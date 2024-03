Calendario spezzatino per la 9a di ritorno

ROMA- Sarà un fine settimana praticamente unico nella storia della Serie A1 Tigotà quello che attende le quattordici squadre della massima categoria, pronte a scendere in campo per la ventiduesima giornata di Regular Season. Solo due partite si giocheranno infatti in contemporanea, nel canonico orario delle 17 della domenica, con le altre cinque in altrettanti orari differenti. Come di consueto, tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Volleyball TV.

Domani, sabato 2 marzo, il primo fischio d’inizio alle 20.30, con la TrasportiPesanti Casalmaggiore che ospita al PalaRadi la Prosecco Doc Imoco Conegliano, reduce dalla qualificazione alle Semifinali di CEV Champions League ai danni del VakifBank Istanbul. Mezz’ora più tardi, in diretta Rai Sport, partita cruciale per la Volley Bergamo 1991 che, a +2 sul penultimo posto, cerca punti preziosi contro la Wash4Green Pinerolo.

Sveglia anticipata domenica 3 marzo, con l’inedito lunch match delle 12 tra l’Allianz Vero Volley Milano, che torna nella vecchia casa dell’Opiquad Arena di Monza, e l’Aeroitalia SMI Roma. Alle 15, seconda diretta per Rai Sport che, dal PalaFenera, trasmette l’interessante confronto tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, approdata in settimana in Finale di CEV Cup, e la Savino Del Bene Scandicci, eliminata ad un passo dalle Semifinali di CEV Champions League dall’Eczacibasi, prossima avversaria di Conegliano.

Alle 17, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia accoglie l’Itas Trentino con l’obiettivo di consolidare, e magari migliorare, l’ottavo posto in classifica, mentre contemporaneamente l’Igor Gorgonzola Novara campionessa di CEV Challenge Cup fa visita a Il Bisonte Firenze, che spera invece di accorciare proprio sulle biancoverdi, distanti quattro punti. Chiude il weekend uno scontro fondamentale per quanto riguarda la corsa salvezza: in diretta Sky Sport Uno e NOW dalle 19.30, l’Honda Olivero S.Bernardo Cuneo sfida la UYBA Volley Busto Arsizio per provare ad uscire dalla zona retrocessione.

TUTTE LE SFIDE-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-

La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore si appresta ad una settimana più che impegnativa. Capitan Elena Perinelli e compagne affronteranno tra le mura amiche del PalaRadi in ordine le prime due forze del campionato, Conegliano e Milano, tra sabato e mercoledì, concludendo la settimana domenica nel caldissimo palazzetto della sorpresa Pinerolo. Ma andiamo avanti step by step. Sabato 02 marzo arrivano in quel di Cremona le pantere della Prosecco Doc Imoco Conegliano, fresche semifinaliste di Champions League; una sfida sicuramente difficile per le rosa che però cercheranno di replicare la bella prestazione che avevano messo sul taraflex all'andata con le Campionesse d'Italia.

PRECEDENTI: 28 (5 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 23 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)



EX: Emma Cagnin a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Chiara De Bortoli a Imoco Volley Conegliano nel 2015/2016; Micha Danielle Hancock a Imoco Volley Conegliano nel 2014/2015; Simone Lee a Imoco Volley Conegliano nel 2017/2018; Alessia Gennari a Casalmaggiore nel 2013/2014, 2014/2015 - Allenatori: Daniele Santarelli a Casalmaggiore nel 2014/2015



Alessandro Bianciardi (Scoutman Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Non credo che la gara con Roma sia stata un vero e proprio passo falso. Abbiamo giocato leggermente sotto tono e loro hanno fatto un'ottima partita, in un palazzetto caldo, in una trasferta complessa. Tante altre squadre hanno lasciato punti al PalaTiziano e questo lo testimonia. Dobbiamo proseguire con tutto il buon lavoro che stiamo facendo in palestra ogni giorno mettendo in campo la Casalmaggiore che sappiamo fare noi. Se sarà abbastanza lo dirà il campo. Sicuramente con Conegliano sarà molto difficile, ma noi dovremo essere pronte a sfruttare i loro momenti di calo ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « La stagione non ci dà tregua, ma lo sappiamo e siamo abituati a questi ritmi. L'importante è resettare ancora una volta quanto fatto ieri, siamo soddisfatti per il risultato che ci dà ancor più convinzione nei nostri mezzi, ma dobbiamo guardare al prossimo impegno di domani dove non ci tireremo indietro. Siamo prime in classifica, ma non è il momento di amministrare, non è nel nostro DNA e quindi si continua a spingere con la consueta concentrazione e con lo spirito di fare sempre le cose al meglio. Casalmaggiore anche se viene da una sconfitta è in un buon periodo, hanno fatto molti passi avanti rispetto all'andata e ora sono una squadra veramente temibile che in casa sua potrà darci fastidio. Giocano una palla veloce in attacco e hanno più peso in fase offensiva da quando c'è stato l'arrivo di Simone Lee che conosciamo bene. Non sarà facile gestire il recupero fisico e mentale della squadra, ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine e scenderemo in campo domani per fare ancora la nostra miglior partita ».

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

La nona giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà riporta la Reale Mutua Fenera Chieri '76 al PalaFenera. L'avversaria che attende le biancoblù è la Savino Del Bene Scandicci. La partita è in programma domenica 3 marzo con fischio d'inizio nell'inconsueto orario delle ore 15, con diretta su Rai Sport. Chieri e Scandicci arrivano entrambe da un mercoledì di coppa che ha lasciato stati d'animo opposti. Le ragazze di Bregoli hanno vinto a Parigi centrando la qualificazione alla finale della Coppa CEV, manifestazione peraltro di cui proprio Scandicci è campione uscente; la squadra di Barbolini ha invece concluso nei quarti di finale contro l'Eczac?ba?? il suo cammino in Champions' League. In campionato ci sono ora in palio punti importantissimi per gli obiettivi di entrambe le formazioni: Scandicci è in corsa con Milano e Novara per la piazza d'onore dietro Conegliano, mentre Chieri è a caccia di punti per consolidare la quinta posizione in classifica. A novembre nella gara d'andata Scandicci si è imposta 3-2 in rimonta da 2-1, portando a nove le vittorie negli undici precedenti con Chieri. Fra i tanti temi di interesse dell'incontro c'è anche la prima volta al PalaFenera di Francesca Villani; altre due ex sono, sui due latti della rete, Ofelia Malinov e Martina Armini.

PRECEDENTI: 11 (2 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 9 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Ofelia Malinov a Savino Del Bene Scandicci nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Martina Armini a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022; Francesca Villani a Fenera Chieri '76 nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Martha Anthouli (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- «Scandicci è un'ottima squadra e un avversario difficile contro cui giocare. Dobbiamo spingere tanto in battuta, avere una ricezione costante e un buon attacco, sostanzialmente dovremo tenere a un alto livello tutti i fondamentali. Seguiremo le indicazioni dell'allenatore e daremo il 100% ».



IL BISONTE FIRENZE - IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Il Bisonte Firenze è reduce da quattro ko di fila in campionato, ma adesso ha a disposizione due gare casalinghe di fila per provare a invertire la tendenza e prendere lo slancio per la volata finale: si comincia domani alle 17, quando a Palazzo Wanny arriverà la Igor Gorgonzola Novara per la ventiduesima giornata della Serie A1 Tigotà, e ovviamente sarà una partita difficilissima, considerando che la squadra di ‘Mister Secolo’ Bernardi è terza in classifica ad un punto dalla seconda, ed è reduce da otto vittorie nelle ultime nove partite, compresa quella di mercoledì contro il Nantes che le ha permesso di alzare al cielo la Challenge Cup. Le bisontine però hanno l’obbligo di provarci, anche per mantenere vive le ultime speranze di qualificazione ai play off, e in settimana hanno lavorato al meglio per provare a riaccendere la scintilla.

PRECEDENTI: 28 (3 successi Il Bisonte Firenze, 25 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Ilaria Battistoni a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Giulia De Nardi a Azzurra Volley Firenze nel 2019/2020



Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Novara è una squadra che sta lottando per il secondo posto in classifica, una posizione che fino a qualche settimana fa sembrava insperata, e quindi, al di là del morale alto per la vittoria della Challenge Cup, verrà a Firenze per fare risultato. Noi abbiamo l’obbligo di tirare fuori una prestazione degna di questa nome, e soprattutto dobbiamo fare punti: per farlo avremo anche bisogno che i nostri tifosi ci diano una mano, perchè è vero che nelle ultime partite casalinghe il pubblico è aumentato, ma è vero anche che una squadra ha sempre bisogno di sentirsi un po’ coccolata dai veri tifosi, quelli che stanno sempre vicini alle ragazze e che soffrono quando le cose non vanno bene. Poi il nostro compito è quello di scendere in campo e offrire la migliore prestazione possibile, e ci stiamo preparando per questo ».

Valentina Bartolucci (Igor Gorgonzola Novara)- « Dovremo essere brave a gestire la stanchezza ma anche l’euforia per la vittoria europea. Abbiamo raggiunto e archiviato un obiettivo stagionale importante ma ora dobbiamo essere pronte a tornare a lottare al massimo in campionato, ci servono punti per raggiungere il nostro obiettivo. Firenze è reduce da un momento difficile ma la squadra è di grande valore e vorrà certamente riscattarsi. Dovremo fare in modo di aggredire la partita fin da subito, senza permetter loro di prendere fiducia ed entusiasmo, altrimenti potranno metterci in grande difficoltà ».

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO – UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO-

Dopo tre settimane di assenza, domenica pomeriggio, le gatte biancorosse tornano a giocare al Palazzetto dello Sport di Cuneo. L’incontro Honda Olivero S.Bernardo Cuneo-Uyba Volley Busto Arsizio, in programma il 3 marzo con fischio d’inizio fissato per le ore 19,30, è valido per il ventiduesimo turno del campionato di Serie A1 Tigotà. Cuneo è reduce da una sconfitta maturata sabato scorso a Scandicci. Nonostante il recente cambio alla guida tecnica ed il passaggio di consegne da Bellano a Micoli, nel dopopartita si è palesata la differente cifra tecnica fra le due squadre, con le toscane lanciatissime verso il playoff scudetto che si sono imposte per 3-0. Decisamente più alla portata Busto Arsizio che con ventuno punti totalizzati si trova attualmente undicesima in classifica e già virtualmente salva. L’ultimo precedente pende a favore di Cuneo: nella gara d’andata le piemontesi si sono imposte per 3-2 proprio a Busto Arsizio, giocando una partita impeccabile sotto tutti i punti di vista. Domenica occorrerà vincere, sperando in un passo falso di Bergamo sabato pomeriggio nella sfida casalinga contro Pinerolo. In quel caso le biancorosse realizzerebbero un importante controsorpasso in classifica proprio ai danni delle bergamasche, attestandosi fuori dalla zona retrocessione.

PRECEDENTI: 10 (3 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, 7 successi Uyba Volley Busto Arsizio)

EX: Noemi Signorile a Uyba Busto Arsizio nel 2016/2017; Lena Stigrot a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023; Giorgia Zannoni a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021



Lena Stigrot (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Affronteremo un avversario che è riuscito a fare squadra e ad esprimere un gioco molto equilibrato e veloce. Noi ci siamo allenate con tanta attenzione cercando nuovi stimoli e seguendo le idee del nuovo coach Micoli per cercare di migliorare il nostro gioco ed essere preparate sia tatticamente che mentalmente per una partita, che per noi è importantissima. La cosa più importante sarà riacquistare fiducia nei nostri mezzi. Vogliamo entrare in campo con l'atteggiamento giusto, cariche e coraggiose ».

Giuditta Lualdi (Uyba Volley Busto Arsizio)- « La settimana di allenamento è andata molto bene, stiamo lavorando tanto sul muro difesa, come nelle settimane precedenti, per cercare di creare un sistema di gioco che sia sempre più solido: siamo sicuramente pronte a giocarci questa partita con tutte le nostre armi. La sconfitta per 3-2 in casa dell'andata ci è un po' rimasta lì e quindi abbiamo voglia di andare a Cuneo per fare punti, per portare a casa una vittoria ed essere sempre più vicini alla salvezza ».



VOLLEY BERGAMO 1991 - WASH4GREEN PINEROLO-

Il PalaFacchetti di Treviglio è pronto a riaprire le porte al popolo rossoblù e a riabbracciare il Volley Bergamo 1991: dopo due consecutive trasferte e un week end di riposo, si torna a casa. Si torna a farsi trascinare dalla impetuosa onda del pubblico che non ha mai mancato di farsi sentire e di riempire le tribune. Sarà proprio il fattore campo una delle armi in più che potrebbe fare la differenza. L’appuntamento è per sabato 2 marzo, nell’inedito orario delle 21: la Wash4green Pinerolo arriverà a Treviglio per l’anticipo della nona giornata del Girone di Ritorno e per dare solidità alla sua posizione in classifica. BPER DAY. Prima e durante la gara, tante le iniziative promosse da Bper Banca match sponsor dell’appuntamento di sabato sera: saranno distribuiti clap banner Bper e il VolleyFlash con l’esclusiva intervista a Sterlla Nervini a tutti gli spettatori, omaggi griffati Bper Banca anche per atlete e staff di Pinerolo prima della partita per la speciale iniziativa Fair Play sottorete.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - AEROITALIA SMI ROMA-

Altro giro altra corsa per l'Allianz Vero Volley Milano attesa dopodomani, domenica 3 marzo, alle ore 12:00 (diretta Volleyballworld.tv) tra le mura amiche dell'Opiquad Arena, per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Tigotà. La prima squadra rosa del Consorzio punta a continuare il trend positivo mostrato nelle precedenti partite che ha visto le ragazze di coach Gaspari vittoriose contro Pinerolo in trasferta, ma soprattutto nella doppia sfida di CEV Champions League contro ?ód?. Orro e compagne puntano a conquistare i tre punti, utili a consolidare la seconda posizione in classifica alle spalle di Conegliano. La squadra di Gaspari vuole nuovamente esprimere con continuità il gioco frizzante e divertente visto spesso in questa stagione ed evitare i piccoli blackout visti nell'ultimo turno di campionato contro Pinerolo. Due soli precedenti: quello nel girone d'andata della stagione corrente in cui le milanesi vinsero con un netto 0-3 al Pala Tiziano, e il 3-0 casalingo dell'Allianz Cloud nei Quarti di Finale di Coppa Italia, dove le meneghine imposero la propria legge in poco più di un'ora di gioco. Dal punto di vista statistico, Milano potrà contare sulla solida ricezione del libero dominicano Brenda Castillo, attualmente al primo posto nella classifica delle "top receivers" del campionato con un ottimo 47,80% di ricezioni perfette. Milano guida anche la classifica delle "best spikers" grazie a Paola Egonu, sola in vetta a quota 429, ma tallonata dalla russa Akimova di Novara, a sole 4 lunghezze di distacco, con 425 palloni messi a terra e da Ekaterina Antropova di Scandicci, terza con 377 punti realizzati. Passando a Roma, sempre guardando le stats, le capitoline si affideranno in attacco all'opposto albanese Erblira Bici, attualmente al quarto posto tra le migliori realizzatrici della massima serie con 369 punti.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Nessuno



Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « L'ultima sconfitta in campionato per Roma risale alla gara con Conegliano, tra l'altro persa per 3-2. Ha inanellato quattro vittorie consecutive, quindi troveremo una squadra in salute che ha dimostrato grande attitudine al lavoro. Avranno voglia di rivalsa dopo il match di Coppa Italia, quindi dovremmo essere attente e determinate per consolidare la seconda posizione ».

Sofia Valoppi (Aeroitalia Smi Roma)- « Siamo molto contente dell’obiettivo raggiunto, ci abbiamo lavorato duramente e ora guardiamo avanti. Attualmente vogliamo mantenere la nostra posizione in classifica per poter raggiungere un secondo obiettivo, quello dei playoff. Non sarà semplice. A partire dalla sfida di domenica con Milano che sarà un modo per metterci ancora una volta alla prova e testare i nostri progressi. Cercheremo sicuramente di migliorare la prestazione espressa in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia giocati proprio a Milano in cui non siamo riuscite a emergere come avremmo voluto. Sarà senza dubbio una bella partita, perché avremo l’opportunità di confrontarci con un livello altissimo e sperimentare sempre di più il nostro gioco ».

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - ITAS TRENTINO-

Domenica 3 marzo alle 17 al Pala Megabox la Megabox Ondulati del Savio ospiterà la Itas Trentino nella partita valida per la nona giornata di ritorno della stagione regolare. In occasione della partita, Megabox Volley e Megabox Group propongono assieme a Marche Multiservizi, Confindustria Pesaro Urbino e Legambiente una giornata di riflessione sul tema del riciclo e, più in generale, su quello della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Alla partita di domenica saranno presenti all’interno del Pala Megabox alcuni addetti di Marche Multiservizi che accoglieranno gli spettatori che parteciperanno alla raccolta di carta e cartone da riciclare. Raccogliendo un minimo di 2 chilogrammi di carta, ogni spettatore riceverà un premio, a simboleggiare l’adesione all’iniziativa. La società propone una ulteriore iniziativa per la partita di domenica: acquistando un biglietto a tariffa intera si avrà diritto ad acquistarne un altro al prezzo speciale di 1 euro. Portare un amico con sé non è mai stato così semplice.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Viola Passaro a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024



Sara Panetoni (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Di certo è una partita non da sottovalutare, Trento gioca bene nonostante la classifica le penalizzi. Da parte nostra, abbiamo lavorato tutta la settimana per poter mostrare in campo qualcosa di più dal punto di vista mentale che da quello tecnico-tattico rispetto alla partita con Novara ».

Davide Mazzanti (Itas Trentino)- « Dopo la settimana successiva alla partita di Casalmaggiore, questa è stata quella più complessa, perché ci sono alcuni aspetti del gioco che sono cresciuti e che nell’ultima partita ci hanno permesso di esprimere ciò che siamo, ma il fatto di essere usciti dal gioco in altre fasi cruciali ci ha pesato. Il salto di qualità lo dobbiamo fare su questo aspetto, sopportando i momenti di minor qualità e restando lucidi sulle soluzioni ».



PROGRAMMA E ARBRITRI DELLA 9ª GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 2 marzo 2024, ore 20.30



Trasportipesanti Casalmaggiore - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Saltalippi, Turtù



Sabato 2 marzo 2024, ore 21.00



Volley Bergamo 1991 - Wash4green Pinerolo Arbitri: Caretti, Curto

Domenica 3 marzo 2024, ore 12.00



Allianz Vero Volley Milano - Aeroitalia Smi Roma Arbitri: Brunelli, Puecher

Domenica 3 marzo 2024, ore 15.00



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Boris, Giardini



Domenica 3 marzo 2024, ore 17.00



Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Carcione, Papadopol

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Itas Trentino Arbitri: Canessa, Autuori



Domenica 3 marzo 2024, ore 19.30



Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Uyba Volley Busto Arsizio Arbitri: Verrascina, Vagni