Tre anticipi nell'11a di ritorno

ROMA- Tre giornate al termine della Regular Season della Serie A1 Tigotà. Dietro Conegliano, che ha blindato il primato della classifica per la sesta volta consecutiva, tanti i nodi ancora da sciogliere, dalla lotta al secondo posto fino a quella per la salvezza.



Tre partite in programma domani, sabato 9 marzo. Al PalaFenera, ore 17, la Reale Mutua Fenera Chieri '76 ospita Il Bisonte Firenze, in crisi di risultati da sei partite, prima della delicata Finale d'andata di CEV Cup in casa del Neuchatel. Un'ora più tardi, l'Allianz Vero Volley Milano, dopo il tie-break perso contro Casalmaggiore nell'infrasettimanale, accoglie una squadra in cerca di punti salvezza come l'Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, momentaneamente a +3 sul tredicesimo posto (con una partita in più). Alle 20.30, in diretta Rai Sport, la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano fa visita alla Megabox Ond. Savio Vallefoglia, in lotta per la migliore posizione possibile nella griglia Playoff.



Stesso obiettivo per la Wash4Green Pinerolo e l'Aeroitalia SMI Roma: entrambe in casa domenica alle 17, le pinelle sfideranno la TrasportiPesanti Casalmaggiore, le giallorosse il fanalino di coda Itas Trentino che, in caso di sconfitta, dirà ufficialmente addio alla Serie A1. La permanenza nella massima categoria sarà anche il tema dello scontro diretto tra la Volley Bergamo 1991, tredicesima con 15 punti (una partita in meno), e la UYBA Volley Busto Arsizio del nuovo coach Enrico Barbolini, undicesima con 21 punti.



Il solito posticipo di Sky Sport anticipa alle 17 per uno scontro di alta classifica da brividi: l'Igor Gorgonzola Novara, al momento quarta con 53 punti, affronta la Savino Del Bene Scandicci, seconda con 55, in diretta Sky Sport Max e NOW. Un confronto che potrebbe risultare determinante per la qualificazione alla prossima CEV Champions League, sicuramente fondamentale per ottenere il miglior abbinamento nei Playoff Scudetto.

TUTTE LE SFIDE-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-

Dopo l’importantissima vittoria colta a Firenze contro le padrone di casa del Bisonte, la Megabox è ad un passo dalla qualificazione ai play-off scudetto: manca ancora un punto per il verdetto matematico, visto che la Trasporti Pesanti Casalmaggiore (nona) è a nove punti dalla Megabox (sesta alla pari con la Wash4Green Pinerolo) a tre turni dalla fine della stagione regolare. Sabato 9 marzo alle 20.30 la Megabox tornerà in campo al PalaMegabox di Pesaro con le supercampionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano, ancora imbattute, mentre il giorno successivo Casalmaggiore salirà a Pinerolo per un vero e proprio scontro diretto: qualunque sia il risultato della Megabox, se Pinerolo strapperà almeno un punto alle avversarie, la qualificazione ai play-off delle tigri sarà matematica.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)



EX: Vittoria Piani a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023



Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Parto dalla partita col Bisonte, dove le ragazze, dopo un'ottima partenza, hanno vissuto nel secondo e nel terzo set alcuni momenti un po’ difficili, ma sono restate in partita mentalmente e il gruppo ha confermato di essere maturato sotto questo aspetto. La squadra sta continuando a crescere, rispetto al girone di andata la differenza è evidente, specie dopo i primi mesi. Ora siamo diventati molto più bravi come gruppo e come squadra ».

Daniele Santarelli (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Sono molto orgoglioso del rendimento della squadra finora e specialmente nell'ultimo periodo, questa settimana è stata emblematica perchè nelle due vittorie a Casalmaggiore e poi in casa con Novara ho fatto giocare sestetti completamente diversi ruotando tutta la rosa e il rendimento è stato sempre ottimale così' come il risultato finale. Volevamo arrivare a questo punto importante della stagione nelle migliori condizioni e sono soddisfatto del lavoro fatto finora, adesso viene il bello e ci sarà bisogno di tutte le ragazze per affrontare le sfide che ci presenta il calendario. La trasferta di domani sarà un'altra tappa di crescita, è l'ultimo test prima della semifinale di Champions che iniziamo giovedì e mi aspetto un'altra prova tosta con Vallefoglia. Ok abbiamo il primo posto sicuro, ma non guardiamo alla classifica, sappiamo che Vallefoglia è un'ottima squadra che sta facendo bene e vorrà fare più punti possibile per la griglia dei playoff, nell'ultima gara hanno vinto bene a Firenze e sono in salute, quindi ci vorrà un'altra bella prestazione da parte della mia squadra. Abbiamo bisogno di una sfida probante per tenere alta la tensione in vista della sfida di giovedì all'Eczacibasi ».

IGOR GORGONZOLA NOVARA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

Incrocio ad altissima quota al Pala Igor di Novara, dove le azzurre di Lorenzo Bernardi prive di Marina Markova (l'entità del suo infortunio alla caviglia destra sarà valutabile solo nei prossimi giorni ma di certo sarà costretta al forfait nella sfida in programma) si preparano a sfidare Scandicci, seconda in classifica, alle 17 di domenica. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Max oltre che su VolleyballWorld TV. Tanti gli ex in gioco: Ludovica Guidi da parte novarese, il tecnico Barbolini (tre anni a Novara e una Champions League, due Coppe Italia e una Supercoppa in bacheca), Britt Herbots, Haleigh Washington e Sara Alberti (scudettata nel 2017) da parte toscana.

PRECEDENTI: 26 (19 successi Igor Gorgonzola Novara, 7 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Ludovica Guidi a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023; Hanna Orthmann a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022; Sara Alberti a Igor Novara nel 2016/2017; Britt Herbots a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022; Haleigh Washington a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022 - Allenatori: Massimo Barbolini a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020



Enrico Marchioni (Direttore Generale Igor Gorgonzola Novara)- « Quella di domenica è una partita che siamo felici di poter giocare, sia per confrontarci con un avversario forte ed esperto, sia per il significato che ha assunto in termini di classifica. In estate abbiamo avviato un nuovo progetto e pensare che oggi siamo a giocarci un posizionamento così prestigioso è già di suo un premio al percorso fatto, considerando da dove partivamo e tutto quello con cui abbiamo dovuto fare i conti strada facendo. Ho il dispiacere di non poter giocare con la squadra al completo questa sfida, come già capitato all'andata e in tante altre occasioni in questa stagione, ma al tempo stesso confido che la difficoltà ulteriore faccia emergere quelle doti di resilienza e combattività che hanno portato questa squadra a superare a testa alta tante avversità. Massimo rispetto per Scandicci, formazione costruita per vincere in Italia e in Europa, ma sono certo che le nostre ragazze giocheranno senza timore reverenziale, con la mente libera e a testa alta »

WASH4GREEN PINEROLO - TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-

Archiviato il turno infrasettimanale la Wash4Green Pinerolo si prepara ad ospitare la Trasportipesanti Casalmaggiore per l’undicesima gara di ritorno di Regular Season. Le pinelle sono reduci da una netta sconfitta esterna con Scandicci ma nonostante il risultato guardano avanti con grande fiducia e si preparano alla sfida con Perinelli e compagne che arrivano, invece, da un risultato pazzesco. Casalmaggiore si è infatti imposta al tie break sull’Allianz Milano confermando le sue grandi doti tecniche e la determinazione nel voler raggiungere la zona playoff. In nona posizione, a sette punti da Roma (8°) la formazione guidata da coach Pintus si presenterà al Pala Bus Company forte della vittoria con Milano. Dal canto suo Pinerolo ha tutte le intenzioni di ritornare alla vittoria per difendere la sesta posizione, puntare dritto ai playoff e regalare ancora grandi emozioni ai suoi tifosi.



PRECEDENTI: 4 (1 successo Trasportipesanti Casalmaggiore, 3 successi Wash4green Pinerolo)

EX: Carlotta Cambi a Casalmaggiore nel 2015/2016; Letizia Camera a Casalmaggiore nel 2013/2014, 2019/2020

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Dopo il complicato pomeriggio di Scandicci dove i valori tecnici si sono confermati in maniera anche troppo marcata non resta che guardare al prossimo match e alla stimolante sfida di fermare la corsa impetuosa di Casalmaggiore ».

Chiara de Bortoli (Trasportipesanti Casalmaggiore). « La partita contro Milano è stata sulla stessa riga di quella contro Conegliano, siamo state brave a mettere pressione sin da subito, ma, al contrario della gara contro le venete in cui le nostre avversarie hanno iniziato a giocare davvero bene in modo da non farci più esprimere nello stesso modo, quella di mercoledì ci ha permesso di mantenere alto il livello soprattutto nel servizio che ci ha dato l'opportunità di gestire al meglio il nostro muro/difesa e la fase di contrattacco. Con Pinerolo dovremo approcciare la partita nello stesso modo, con aggressività. Giocare nel loro palazzetto è davvero difficile...dovremo subito partire col piede giusto per non fare entrare le nostre avversarie in partita perchè sappiamo che sanno giocare davvero bene. Nonostante il loro inciampo con Scandicci, hanno sempre dimostrato in casa loro di dare del filo da torcere a tutti, vedi la gara con Milano persa 3-2. Sarà si un palazzetto tosto ma noi cercheremo di fare di tutto per dare del nostro meglio per puntare ai playoff ».

VOLLEY BERGAMO 1991 - UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO-

Volley Bergamo chiama a raccolta! Domenica 10 marzo alle 17, il PalaFacchetti di Treviglio dovrà essere una bolgia! La stagione delle rossoblù è infatti arrivata alla tappa decisiva, perché è il tempo dello sprint per la corsa salvezza. E nella sfida casalinga contro UYBA Volley Busto Arsizio il fattore campo dovrà essere determinante e il tifo orobico dovrà fare la differenza. L’inseguimento per agganciare e sorpassare Cuneo durerà quattro turni, da qui alla fine di marzo, e questo è il momento per incendiare il campo di gioco. Non si potrà fare diversamente: l’imperativo sarà vincere. Cuore e coraggio in campo, l’onda rossoblù sulle tribune. PLANETEL DAY. Prima e durante la gara, tante le iniziative promosse da Planetel, match sponsor di giornata: saranno distribuiti gadget griffati e il VolleyFlash con l’esclusiva intervista ad Aurora Pistolesi a tutti gli spettatori.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Uyba Volley Busto Arsizio, 1 successo Volley Bergamo 1991

EX: Giorgia Frosini a Volley Bergamo 1991 nel 2022/2023



Andrea Veneziani ( Amministratore Unico Volley Bergamo 1991)- « Questo è il momento di ricordarci chi siamo, da dove arriviamo e dove vogliamo andare, perché questa Società ha radici profonde che hanno contribuito a segnare la storia della pallavolo italiana: chiunque indossi la nostra maglia sa che il rosso e il blu non sono due colori qualunque, ma un marchio da custodire e onorare. Dobbiamo esserne tutti consapevoli e dobbiamo tutti mettere noi stessi al servizio dell'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Ci attendono quattro partite in cui il dna del Volley Bergamo dovrà fare la differenza. Per questo chiamo a raccolta tutti noi, Bergamo, Treviglio, la Nobiltà Rossoblù e i tanti appassionati che ci hanno accompagnati durante il viaggio della prima stagione al PalaFacchetti: difendiamo insieme la Serie A1 ».

Rebecca Piva (Uyba Volley Busto Arsizio)- «E' arrivato il momento di giocarci il nostro campionato: sia domenica con Bergamo che la settimana successiva con Trento ci confronteremo con avversarie di livello pari o simile al nostro. E' il momento di far vedere l'atteggiamento giusto e di spingere tanto dal punto vista tecnico-tattico ».

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - IL BISONTE FIRENZE-

Una vittoria per blindare il quinto posto in classifica e garantirsi con due giornate d’anticipo la partecipazione a una coppa europea per il terzo anno di fila alle luce del recente annullamento dei Playoff Challenge: è l’obiettivo che si dà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in vista del match al PalaFenera che domani, sabato 9 marzo, alle ore 17 la opporrà al Bisonte Firenze. L’incontro è il primo anticipo che apre l’undicesima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà, terzultimo turno della regular season. Quella col Bisonte è per Chieri il secondo impegno interno di fila contro una formazione toscana, dal momento che domenica scorsa al PalaFenera ha ospitato Scandicci. Nel girone d’andata le biancoblù hanno perso 3-2 entrambe le partite al Palazzo Wanny contro le due formazioni fiorentine. In classifica la squadra allenata da Carlo Parisi occupa il decimo posto con 24 punti ed è reduce da sei sconfitte consecutive. Il bilancio dei dodici precedenti fra i due club è di otto vittorie a quattro a favore di Firenze. Tre le ex: Alessia Mazzaro nell’organico allenato da Carlo Parisi, Ofelia Malinov e Fatim Kone fra le chieresi.

PRECEDENTI: 12 (8 successi Il Bisonte Firenze, 4 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)

Fatim Yassimina Kone a Azzurra Volley Firenze nel 2020/2021; Ofelia Malinov a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023; Alessia Mazzaro a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Rachele Morello (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Firenze è una squadra molto buona che all’andata ci aveva messo in difficoltà, soprattutto per il suo gioco veloce e per il suo break point perché ha davvero delle buone qualità in difesa: è facile che le azioni diventino molto lunghe e diventa complicato mettere la palla a terra. Noi arriveremo con il coltello fra i denti ancora più del solito perché sappiamo che questi 3 punti sono molto importanti: consoliderebbero la nostra posizione in campionato, un obiettivo che assolutamente vogliamo raggiungere. Tutte queste cose sicuramente ci faranno arrivare alla partita carichi, ovviamente sempre con un pensiero alla finale d’andata della Coppa CEV di cui però ci occuperemo dal giorno dopo in vista della partenza per la Svizzera. Penso che la nostra forma è buona, stiamo ritrovando per bene il nostro ritmo, possiamo portare una buona prestazione perché quando ci sono queste partite importanti sappiamo essere presenti e guadagnare i punti che ci servono ».



Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Secondo me è positivo ritornare subito in campo per scrollarsi di dosso la delusione della partita di mercoledì: non c’è troppo tempo per pensarci, mentre c’è tempo per cercare di cambiare qualcosa. Dobbiamo insistere sulla scia del secondo e del terzo set giocati contro Vallefoglia, in cui la squadra, pur con qualche errore e con qualche disattenzione, se l’è giocata: abbiamo capito che la strada giusta è quella di soffrire, accettando i momenti di minore lucidità ma continuando a lottare su tutti i palloni, per metterci nella condizione di giocarci di nuovo la vittoria dei set. Purtroppo mercoledì in quei frangenti non è andata bene, ma domani abbiamo un’altra opportunità, contro una squadra che è molto forte e ben organizzata: sarà una partita complicata, ma in questo momento dobbiamo pensare solo al nostro campo e a quello che di buono abbiamo fatto contro Vallefoglia nonostante la sconfitta ».

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO-

L'Allianz Vero Volley Milano dopo la sconfitta maturata al tie-break nel turno infrasettimanale con Casalmaggiore, è subito pronta a tornare in campo per l'undicesima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. Domani, sabato 9 marzo alle ore 18.00 (diretta tv Volleyballworld.it), la squadra allenata da Marco Gaspari sfiderà la Honda Olivero San Bernardo Cuneo. Orro e compagne avranno l'occasione per cercare di recuperare la seconda posizione in classifica, distante solo un punto (55 a 54) da Scandicci. Sarà il tredicesimo confronto della storia tra le due formazioni, con il bilancio che pende nettamente a favore delle meneghine grazie alle 9 vittorie. Milano, d'altro canto, troverà davanti a sé l'agguerrita compagine cuneese, attualmente al dodicesimo posto in classifica. Cuneo, nell'ultimo turno di campionato, ha rimediato una vittoria casalinga al quinto set contro l'Aeroitalia Smi Roma. Milano dovrà affidarsi a un servizio convincente, guidata da Paola Egonu, seconda nella speciale classifica delle "best acers" con 38 battute vincenti in stagione. L'opposta veneta è invece al comando tra le "best spikers" della Serie A1 Tigotà, forte dei suoi 495 punti realizzati, davanti alla russa Akimova (438) di Novara. Passando a Cuneo, sempre guardando le stats, le piemontesi si affideranno alla solidità a muro, anche grazie ad Amandha Sylves: la centrale francese, infatti, è al terzo posto della graduatoria delle "best blockers" con 65 muri a segno in campionato. Sonia Candi è l'unica ex della gara: la centrale della Vero Volley è stata protagonista con la canotta piemontese per due stagioni (2019/2020, 2020/2021). Candi è stata anche l'MVP della partita d'andata, autrice di una partita solidissima in attacco, con 12 punti messi a referto con 5 muri e un ace.

PRECEDENTI: 12 (3 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, 9 successi Allianz Vero Volley Milano)

Sonia Candi a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Dobbiamo focalizzarci sulla partita di domani, senza pensare ai match successivi. Siamo indiscutibilmente in un momento difficile, in cui non riusciamo a sviluppare la pallavolo che vogliamo, mettendo a rischio la nostra posizione in classifica. Cuneo ha cambiato da poco allenatore e ha ottenuto due vittorie importanti in chiave salvezza. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, per centrare la vittoria ».

Serena Scognamillo (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Ci affacciamo a questa partita con tanta voglia di dare continuità al momento positivo che stiamo vivendo. Veniamo da due vittorie, quindi sicuramente c’è voglia di proseguire il percorso che abbiamo iniziato. Sappiamo che giocheremo su un campo difficilissimo, in casa di una delle prime formazioni del campionato, una squadra fatta di tante individualità forti e sicuramente sarà una partita difficile in cui ognuna di noi dovrà dare il tutto per tutto per provare a strappare punti. Abbiamo acquistato nuova fiducia nei nostri mezzi e più consapevolezza, proveremo a fare “l’impresa” ovvero cercare di muovere ancora la classifica anche giocando contro una corazzata come Milano ».

AEROITALIA SMI ROMA - ITAS TRENTINO-

L’Aeroitalia SMI Roma si prepara al rush conclusivo di regular season: domenica 10 marzo alle 17 al Palazzetto dello Sport di Roma arriva la formazione dell’Itas Trentino nella partita valida per l’undicesima giornata di ritorno. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Volleyball World TV. Rispetto alla gara d’andata vinta sul campo avversario, le capitoline trovano questa volta una squadra rinnovata, a partire dalla guida tecnica che vede in panchina l’ex commissario tecnico azzurro Davide Mazzanti. La squadra trentina, attuale fanalino di coda della classifica, arriverà nella Capitale per cercare di esprimere il miglior gioco e dare battaglia fino alla fine. Roma, di ritorno da due lunghe trasferte che sono valse in totale due punti preziosi, da parte sua necessita di un risultato positivo per consolidare ed eventualmente migliorare l’ottavo posto in ottica playoff. Bechis e compagne in occasione dell’incontro ritroveranno anche il calore del pubblico capitolino, pronto a dar sostegno alla squadra di coach Cuccarini.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Aeroitalia Smi Roma)

EX: Nessuno



Margherita Muzi (Aeroitalia Smi Roma)- « Sicuramente veniamo da un periodo molto stressante, sia dal punto di vista delle distanze percorse che degli impegni ancora da affrontare. Le ultime partite ci hanno fornito delle indicazioni preziose su cui abbiamo lavorato e che speriamo porteranno i frutti sperati. Il nostro segreto? Siamo un bel gruppo tra staff e atlete, credo si percepisca anche dall’esterno che abbiamo un bel senso di squadra e che ci supportiamo molto tra di noi, a partire dall’allenamento dove il ritmo è sempre alto: questo ce lo riportiamo in campo la domenica dove cerchiamo sempre anche di divertirci. Domenica con Trento sarà difficile perché abbiamo tanta stanchezza sulle gambe, ma con l’aiuto del nostro meraviglioso pubblico sarà tutto più semplice. In queste ultime due sfide fuori casa abbiamo ricevuto il sostegno di una delegazione de Il Branco, che ringrazio, ma al palazzetto sarà ancora più magico ».

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « La cosa che dobbiamo ricercare in queste ultime quattro gare della stagione è l’aspetto sul quale abbiamo fatto più fatica in questi primi due mesi insieme, ovvero la capacità di disputare una gara di squadra mantenendo inoltre una costanza di rendimento per tutta la partita. Le fatiche e gli sforzi che facciamo durante la settimana in palestra devono tradursi nel miglioramento in partita di questi due fondamentali aspetti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11ª GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 9 marzo 2024, ore 17.00



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Il Bisonte Firenze Arbitri: Cavalieri, Canessa

Sabato 9 marzo 2024, ore 18.00



Allianz Vero Volley Milano - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Arbitri: Jacobacci, Caretti



Sabato 9 marzo 2024, ore 20.30



Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Santoro, Piana

Domenica 10 marzo 2024, ore 17.00



Aeroitalia Smi Roma - Itas Trentino Arbitri: Cruccolini, Brancati

Volley Bergamo 1991 - Uyba Volley Busto Arsizio Arbitri: Simbari, Puecher

Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Cappello, Zanussi

Wash4green Pinerolo - Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Brunelli, Boris



LA CLASSIFICA-



Prosecco Doc Imoco Conegliano 66, Savino Del Bene Scandicci 55, Allianz Vero Volley Milano 54, Igor Gorgonzola Novara 53, Reale Mutua Fenera Chieri '76 42, Wash4green Pinerolo 34, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 34, Aeroitalia Smi Roma 32, Trasportipesanti Casalmaggiore 25, Il Bisonte Firenze 24, Uyba Volley Busto Arsizio 21, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 18, Volley Bergamo 1991 15, Itas Trentino 7.