Conegliano-Novara 'il classico' nel turno infrasettimanale

ROMA- Non c’è spazio per festeggiamenti o rimpianti nella Serie A1 Tigotà, che dopo le gare del weekend torna subito in campo per l’ultimo infrasettimanale della Regular Season , valido per la 23a giornata. Tutte le partite saranno visibili su VBTV dalle 20.30, l’anticipo Scandicci-Pinerolo a partire dalle 16. Rinviata al 20 marzo Itas Trentino contro Volley Bergamo 1991.

Tante le posizioni ancora in bilico, ma una potrebbe fissarsi dopo le partite di domani, mercoledì 6 marzo: con un successo infatti, la Prosecco Doc Imoco Conegliano blinderebbe la testa della classifica. Tre punti che però saranno tutt’altro che scontati per coach Santarelli visto che al Palaverde, in diretta Sky Sport Arena e NOW, arriverà l’Igor Gorgonzola Novara di coach Bernardi, per un match diventato un classico del volley femminile che in passato ha messo in palio coppe italiane, europee e scudetti.

Le zanzare scenderanno in campo per guadagnare punti utili nella lotta al secondo posto. Impegnate nello stesso obiettivo, l’Allianz Vero Volley Milano, 53 punti come Novara, e la Savino Del Bene Scandicci, subito dietro a quota 52. Due sfide da non sottovalutare per milanesi e toscane: le ragazze di coach Gaspari faranno visita alla TrasportiPesanti Casalmaggiore per un confronto storicamente equilibrato, quelle di coach Barbolini ospiteranno a Palazzo Wanny la Wash4Green Pinerolo.

Gli altri tre incontri coinvolgeranno formazioni in piena corsa Playoff o salvezza. Sempre a Palazzo Wanny, dopo il match di Scandicci, gli appassionati potranno assistere allo scontro tra Il Bisonte Firenze e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia: ultima chance per le bisontine per provare a rientrare nella corsa all’ottavo posto. Eccezionalmente di scena al PalaBorsani per l’indisponibilità dell’e-Work Arena, la UYBA Volley Busto Arsizio cercherà di ottenere il massimo contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Lotta per non retrocedere che riguarda ancora pienamente l’Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: a +1 sul tredicesimo posto di Bergamo, le gatte proveranno ad aumentare il distacco sfidando la bella Aeroitalia SMI Roma di coach Cuccarini.

TUTTE LE SFIDE-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-

Neanche il tempo di una doccia post partita che la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore è già pronta a calcare il taraflex amico. Capitan Elena Perinelli e compagne sono pronte ad accogliere al PalaRadi di Cremona l'Allianz Vero Volley Milano nell'unico turno infrasettimanale del girone di ritorno della Regular Season 2023/2024 Serie A1 Tigotà. Fischio d'inizio fissato per le ore 20.30 di mercoledì 6 marzo, dirigono Massimiliano Giardini e Paolo Scotti. Le rosa, prima di entrare nella bolgia del PalaBus di Villafranca Piemonte, proverà a strappare almeno un punto alla seconda forza del campionato, le ospiti, dopo il 3-2 contro Roma, vorranno riprendere la propria corsa in vista anche della gara di Cuneo.

PRECEDENTI: 21 (6 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 15 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Micha Danielle Hancock a Vero Volley nel 2017/2018, 2018/2019; Josephine Obossa a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023; Kara Bajema a Casalmaggiore nel 2020/2021; Adhuoljok John Majak Malual a Casalmaggiore nel 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Marco Gaspari a Casalmaggiore nel 2018/2019, 2019/2020



Giorgia Faraone (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Sapevamo che dopo Roma sarebbe iniziata una settimana molto impegnativa, Conegliano, Milano oltre a Pinerolo fuori casa. Sabato, grazie anche ad un palazzetto pieno e caldo, siamo riuscite a tirar fuori una buona prestazione..siamo partite molto forte, soprattutto al servizio gestendo bene quindi la fase muro/difesa e senza perdere di lucidità in cambio palla. Sapevamo che contro Conegliano sarebbe stata difficile ed infatti alla lunga sono uscite per la squadra che sono! Mercoledì abbiamo l’occasione di far vedere che quel primo set contro le venete e comunque tutta la prestazione in generale non è stato un caso, stiamo crescendo partita dopo partita e lotteremo fino all’ultimo provare a centrare i play off; sappiamo bene che Milano è un’altra corazzata ma abbiamo voglia di lottare dall’inizio alla fine. Ci servirà l'aiuto di tutti i nostri sostenitori! Sarebbe bello avere ancora un palazzetto così pieno e rumoroso...può davvero diventare la giocatrice in più in campo, vi aspettiamo numerosi ».



Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Sicuramente siamo di fronte ad una squadra che, rispetto alla prima parte del campionato, è in crescita e ha ottenuto risultati importanti in chiave salvezza. L'innesto di Lee ha dato vigore all'attacco casalasco e dovremmo essere molto ordinati in fase break. Veniamo da due gare non brillanti e sarà fondamentale approcciare al match con un atteggiamento diverso e più aggressivo ».

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76-

Il turno infrasettimanale valido per la 10a giornata di ritorno vede la UYBA Volley Busto Arsizio impegnata contro una delle formazioni più ambizione dell'intero torneo: nell'inedita cornice del Pala Borsani di Castellanza le farfalle ospitano infatti la Reale Mutua Fenera Chieri delle ex Spirito, Grobelna, Zakchaiou, Omoruyi, quinta forza del campionato a quota 39 punti in classifica, 18 in più del team di Cichello. Lualdi e compagne, dopo la prova opaca di domenica sera a Cuneo, hanno riposato lunedì e si rimettono al lavoro oggi al Palalido di Milano (che sarà ancora la sede di tutte le sedute della settimana), mentre svolgeranno la rifinitura nell'impianto di via per Legnano mercoledì mattina. Tanta la voglia di rivalsa delle farfalle, consapevoli della difficoltà dell'impegno contro la squadra piemontese che a sua volta vuole tornare alla vittoria dopo il ko dell'ultimo turno in casa contro Scandicci. La UYBA, anche in considerazione degli altri incontri di giornata, ha bisogno di trovare punti per non trovarsi in acque torbide nelle ultime giornate e conta anche sul fattore tifo, che in casa rappresenta sicuramente un'arma in più per la squadra.

PRECEDENTI: 13 (6 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 7 successi Uyba Volley Busto Arsizio)



EX: Alessia Fini a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Giuditta Lualdi a Fenera Chieri '76 nel 2017/2018; Kaja Grobelna a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019; Loveth Oghosasere Omoruyi a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023; Ilaria Spirito a Uyba Busto Arsizio nel 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018; Katerina Zakchaiou a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023



Jennifer Boldini (Uyba Volley Busto Arsizio)- « Non vediamo l'ora di scendere in campo e dimostrare il nostro valore dopo la partita opaca di Cuneo. Sappiamo che Chieri è uno degli avversari più difficili da affrontare, ma abbiamo tanta voglia di riscatto: contiamo sull'aiuto dei nostri tifosi che siamo sicure sapranno sostenerci al Pala Borsani come all'e-work arena ».

Anna Gray (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Siamo alle fasi finali del campionato, ormai mancano davvero poche partite e in vista dei play-off il nostro obiettivo rimane lo stesso, cioè quello di mantenere il quinto posto. Purtroppo arriviamo da una sconfitta di 3 punti contro Scandicci, l’amaro in bocca c’è ma non ci demoralizziamo. La trasferta a Busto Arsizio è una buona occasione per rimetterci dalla sconfitta di domenica anche se non sarà facile, arrivano anche loro da una sconfitta e sono sempre in corsa per la salvezza. Quindi è importante riprendere con la massima attenzione, ma sono sicura che lo faremo ».

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Mercoledì alle 20.30 Palaverde le Pantere della Prosecco DOC Imoco Volley affrontano per la 10° giornata di ritorno di A1 l' Igor Novara in uno dei match più attesi della stagione dai tifosi gialloblù per la lunga rivalità ad alti livelli delle due compagini. L'Igor Novara è l'avversaria più ricorrente della storia gialloblù, quello di domani è il 50° match tra i due club tra campionato e coppe. Per coach Santarelli squadra al completo. Finora Pantere prime e imbattute in campionato con 63 punti (22 vittorie su 22 giocate), mentre Novara è al secondo posto appaiata all'Allianz Milano con 53 punti (18 vinte, 4 perse). gialloblù vuole sensibilizzare il pubblico al tema della violenza sulle donne e promuovere l'attività dell'associazione che dà assistenza e sostegno alle donne vittime di violenze.

PRECEDENTI: 44 (10 successi Igor Gorgonzola Novara, 34 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Conegliano contro Novara è una sfida che ha sempre il suo fascino, è una partita che si preannuncia interessante e combattuta, sarà un'altra grande occasione di spettacolo per il pubblico del Palaverde che potrà gustare un match con giocatrici fortissime e due team in salute che daranno il meglio. Novara dall'inizio l'avevo indicata come tra le favorite, non mi sorprende la sua brillante stagione fin qui perchè ha nel roster tante giocatrici abituate a collezionare trofei e un allenatore che conosce profondamente la pallavolo e cosa bisogna fare per vincere. Oltre alle veterane hanno anche l'esuberanza e la gioventù di Akimova che sta facendo molto bene e della novità Markova che danno alla squadra fisicità e potenza, sarà una gara interessante per noi, per loro e per i tifosi che saranno al Palaverde. Noi siamo pronte ad affrontarle in questa sfida tra la prima e una delle seconda, ma non guardiamo in questo momento alla classifica, bensì a giocare una partita alla volta al massimo delle nostre possibilità per proseguire nel nostro cammino di crescita in vista del prossimo impegno che conta, la semifinale della prossima settimana in Champions League. Ogni match ci dà la possibilità di capire dove siamo e dove vogliamo arrivare. La squadra sta bene, siamo pronte per un'altra bella sfida ».



Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo pienamente consapevoli della difficoltà della partita, per il valore di Conegliano, che è imbattuta in stagione, e per il clima con cui dovremo fare i conti e che conosco bene. Il Palaverde in queste situazioni sa fare la differenza, noi dovremo mantenere concentrazione e lucidità per cercare di giocarcela a viso aperto e provare a toglierci qualche soddisfazione. Questo periodo è davvero intenso ma non c'è tempo per la stanchezza: abbiamo disputato un'ottima stagione fin qui, ora vogliamo completare l'opera e arrivare nel modo migliore possibile ai playoff e poi vedremo dove possiamo arrivare ».

IL BISONTE FIRENZE - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-

Ultimo turno infrasettimanale della stagione per Il Bisonte Firenze, che domani sera alle 20.30 ospita a Palazzo Wanny la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia per la ventitreesima giornata della Serie A1 Tigotà. Dopo la buona prestazione offerta domenica contro Novara, che però purtroppo non ha aggiunto punti alla classifica delle bisontine, l’obiettivo è quello di provare a ritrovare una vittoria che in campionato manca da cinque partite: la qualificazione ai play off sembra ormai un miraggio, ma l’ottavo posto è occupato proprio da Vallefoglia – con sette punti di vantaggio – e quindi un successo potrebbe ancora dare pepe al finale di una stagione che Il Bisonte vuole chiudere con orgoglio e determinazione.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Il Bisonte Firenze, 2 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Alice Degradi a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019, 2019/2020; Laura Dijkema a Azzurra Volley Firenze nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Sara Panetoni a Azzurra Volley Firenze nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Nel match di domani sarà importante ripartire dalle buone cose viste contro Novara: domenica la squadra è stata sempre in partita, se si eccettua il primo set, quello che le manca adesso è un po’ di continuità. Dobbiamo crederci un po’ di più, anche se capisco che non sia semplice in un momento come questo: quando perdi tante partite di fila la sicurezza e la serenità vengono meno, ma bisogna ritrovare la continuità di rendimento per poter giocare meglio in situazioni punto a punto. Vallefoglia è una squadra che oltre a giocare una buona pallavolo, difende tanto e lavora bene a muro-difesa, quindi la pazienza sarà fondamentale: in sintesi domani dovremo confermare i progressi visti contro Novara e avere più continuità e tanta pazienza, per interpretare al meglio la gara sapendo chi abbiamo di fronte ».

Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Al momento siamo a +5 rispetto al girone di andata, ora dobbiamo difendere con le unghie la nostra posizione per qualificarci ai play-off. Firenze è una buona squadra, nel girone di ritorno sta facendo meno bene ma a livello di organico sono di alto livello: non sarà una partita facile, per noi è uno spareggio quindi cercheremo di arrivarci nelle migliori condizioni possibili ».

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - WASH4GREEN PINEROLO-

Dopo aver affrontato quattro gare in dodici giorni la Savino Del Bene Volley si prepara per una nuova sfida di campionato. L'ultimo turno infrasettimanale della regular season di Serie A1 di pallavolo femminile andrà infatti in scena mercoledì 6 marzo e vedrà la formazione di coach Barbolini impegnata a Palazzo Wanny contro la Wash4green Pinerolo. La partita, valida per la ventitreesima giornata di campionato, prenderà il via a partire dalle 16.00 e sarà il secondo appuntamento consecutivo contro una formazione piemontese, la seconda tappa di un trittico che si concluderà domenica 10 marzo nel big match contro Novara. Avvicinandosi a quell'importante appuntamento, la Savino Del Bene Volley non può concedersi passi falsi e di perdere punti nella sua rincorsa per le due posizioni alle spalle della capolista Conegliano. Ad oggi infatti la squadra di Barbolini ha solamente un punto di ritardo dall'Allianz Vero Volley Milano e dalla Igor Gorgonzola Novara, rispettivamente piazzate al secondo e terzo posto in classifica. Le ragazze di Barbolini, per proseguire il loro inseguimento, dovranno dunque prestare grande attenzione alla sfida contro Pinerolo, formazione attualmente sesta in classifica e reduce dal successo per 3-1 centrato in casa di Bergamo.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Letizia Camera a Savino Del Bene Scandicci nel 2020/2021, 2021/2022; Indre Sorokaite a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023



Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Si riparte da Pinerolo, per la seconda tappa di un trittico piemontese iniziato contro Chieri e che terminerà con la sfida contro Novara. La partita con Chieri è andata molto bene e le ragazze sono state molto brave a gestire una gara che sapevamo essere complicata. Abbiamo raccolto tre punti importanti, però è ovvio che dobbiamo conquistarne altrettanti mercoledì. Giocheremo contro Pinerolo, che è la sorpresa del campionato, una vera outsider che sta giocando bene e che ci ha già messo in difficoltà nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. È una partita da preparare molto bene, sapendo che sarà un incontro complicato ».



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Il calendario ci ha presentato questa doppia trasferta durissima, quindi oltre alla complicazione tecnica della partita, il tema principale è prepararla da un punto di vista mentale. Quindi riposare e vedere i piccoli accorgimenti da apportare per fare una buona partita con Scandicci, come già abbiamo fatto nella gara di andata e in Coppa Italia cercando di ottenere qualcosa di più ».



HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO - AEROITALIA SMI ROMA-

Dopo la preziosa vittoria in casa con la Uyba Volley Busto Arsizio le gatte biancorosse tornano a giocare al Palazzetto dello Sport di Cuneo nel turno infrasettimanale di mercoledì 6 marzo alle ore 20,30 per l’incontro valido per il ventitreesimo turno del campionato di Serie A1 Tigotà con l’Aeroitalia SMI Roma. La Honda Olivero S. Bernardo è reduce da una convincente prestazione che ha visto le ragazze di Micoli portare a casa 3 punti preziosi per la classifica e per fare capolino fuori dalla zona retrocessione. Roma arriva da un match giocato ad alto livello contro Allianz Vero Volley Milano che le è valso un punto importante per entrare nella corte dei play off. Nella gara d’andata le piemontesi non avevano raccolto nemmeno un punto dalla trasferta romana, cedendo per 3 a 1. In questa fase del campionato entrambe le squadre arriveranno motivate per la conquista della vittoria e si preannuncia una spettacolare battaglia capace di infiammare i tifosi cuneesi.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Aeroitalia Smi Roma)

EX: Erblira Bici a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021



Terry Enweonwu (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Dopo la partita di domenica ci stiamo preparando per fare un altro grande passo, penso che sia fondamentale sfruttare un po' l'entusiasmo e la sicurezza che abbiamo ritrovato dopo l'ultima vittoria. Si tratta comunque di un’avversaria ostica che viene anche lei da un buon periodo, sarà sicuramente una partita tosta e dobbiamo essere molto brave a concentrarci fin dall'inizio, ma sono fiduciosa che comunque riusciremo a fare un’ottima partita nonostante il periodo di non massima brillantezza che abbiamo passato. Stiamo cercando di ritrovare quella costanza e quella serenità che ci permetta di fare belle cose in campo ».



Courtney Schwan (Aeroitalia SMI Roma)- « La sfida con Milano ci ha lasciato la consapevolezza che possiamo competere con qualsiasi squadra del campionato quando facciamo il nostro gioco. Penso che questa stagione sia imprevedibile in ogni sua tappa, in ogni partita ci si può aspettare una battaglia perché ogni squadra ha giocatori di alto livello. Anche contro Cuneo penso che la cosa più importante sia chi scenderà in campo e come giocherà. Se facciamo il nostro gioco, credo che andremo bene ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA DI RITORNO-



Mercoledì: 6 marzo 2024, ore 16.00



Savino Del Bene Scandicci - Wash4green Pinerolo Arbitri: Vagni, Papadopol

Mercoledì: 6 marzo 2024, ore 20.30

Il Bisonte Firenze - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Brancati, Verrascina

Trasportipesanti Casalmaggiore - Allianz Vero Volley Milano Arbitri: Giardini, Scotti

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Cerra, Brunelli

Uyba Volley Busto Arsizio - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Lot, Nava

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Aeroitalia Smi Roma Arbitri: Goitre, Rossi



Rinviata a Mercoledì: 20 marzo 2024, ore 20.00



Itas Trentino - Volley Bergamo 1991

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 63, Allianz Vero Volley Milano 53, Igor Gorgonzola Novara 53, Savino Del Bene Scandicci 52, Reale Mutua Fenera Chieri '76 39, Wash4green Pinerolo 34, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 31, Aeroitalia Smi Roma 31, Il Bisonte Firenze 24, Trasportipesanti Casalmaggiore 23, Uyba Volley Busto Arsizio 21, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 16, Volley Bergamo 1991 15, Itas Trentino 7.