian scatenata in battuta (10-12) e un buon ritmo di gioco la Prosecco DOC Imoco non riesce a scrollarsi di dosso una Chieri che si conferma team di rango elevato. Moki De Gennaro e Asia Wolosz aumentano l’intensità della difesa, poi va a segno con forza Sarah Fahr (11-14) e c’è la prima mini-fuga gialloblù. Entrano Gennari e De Kruijf, poi anche Fede Squarcini. Scambi densi di emozione e spettacolo in questo momento-chiave del match, Robinson Cook (prova sostanziosa per “Kesh” con 19 punti, 2 muri e 3 aces) fa vedere la sua classe con un gran colpo, poi “The Queen” De Kruijf sigla il nuovo +3 (14-17). L’intesa collaudata tra Wolosz e De Kruijf dà i suoi frutti, ma basta un errore gialloblù e Chieri ci riprova (17-18). Altro finale appassionante, doppietta di Kahlia Lanier che prima buca il campo avversario, poi mura per il +3 (18-21). E’ ancora la statunitense, una delle nuove arrivate di questa stagione, a dare linfa all’attacco delle Pantere, poi ci pensa De Gennaro con ricezioni precisissime a tenere avanti la Prosecco DOC Imoco, dopo gli attacchi di Bella Haak (19 punti e 3 muri) è 22-24. Kingdon annulla il primo match point, alla seconda occasione Gray mura ed è tutto da rifare, 24-24. Blackout improvviso in casa Conegliano, Grobelna (19 punti nel match) ne approfitta (25-24). Il set point di Chieri viene annullato da un gran muro di Lubian e continua il finale-thirlling. Asia Wolosz (MVP) sceglie bene il pallone per il 25-26, è di Kahlia Lanier (12 punti alla fine) che trasforma in contrattacco, poi tutto il carattere delle Pantere tricolori si scatena con un altro muro vincente di Marina Lubian (grande prova per la centrale piemontese con 17 punti e il 65% in attacco) che mette in carniere il 25-27 che significa altri tre punti in classifica per la Prosecco DOC Imoco Volley.

I PROTAGONISTI-



Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Una bella partita, molto combattuta. Ci spiace perché mancava veramente poco per giocare il quinto set, però stiamo crescendo come squadra giorno dopo giorno, è una cosa positiva. Oggi è mancata la piccola cosa che poteva fare la differenza, anche con Novara è stato così: ci lavoreremo ».

Marina Lubian (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « E' stata una partita un po' strana, abbiamo iniziato bene, il primo set l'abbiamo portato a casa con un buon ritmo, poi dal secondo abbiamo iniziato a giocare punto a punto praticamente per tutta la partita. Non abbiamo fatto la nostra migli0or gara, certamente potevamo fare meglio perchè ci sono stati troppi alti e bassi, però alla fine siamo state brave a trovare i punti nei momenti più importanti e portare così a casa tre punti. Adesso c'è la Supercoppa, un giorno di stacco e da lunedì saremo in palestra perchè teniamo molto a questo primo trofeo stagionale ».

IL TABELLINO-



REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3 (19-25 23-25 25-18 25-27)

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kingdon Rishel 13, Gray 6, Grobelna 19, Skinner 15, Zakchaiou 9, Malinov 3, Spirito (L), Weitzel 2, Anthouli 1, Morello, Rolando, Papa. Non entrate: Kone, Tonelli (L). All. Bregoli.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Lanier 12, Fahr 8, Haak 17, Robinson-cook 17, Lubian 19, Wolosz 2, De Gennaro (L), De Kruijf 2, Squarcini 1, Piani 1, Gennari, Bugg. Non entrate: Plummer, Bardaro (L). All. Santarelli.

ARBITRI: Papadopol, Armandola.

Durata set: 25', 29', 27', 33'; Tot: 114'.

MVP: Asia Wolosz (Prosecco Doc Conegliano)

NOTE - Spettatori: 1508