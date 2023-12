T’ara Ceasar lascia la UYBA

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La UYBA Busto Arsizio ha rescisso in maniera consensuale il contratto con T’ara Ceasar. La giocatrice americana, arrivata in estate a Busto Arsizio e reduce da un infortunio importante al tendine di achille, ha svolto con profitto il percorso di recupero insieme allo staff sanitario biancorosso, ma al momento società e atleta hanno necessità diverse e T’ara è pronta per una nuova avventura. UYBA Volley ringrazia T’ara Ceasar per l’impegno profuso in questi mesi ed augura alla giocatrice il meglio per il prosieguo della sua carriera.