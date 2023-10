Vallefoglia sbanca Cuneo

CUNEO- Nel secondo anticipo della 3a giornata la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo incassa la seconda sconfitta consecutiva tra le mura di casa: a festeggiare al palazzetto dello sport di Cuneo è la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, che come domenica scorsa vince da tre punti in rimonta (1-3). Le gatte partono fortissimo, le tigri pianissimo: il 25-13 del primo parziale si spiega così. Dal secondo set le ospiti, con le ex Giovannini e Cecconello in campo, iniziano a macinare gioco, mentre le padrone di casa sprecano troppo nei momenti chiave. Nel terzo e nel quarto parziale Mingardi si carica la squadra sulle spalle, legittimando il titolo di MVP, mentre alle padrone di casa non bastano i 16 muri punto, di cui 4 firmati da Anna Hall, top scorer delle gatte insieme a Adelusi. La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo resta ferma a quota 2 punti in classifica, mentre la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vola a 7.