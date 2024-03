A Scandicci il big match, vincono Roma, Casalmaggiore e Busto

La UYBA Busto Arsizio, passata in settimana nelle mani di Enrico Barbolini, risorge nel derby con Bergamo 1991 conquistando tre punti che sanno di salvezza lasciando le orobiche sull’orlo del baratro al penultimo posto della classifica. La Trasporti Pesanti Casalmaggiore va a vincere di prepotenza sul campo della Wash4green Pinerolo scavalcando di nuovo Il Bisonte Firenze al nono posto.

L’ Aeroitalia Smi Roma, dopo due sconfitte al tie break in trasferta, stavolta sorride al quinto set dopo essersi fatta rimontare dal 2-0 dall’Itas Trentino che, nonostante la situazione di classifica ormai compromessa, non molla.

TUTTE LE SFIDE-

AEROITALIA SMI ROMA - ITAS TRENTINO-

L’Aeroitalia SMI Roma si aggiudica lo scontro con l’Itas Trentino di coach Mazzanti al termine di un match battagliato risoltosi solo al tie-break, l’undicesimo stagionale (3-2 25-18; 25-20; 19-25; 20-25; 15-10). Il risultato a favore per le capitoline arriva però solo al termine di centoquaranta minuti di contesa giocata a due diverse velocità: le ragazze di coach Cuccarini, con una prestazione in crescendo, dominano la disputa nel primo set (25-18) e affondano il colpo nel secondo (25-20), per poi incontrare la reazione di Michieletto e compagne che rimontano, mettendo così la firma sui due set successivi, salvo poi allentare la presa nel quinto davanti l’accelerazione decisiva prima in cabina di regia poi in attacco di Bechis e compagne. Nel terzo tie-break consecutivo per l’Aeroitalia SMI Roma, dopo Milano e Cuneo, le ospiti cedono ai colpi pressanti di Bici, nominata MVP del match con 28 punti messi a referto, seguita dalle doppie cifre di Rivero (17) e Rucli (15, di cui 5 muri e 1 ace). Non è bastata la solida prestazione offensiva di Michieletto per ribaltare l’andamento della gara. L’Aeroitalia SMI Roma sale così a quota 34 punti in classifica, mantenendo l’ottava piazza e l’obiettivo playoff per il quale basta un solo punto.

I PROTAGONISTI-

Erblira Bici (Aeroitalia Smi Roma)- « Loro hanno fatto una bella partita. Sapevamo sarebbero arrivate a Roma per vincere. Dalla nostra dovevamo prendere il punteggio pieno con cui assicurarci i playoff. In pochi giorni abbiamo giocato 15 set e sicuramente questo ha influito. Si poteva fare molto meglio, soprattutto limitando gli errori nel terzo e quarto set, ma ci prendiamo il risultato e guardiamo ai due prossimi incontri, di cui l’ultimo in casa dove sappiamo che possiamo dare sempre qualcosa in più. Ora c’è ancora un po’ di tempo per allenarci e riprendere fiato ».

Rossella Olivotto (Itas Trentino)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché Roma sta vivendo un ottimo periodo e giocare in questo palazzetto è sempre complicato. Siamo partite male ma una volta che ci siamo ambientate le abbiamo provate tutte e abbiamo messo in campo la nostra voglia di riscatto. Rispetto ad altre partite c'è stata una bella coesione, non abbiamo mai mollato ».

IL TABELLINO-

AEROITALIA SMI ROMA - ITAS TRENTINO 3-2 (25-18 25-20 19-25 20-25 15-10)

AEROITALIA SMI ROMA: Rivero 17, Rucli 15, Bici 28, Melli 4, Silva Correa 9, Bechis 1, Valoppi (L), Schwan 8, Madan Rosales 1, Ferrara (L), Muzi. Non entrate: Ciarrocchi. All. Cuccarini.

ITAS TRENTINO: Michieletto 21, Olivotto 8, Guiducci 3, Shcherban 13, Marconato 6, Dehoog 17, Parlangeli (L), Scholten 3, Stocco 1, Acosta Alvarado 1, Mistretta (L), Angelina, Moretto. Non entrate: Passaro. All. Mazzanti.

ARBITRI: Cruccolini, Brancati.

Spettatori: 1570,

Durata set: 23', 30', 28', 28', 19'; Tot: 128'.

MVP: Erblira Bici (Aeroitalia Smi Roma)

VOLLEY BERGAMO 1991 - UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO-

Al Pala Facchetti di Treviglio per la UYBA Volley Busto Arsizio arriva una vittoria che, se non vale ancora la salvezza matematica, profuma tanto, tantissimo, di conquista dell'obiettivo stagionale. Il 3-1 biancorosso è stato netto, anche se, per la verità, l'inizio del match è stato decisamente in salita per le farfalle: le padrone di casa infatti hanno approcciato la gara a tutto gas, spingendo tantissimo al servizio e attaccando con efficacia soprattutto con la propria stella brasiliana Da Silva (19 punti a tabellino). Perso il primo set, la squadra del neo tecnico Barbolini si è poi ritrovata a metà del secondo, quando i colpi di Piva (ottima la prova di Rebecca, 12 punti) e i muri (ben 18 alla fine, con 4 di Lualdi) hanno fatto virare nettamente l'andamento del match. Da qui c'è stata tantissima UYBA, con Boldini (MVP) capace di trovare sempre la soluzione più giusta nelle scelte di attacco. Bracchi (19 punti) ha attaccato con continuità, Sartori e Lualdi, con la collaborazione di Zannoni, hanno alzato il livello del muro difesa, Carletti, schierata in posto 2, ha garantito alla squadra grande equilibrio anche in seconda linea.

Meritato dunque il successo biancorosso, giusta la festa a fine gara con i tifosi ed emozionante l'abbraccio delle atlete allo scoutman Roberto Menegolo, che proprio ieri ha perso il papà, ma ha voluto essere comunque al servizio della squadra al Pala Facchetti.

Bigarelli sceglie Gennari - Da Silva, Melandri - Butigan, Davyskiba - Nervini, Cecchetto libero. Barbolini parte con Boldini - Carletti, Lualdi - Sartori, Bracchi - Piva, Zannoni libero.

Bergamo spinge da subito con Da Silva, brava in attacco e al servizio (5-3); Davyskiba firma l'ace del 6-3, Nervini conferma il +3 (7-4), mentre Piva e Lualdi iniziano a scaldare i motori (8-6). Bracchi con forza trova il -1 (8-7), Boldini a muro fa 9-8, Melandri e Davyskiba rispondono per le rime ed è 11-8. Bergamo lavora ancora bene a muro con Butigan (13-9) e con la pipe di Davyskiba conferma il +4 (15-11). Piva (ace) e Lualdi riaccendono la speranza (16-14), ma Nervini si esalta con l'attacco del 18-15; Da Silva fa 19-15 (time-out Barbolini), Sartori spara lungo il 20-15 e Bergamo vola: Butigan dal centro fa 22-17, Melandri e l'ace della neo entrata Cicola portano al 25-18.

A tabellino: Da Silva 7, Nervini 5, Bracchi e Piva 4 a testa

Alla ripresa del gioco Da Silva è ancora devastante (4-2), ma Carletti e il muro di Piva rimettono presto in pari lo score (5-5); Nervini (attacco + ace) ritenta la fuga (8-6), ma Carletti trova il muro del 9-9. La UYBA non è incisiva e Gennari vince lo scontro a rete che vale il 12-10, Nervini conferma il break (13-11), mentre Piva trova continuità da posto 4 e tiene in scia le farfalle (13-12). E' proprio Piva che firma l'ace del sorpasso (14-15), mentre Bracchi d'astuzia conquista il +2 (14-16 e time-out Bigarelli). Boldini allunga a muro (14-17), con il tocco del 14-18 (ancora interruzione per Bergamo e dentro Rozanski) e con il nuovo muro del 15-20. Valkova (dentro al servizio) firma l'ace del 15-21, Bracchi di forza fa 15-22 ed il set è biancorosso: sul 17-24 le padrone di casa annullano tre set point (time-out Barbolini), ma alla fine Bracchi la chiude 20-25.

A tabellino: Bracchi e Piva 4 a testa, Da Silva e Butigan 5 a testa

: Bracchi e il muro di Carletti lanciano le farfalle nel terzo set (1-4) e Bigarelli ferma subito il gioco. Al rientro in campo le padrone di casa recuperano tutto e pareggiano con Nervini (4-4), poi si gioca tutto sul filo dell'equilibrio (7-6 Davyskiba). Nervini trova il break (8-6) e Barbolini chiama time-out, Bracchi a muro impatta di nuovo (8-8); Sartori a muro prova la fuga (8-10), Lualdi mette a segno l'ace del 9-12 e Bigarelli ferma ancora il gioco. Boldini di prima e Bracchi da 2 portano all'11-14, mentre Da Silva è la più continua per la squadra orobica (12-14). Butigan mura il -1 (13-14), ma Carletti (attacco e muro) e Sartori (ace) portano al 13-17 bustocco. Lualdi mura il 14-18, Bracchi conquista il 14-19 e indirizza definitivamente il set. Nel finale Sartori e Carletti la chiudono 18-25.

A tabellino: Bracchi 7, Sartori e Carletti 4 a testa

Nel uarto set la UYBA continua a comandare, con Bergamo che sbaglia anche qualcosa di troppo (1-3 time-out Bigarelli). Lualdi mura imperiosamente il 3-7, l'ace di Gennari e l'attacco di Da Silva provano poi a riaccendere le padrone di casa (7-8 time-out Barbolini). Cecchetto difende tutto, Da Silva mura e Bergamo sorpassa (9-8), Bracchi trova finalmente campiopalla (9-9). Si procede a braccetto fino all'11-11, poi Sartori (attacco e muro) fa il break (11-13), con Bergamo che regala anche l'11-14 (time-out locale). Davyskiba attacca largo il 12-16, poi recupera grazie al servizio (15-16). Lualdi c'è e a suon di muri porta le sue al 16-21, nel finale le farfalle riescono a chiuderla senza affanni 17-25 (muro Bracchi).

I PROTAGONISTI-

Laura Pasquino (Volley Bergamo 1991)- « Siamo partite bene con un grande primo set, poi siamo calate e Busto è stata brava a non commettere errori e ad approfittare dei nostri punti deboli. Hanno minato le nostre certezze e così non siamo riuscite a riprenderci e a rialzarci. Abbiamo però il dovere di continuare a crederci: a questo punto dovremo provare a fare risultati importanti ».



Jennifer Boldini (Uyba Volley Busto Arsizio)- « C'erano in palio punti importantissimi per entrambe le squadre. Credo che oggi si sia vista la vera UYBA, che ha giocato da squadra: si è visto sul campo il lavoro fatto in palestra. Abbiamo faticato nel primo set, come spesso ci è capitato in trasferta quest'anno, ma poi abbiamo capito che era il momento di dare tutto. Sono orgogliosa delle mie compagne, vincere qui non era scontato, Bergamo è comunque una buona squadra che secondo me non merita di stare in questa posizione di classifica ».

IL TABELLINO-

VOLLEY BERGAMO 1991 - UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO 1-3 (25-18 20-25 18-25 17-25)

VOLLEY BERGAMO 1991: Nervini 15, Melandri 5, Da Silva 19, Davyskiba 10, Butigan 11, Gennari 4, Cecchetto (L), Rozanski 2, Cicola 1, Pasquino, Bovo, Pistolesi. Non entrate: Stampatti (L), Fitzmorris. All. Bigarelli.

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Boldini 6, Bracchi 19, Sartori 8, Carletti 6, Piva 11, Lualdi 10, Zannoni (L), Valkova 1. Non entrate: Fields, Sobolska, Maspero (L), Giuliani, Fini, Frosini. All. Barbolini. ARBITRI: Simbari, Puecher.

Durata set: 24', 28', 26', 24'; Tot: 102'.

MVP: Jennifer Boldini (UYBA Busto Arsizio)

Spettatori: 1899

IGOR GORGONZOLA NOVARA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

Una giornata perfetta per la Savino Del Bene Volley, che vince 3-0 sul campo della Igor Gorgonzola Novara, e si aggiudica il big match della 24esima giornata di campionato. Un successo splendido per le ragazze di Barbolini che, di fronte ad un Pala Igor tutto esaurito, hanno ottenuto una vittoria preziosa per la classifica.

La squadra di Barbolini, battendo la Igor Gorgonzola Novara, ha infatti consolidato il suo secondo posto in classifica e, a due giornate dal termine della regular season, ha adesso più di una possibilità di chiudere alle spalle della capolista Conegliano.

Un risultato importante in vista dei play off, un risultato importante anche per il morale, perché alla vigilia della partita ci si aspettava uno scontro diretto combattuto e difficile, ma la Savino Del Bene Volley, con un grande prestazione, ha fatto sembra facile una sfida difficile.

In un’ora e ventisei minuti di gioco le ragazze di Barbolini hanno centrato un successo indiscutibile, regolando le avversarie in tre set. 22-25, 21-25, 14-25 il risultato dei parziali di gioco, con una Savino Del Bene Volley che ha concluso la sfida con un ottimo 50% in attacco, imponendosi 6-3 nella battaglia degli ace e 10-6 in quella dei muri vincenti.

Ottima prestazione del collettivo della Savino Del Bene Volley, anche se a brillare particolarmente è un’Antropova che in appena tre set ha messo a referto 26 punti, conquistando così il suo terzo titolo di MVP consecutivo.

Conquistati tre punti sul campo di Novara, la Savino Del Bene Volley cercherà di concludere la stagione regolare con altre due vittorie: il prossimo appuntamento per le ragazze di Barbolini è quello di domenica prossima, quando riceveranno a Palazzo Wanny la visita della Aeroitalia Smi Roma.

La Igor Gorgonzola Novara scende in campo con il 6+1 composto da Bosio al palleggio, Akimova come opposto, Bonifacio e Danesi da centrali, con Bosetti e Buijs in banda e Fersino come libero.

Coach Barbolini risponde con Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposto. Herbots e Zhu Ting in banda, con Alberti e Carol da centrali. Beatrice Parrocchiale il libero.

La sfida si apre con tre punti consecutivi della Savino Del Bene Volley: Herbots, Antropova e ancora Herbots con un ace portano il risultato sullo 0-3. Novara accorcia fino al 2-3, ma la squadra di Barbolini allunga e, in seguito ad un muro di Alberti, il vantaggio della Savino Del Bene Volley diventa di quattro punti (4-8). Coach Bernardi chiama il primo time out della gara e la sua squadra prova a riavvicinarsi, toccando il -2 dopo un attacco dalla seconda linea di Buijs. Novara arriva al -1 con un muro vincente di Bonifacio (11-12) e Barbolini risponde alla rimonta piemontese con un time out. La Savino Del Bene Volley torna a macinare punti e con un parziale di 0-3 in proprio favore, chiuso da un muro di Ognjenovic, si riporta sul +4 (12-16). Novara fa ricorso ad un nuovo time out, ma dopo la pausa la palleggiatrice serba concede il bis e il risultato diventa di 13-18. Ognjenovic segna anche il 15-20, stavolta con una schiacciata piedi a terra che va all’incrocio delle linee a fondo campo. Nonostante il ritardo, Novara continua a crederci e recupera fino al 19-21 di Akimova. Barbolini fa ricorso al suo secondo time out e, sul 20-21, manda in campo Ruddins al posto di Zhu Ting. La statunitense segna immediatamente il 20-22 e poi Alberti, con un muro, porta il risultato sul 20-23. La Igor Volley ancora una volta rimonta e arriva fino al 22-23, nel finale di frazione però Herbots realizza una super difesa e Ruddins segna ancora per il 22-24. Il set lo chiude poco dopo un potente servizio di Antropova che vale per l’ace del 22-25.

Partenza di seconda frazione estremamente equilibrata, con la Savino Del Bene Volley che trova il primo +2 grazie al 3-5 realizzato da Herbots. Novara recupera e acciuffa il pari sul 5-5 con un muro di Bosetti, ma la Savino Del Bene Volley scappa sul +3 grazie a Antropova, Herbots e ad un muro di Carol. In seguito ad un nuovo attacco vincente di Antropova il risultato diventa di 7-11 e per coach Bernardi diventa necessario ricorrere ad un “tempo”. L’opposta della Savino Del Bene Volley allarga ancora il gap con un attacco ed un muro punto a referto (7-13), la Igor Gorgonzola Novara però imbastisce ancora una volta una rimonta e si porta sull’11-14 con un muro su Zhu Ting. Barbolini si gioca un time out per fermare la riscossa avversaria, ma Novara riesce comunque ad arrivare fino al -2 (14-16). A rispondere al ritorno di Novara è nuovamente una Antropova che segna due punti rapida successione e spinge il risultato sul 14-18. Nuova chiamata di time out per Bernardi, ma il vantaggio della Savino Del Bene Volley diventa di sei lunghezze dopo due ace consecutivi di Ognjenovic (15-21). La gara rimane combattuta e infatti Novara riesce a tornare sul -3 grazie ad un potente attacco in parallela di Akimova e ad un ace di Bonifacio (19-22). Con Novara in rimonta, tocca a Barbolini utilizzare il suo secondo time out nel set e la Savino Del Bene Volley, dopo la pausa, si aggiudica il set con Antropova a mettere a terra il punto del 21-25.

Avvio lampo per la Savino Del Bene Scandicci, nel terzo set, che balza al comando sull’1-5 e costringe Bernardi a chiamare un precoce time out. Nonostante la pausa richiesta, Novara non riesce a risvegliarsi e la squadra di casa si ritrova sotto di sette lunghezze dopo il 2-9 realizzato da Zhu Ting. Pesantemente sotto nel punteggio. la Igor Volley fa ricorso ad un nuovo “tempo”, ma alla ripresa delle ostilità Antropova firma due ace in successione (2-11). La squadra di Bernardi si trova sotto anche di quattordici punti (4-18) e in generale non riesce più a tenere il passo della Savino Del Bene Volley. Le piemontesi alzano bandiera bianca e la gara si chiude poco più tardi con il 14-25 realizzato da Carol.

I PROTAGONISTI-

Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara)- « Purtroppo non abbiamo messo in campo la nostra miglior pallavolo e siamo dispiaciute perché la partita era importante. Abbiamo compiuto un percorso molto positivo, abbiamo un buon piazzamento da cui ripartire in vista dei playoff e lavoreremo per arrivare al meglio a quella che è la fase cruciale della stagione. L'unico rammarico è aver mollato dopo i primi due set, senza lottare anche nel terzo parziale. Ora guardiamo avanti, come detto c'è ancora tanto in gioco ».



Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Partita importante per blindare una delle prime tre posizioni in classifica, ma per arrivare al secondo posto ci sarà ancora da lottare, come del resto per piazzarsi al terzo. Ovviamente possiamo metterci nei guai solamente noi, ma non penso che sia lo spirito che ci prenderà. Lo dicevo anche alla squadra: dal 2-0 sotto con Vallefoglia, abbiamo infilato 12 set vinti ed uno perso, vincendo 3-1 a Chieri e 3-0 a Novara. Penso che questa squadra, anche grazie al lavoro del preparatore e dello staff medico, ha dimostrato di arrivare pronta nei momenti importanti. Dobbiamo essere contenti e riposare, ma non dobbiamo assolutamente staccare a livello di concentrazione, perché ci aspettano ancora due partiti difficili, nelle quali cercare di far punteggio pieno. Non credo ci sia grande differenza tra arrivare terzo e arrivare secondo in classifica, ma ovviamente bissare il piazzamento dello scorso anno, magari raccogliendo anche più punti, sarebbe un bellissimo risultato ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (22-25 21-25 14-25)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Buijs 2, Danesi 2, Akimova 15, Bosetti 4, Bonifacio 14, Bosio 1, Fersino (L), Szakmary 5, Kapralova 2, Chirichella 2, De Nardi, Bartolucci. Non entrate: Guidi, Valmacco (L). All. Bernardi.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 5, Herbots 8, Da Silva 6, Antropova 26, Zhu 10, Alberti 7, Parrocchiale (L), Ruddins 2, Nwakalor. Non entrate: Armini (L), Diop, Villani, Washington, Di Iulio. All. Barbolini.

ARBITRI: Cappello, Zanussi.

Durata set: 25', 32', 22'; Tot: 79'.

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 3950

WASH4GREEN PINEROLO – TRASPORTIPESANTI- CASALMAGGIORE-

La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore sfata il tabù Wash4Green Pinerolo in campionato uscendo dal PalaBus Company vittoriosa per 3-1. Ben cinque le giocatrici in doppia cifra per le rosa che cedono alle avversarie solo il secondo set. Smarzek, premiata Mvp della gara, chiude da top scorer con 23 punti, seguita da Lee con 14, un’ottima Manfedini con 11 e da Lohuis e Perinelli con 10. Ottima partita difensiva corale guidate dalla “solita certezza” De Bortoli che mette a referto il 75% di positiva e il 50% di perfetta.

Smarzek da il la alle danze, parallela e Moro non contiene, Hancock fa 2-0 con un bell’ace su Mason, Lee ripropone il moster block fatto su Egonu stavolta su Nemeth, 3-0 Vbc. Primo tempo di Manfredini, 4-1, Smarzek allunga in parallela. Altro attacco di Smarzek e altro punto, 6-2. Mani out di Capitan Perinelli, 7-3. Arriva l’ace di Smarzek, 8-3, time out per coach Marchiaro. Si torna in campo e Smarzek sigla un altro ace, 9-3, Lohuis porta le sue in doppia cifra, 10-3. Altro ace di Smarzek, 11-3 e altro time out per Pinerolo. Sorokaite manda out il suo tentativo, 12-4, Lohuis in fast allunga 13-4. Ace di Lohuis su Di Mario, 15-5, Lee allunga, 16-5. Gran palla di Lee che quasi in no look porta le sue sul 17-5, la stessa schiacciatrice americana macina e fa 18-5. Il 20-8 è frutto del tocco a muro trovato da Smarzek. Ancora Smarzek, autentica bocca da fuoco sinora, mani out e 21-10, Mason poi manda out il suo tentativo, 22-10. Capitan Perinelli in diagonale trova la palla del set, 24-12, ma la battuta a rete della stessa annulla. Smarzek chiude 25-15. Top scorer: Akrari 5, Smarzek 9

Smarzek in seconda battuta apre il secondo set, le padrone di casa pareggiano i conti, 1-1. Il muro di Nemeth su Lee porta avanti le piemontesi 2-1, l’ace di Akrari fa 3-1. Smarzek accorcia passando sopra il muro, 2-3, l’ace di Lee pareggia i conti, 3-3. L’attacco di casa passa dietro l’asta, 4 pari, la palla a rete delle pinelle poi regala il vantaggio alle rosa, 5-4. Mani out di Smarzek su Polder, 6-5. Super fast di Lohuis che trova il vertice lungo e fa 7-6. Akrari pareggia in primo tempo ma la scchiacciata di Lee è un missile, 8-7, si lotta punto a punto. Nemeth pareggia 10-10 con un mani out, Smarzek riporta avanti le sue, 11-10. Le padrone di casa si portano sul 13-11, Smarzek accorcia 12-13. Gran parallela di Perinelli che fa 13-14. Murone su Lee, Pinerolo si porta sul 16-13, time out per coach Pintus. Si torna in campo e Lee spara un attacco probabilmente da ritiro patente all’autovelox, 14-16. Ace di Sorokaite, 18-14, altro time out per Casalmaggiore. Le padrone di casa si portano sul 20-14, dentro Cagnin per Lee. Hancock costringe all’errore la difesa piemontese dopo uno scontro sotto rete, 15-22. Nemeth trova la palla del set, 24-15, e poi chiude 25-15. Top scorer: Nemeth 9, Smarzek 5

E’ per la terza volta Smarzek ad aprire il set, 1-0, Nemeth poi manda out, 2-0, Manfredini manda out il suo tocco, 1-2, ma si fa subito perdonare in primo tempo, 3-1. Lee trova l’ace del 4-1, il muro di Smarzek poi ferma Mason e fa 5-1, time out Pinerolo. Primo tempo fulmineo di Manfredini, 6-2. Capitan Perinelli in diagonale trova il tocco di Polder e fa 7-4, Lohuis allunga, 8-4, ancora Perinelli poi, mani out e chiude il break sul 9-4. Nemeth ci prova ma la mano destra di Hancock è ben piazzata, 13-7 time out Pinerolo. Si torna in campo e Manfredini è attentissima alla difesa errata delle avversarie, 14-7, l’attacco rosa seguente poi confonde le avversarie e regala il 15-7 alla Vbc. Ancora Manfredini, spara su Sorokaite che manda out, 16-8. Super ace di Manfredini che fa 20-10. Gran diagonale di Smarzek che lascia la difesa impietrita, 21-12, il muro di Perinelli su Storck allunga 22-12. Lee trova la palla del set con una bomba in diagonale, 24-14, Sorokaite manda a rete e chiude 25-14. Top scorer: Sorokaite 4, Manfredini 6

Il quarto set questa volta è aperto dalle padrone di casa, il muro di Nemeth poi fa 2-0, ci pensa Manfredini a siglare il primo punto per le rosa, 1-2. Mason trova il 4-1 ma la battuta seguente piemontese è troppo lunga, 2-4, Smarzek poi alza il murone e fa 3-4. Ci pensa Lee a pareggiare in pipe, 4-4. Smarzek trova il tocco di Sorokaite che però non trattiene, 5-4 Vbc, l’ace di Manfredini poi fa 6-4 e time out per coach Marchiaro. Ennesimo punto di Smarzek, 7-5. Tocco morbido di Capitan Perinelli che fa 8-6., la fast di Lohuis poi è positiva, 9-6. Muro a tre sulla pipe di Mason, svetta Lohuis e 10-6. Altra bella fast di Lohuis, palla che fende il campo e fa 11-7. Il primo tempo di Manfredini carambola tra le mani del muro piemontese, 13-10. Parallela potente di Smarzek che cade su una gamba di Sorokaite e fa 14-11, mani out poi per l’opposta polacca che allunga, 15-11. Azione combattutissima da entrambe le parti con grandi difese, chiude Perinelli 16-12, che poi mura Nemeth, 17-12, time out Pinerolo. Si torna in campo e la pipe di Lee è devastante, 18-12. Capitan Perinelli, in seconda battuta, trova il 19-14, Akrari accorcia. Lee spara sul muro di casa e fa 20-16. Pinerolo si fa sotto pericolosamente, 18-20, time out per coach Pintus. Si torna in campo, palla a Smarzek e 21-18, Manfredini allunga, 22-18. Smarzek picchia un pallone quasi impossibile e trova il punto del 23-19 e poi in parallela fa 24-19. Chiude l’ace di Cagnin 25-19.

I PROTAGONISTI-

Yasmina Akrari (Wash4green Pinerolo)- « L’approccio oggi è stato sbagliato, non siamo partite con la nostra solita aggressività. Sappiamo che Casalmaggiore è una squadra che se la si lascia giocare, gioca e dovevamo opporci in modo più convinto da subito infatti il set che abbiamo vinto è stata un’altra musica. Negli altri molto demerito nostro, loro hanno giocato una bella pallavolo ma noi le abbiamo lasciate fare. Adesso andiamo a Conegliano con un animo leggero, senza nulla da perdere. Prima però resettiamo questa sconfitta e poi si vedrà ».

Malwina Smarzek (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- « Tra di noi ci siamo dette che forse è tardi, ma la matematica non ci ferma dai playoff. Siamo state brave perchè sapevamo che loro avrebbero giocato bene, qui hanno fatto fatica in tante, ma noi abbiamo fatto del nostro meglio e siamo state più brave. Ora cerchiamo di continuare così fino alla fine ».

IL TABELLINO-

WASH4GREEN PINEROLO – VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: 1-3 (15-25 / 25-15 / 14-25 / 19-25)

WASH4GREEN PINEROLO: Cambi 3, Nemeth 19, Polder 4, Akrari 17, Sorokaite (K) 10, Mason 5, Moro (L), Di Mario, Cosi, Storck 1, Camera. Non entrate: Bernasconi. All. Marchiaro-Naddeo

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: Hancock 4, Smarzek 23, Lohuis 10, Manfredini 11, Lee 14, Perinelli (K) 10, De Bortoli (L), Colombo, Avenia, Cagnin 1. Non entrate: Edwards, Faraone (L), Obossa. All. Pintus

Durata set: 22′, 20′, 21′, 27′. Tot: 90′

MVP: Malwina Smarzek (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)

Spettatori: 1.480

I RISULTATI-

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (25-22, 17-25, 22-25, 13-25) Giocata ieri;

Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci 0-3 (22-25, 21-25, 14-25);

Wash4green Pinerolo - Trasportipesanti Casalmaggiore 1-3 (15-25, 25-15, 14-25, 19-25);

Volley Bergamo 1991 - Uyba Volley Busto Arsizio 1-3 (25-18, 20-25, 18-25, 17-25);

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Il Bisonte Firenze 0-3 (20-25, 23-25, 19-25) Giocata ieri;

Allianz Vero Volley Milano - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-19, 25-23, 25-20) Giocata ieri;

Aeroitalia Smi Roma - Itas Trentino 3-2 (25-18, 25-20, 19-25, 20-25, 15-10).

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 69, Savino Del Bene Scandicci 58, Allianz Vero Volley Milano 57, Igor Gorgonzola Novara 53, Reale Mutua Fenera Chieri '76 42, Wash4green Pinerolo 34, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 34, Aeroitalia Smi Roma 34, Trasportipesanti Casalmaggiore 28, Il Bisonte Firenze 27, Uyba Volley Busto Arsizio 24, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 18, Volley Bergamo 1991 15, Itas Trentino 8.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 16 marzo 2024, ore 17.00

Allianz Vero Volley Milano - Il Bisonte Firenze



Sabato 16 marzo 2024, ore 18.00

Trasportipesanti Casalmaggiore - Megabox Ond. Savio Vallefoglia



Sabato 16 marzo 2024, ore 18.30

Itas Trentino - Uyba Volley Busto Arsizio



Sabato 16 marzo 2024, ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Wash4green Pinerolo



Domenica 17 marzo 2024, ore 17.00

Savino Del Bene Scandicci - Aeroitalia Smi Roma



Domenica 17 marzo 2024, ore 19.30

Igor Gorgonzola Novara - Volley Bergamo 1991

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Reale Mutua Fenera Chieri '76