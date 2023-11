Roslandy Acosta rinforza i posto 4 di Trento

Lo ha annunciato oggi il Club di via Trener. Attaccante di posto 4 dotata di un’ottima struttura fisica grazie ai suoi 190 centimetri di altezza, nata nel 1992 a La Guaira, principale porto del paese sudamericano, Roslandy è un’atleta di grandissima esperienza internazionale, avendo militato nei campionati di Portorico, Finlandia, Svizzera, Germania, Venezuela, Brasile e Giappone, oltre a due esperienze in Italia, la più recente a Casalmaggiore e la prima a Bergamo tra il 2018 e il 2019.

Nel suo palmares spiccano il titolo di migliore marcatrice e mvp della Bundesliga 2016/2017, il premio come “miglior muro” del South American Championship U20, oltre ad una Coppa di Finlandia e un Campionato Sudamericano per Club, vinto nel 2020 con il Minas. Nella prima parte dell’attuale campionato Acosta ha firmato 49 punti (un ace e cinque muri).

Roslandy Acosta, che già questo pomeriggio sarà a disposizione di coach Sinibaldi per il suo primo allenamento con le nuove compagne, vestirà la maglia numero 4.

Le parole di Roslandy Acosta-

«Sono molto felice ed emozionata per aver ricevuto l’opportunità di poter vestire la maglia di Trentino Volley ; farò del mio meglio per aiutare la squadra e lavorerò sodo durante la settimana per ottenere i migliori risultati. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa nuova occasione professionale».

Le parole del Direttore Sportivo Duccio Ripasarti-

«Acosta è una giocatrice molto esperta che ha girato numerosi campionati e siamo convinti possa elevare il tasso tecnico della squadra . Arriva a Trento in un momento delicato per noi con ancora alcune ragazze in fase di recupero e siamo convinti possa dare una scossa e un contributo importante per migliorare la nostra posizione di classifica ».