Casalmaggiore annuncia Simone Lee e saluta Roslandy Acosta

CASALMAGGIORE (CREMONA)- La VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore annuncia un avvicendamento nelle proprie bande. Da oggi si interrompe, con un accordo condiviso, il rapporto con l’atleta Roslandy Acosta a cui vanno i ringraziamenti del sodalizio di strada Baslenga per l’impegno profuso e un in bocca al lupo per i proseguo della propria carriera.