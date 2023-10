Wolosz e De Kruijf testimonial nella prevenzione contro il cancro

CONEGLIANO (TREVISO) - Imoco Volley Conegliano ancora in campo con Ulss 2 in questa nuova stagione per la promozione degli screening. Come ormai da tradizione le “Pantere” affiancano l’Ulss 2 nella sensibilizzazione delle donne sul tema degli screening preventivi: le prime campionesse testimonial sono, quest’anno, due veterane, la capitana Joanna "Asia" Wolosz e la fuoriclasse Robin De Kruijf.

« La collaborazione con Imoco per la promozione dell’adesione agli screening antitumorali prosegue da anni – precisa il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi – per ribadire con forza il messaggio che, assieme, vogliamo rivolgere a tutti: nella prevenzione come in campo, è importante giocare d’anticipo. Ringrazio Imoco Volley per il prezioso supporto su questo tema. Onorati di fare questo percorso con le nostre campionesse »

Gli fa eco il presidente del club campione d'Italia e del mondo, Piero Garbellotto:

« La nostra profonda identificazione con il territorio ha uno dei suoi fiori all'occhiello nella collaborazione ormai tradizionale con Ulss 2: anche quest'anno mettiamo a disposizione la forza comunicativa delle nostre splendide Pantere per sensibilizzare la popolazione su un tema cruciale per la prevenzione come quello degli screening antitumorali. Siamo orgogliosi di poter dare una mano a diffondere il messaggio e ad aiutare Ulss 2 in questa importante campagna ».

In Ulss 2 sono attivi gli screening per il tumore della mammella, che prevede la convocazione delle donne nella fascia d’età compresa tra i 50 e i 74 anni; il tumore della cervice uterina, con convocazione dai 25 ai 64 anni e il tumore del colon-retto con convocazione degli assistiti dai 50 ai 69 anni.

I dati-

Nel 2022 sono state complessivamente 48.261 le donne che hanno eseguito la mammografia come test primario di screening e, a fronte di 1452 approfondimenti effettuati, sono stati individuati precocemente 401 tumori. Il tasso di adesione al programma di screening mammografico si conferma elevato anche nel 2022: 85.7%. Allo screening colorettale hanno aderito 81.688 persone: sono stati eseguiti 2.918 approfondimenti che hanno permesso di individuare precocemente 59 tumori e 587 lesioni precancerose.

Per lo screening cervicale sono state, complessivamente, 40.479 le donne che nel 2022 hanno effettuato il Pap test (25-29 anni) oppure l’HPV-DNA test (30-64 anni). Sono stati effettuati 5.449 approfondimenti e sono state individuate 176 nuove lesioni precancerose.

Domenica 12 novembre giornata con i dipendenti Ulss 2 al Palaverde-

Sempre nell'ambito della collaborazione tra Ulss 2 e Imoco Volley, domenica 12 novembre in occasione della prossima gara interna di campionato delle Pantere con Il Bisonte Firenze, è stata attivata una convenzione per i dipendenti dell'unità sanitaria che aderendo potranno assistere a prezzo scontato al match. Lo scorso anno avevano risposto all'iniziativa oltre 1000 dipendenti, l'obiettivo è quello di ripetere anche quest'anno il successo della scorsa stagione.