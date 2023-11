Trento dice no alla violenza: sabato ingresso gratuito alle donne

TRENTO-Trentino Volley in prima linea nella campagna contro la violenza sulle donne. Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale dedicata a questo argomento, il Club di via Trener aprirà le porte de ilT quotidiano Arena a tutte le donne, offrendo loro un biglietto omaggio per assistere alla sfida di campionato tra Itas Trentino e Megabox Ondulati Savio Vallefoglia, in programma alle 20.30 nell’impianto di via Fersina. Sarà sufficiente presentarsi, a partire dalle 19.30, alle casse de ilT quotidiano Arena per ritirare il tagliando gratuito.