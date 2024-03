Bergamo vince a Trento e può ancora sperare

Il match è stata un’autentica battaglia. Perché l’Itas Trentino non ha regalato nulla e ha fatto inizialmente valere il fattore campo, facendo partire Bergamo in salita, al termine di un primo set giocato punto a punto ma con le ragazze di Mazzanti capaci di punire le rossoblu nel finale di parziale.

La reazione è arrivata subito e Bergamo è ritornata sulla strada giusta, spinta dagli attacchi di Lorrayna e Davyskiba, raggiungendo la parità. Ma l’altalena delle emozioni è proseguita in un terzo set da urlo, con Bergamo che ha strappato letteralmente il parziale dalle mani di Trento, ancora con Lorrayna e la trascinatrice Davyskiba, e ai vantaggi (29-27) si porta avanti. E sull’onda di una ritrovata fiducia, è riuscita a vincere anche il quarto chiudendo il match 1-3 (25-22 20-25 27-29 19-25). Una boccata d'ossigeno la Bergamo non ha ancora fatto nulla, domenica ci sarà 'la madre' di tutte le partite...

Mazzanti conferma l’assetto che ha sconfitto Busto Arsizio: Stocco in regia, DeHoog opposto, Michieletto e Shcherban in posto 4, Marconato e Olivotto al centro e Parlangeli libero. Alberto Bigarelli, tecnico di Bergamo, risponde con Gennari al palleggio, Da Silva Lorrayna opposto, Davyskiba e Nervini laterali, Butigan e Melandri al centro e Cecchetto libero.



Nella fase iniziale del match il sestetto di Bigarelli è più intraprendente rispetto alle gialloblù, con Lorrayna e Nervini in evidenza (10-13). I lampi di Michieletto e lo squillo a muro di Shcherban permettono all’Itas di trovare la parità sul 14-14, la sfida stenta a decollare con tanti errori, soprattutto nella metà campo lombarda (20-20). Un altro uno-due ravvicinato di Lorrayna (attacco e ace) sembra avvicinare Bergamo al traguardo (20-22) ma l’Itas si ritrova nel momento topico del set e con il positivo ingresso al servizio di Scholten trova tre punti di fila (errore di Lorrayna, attacchi vincenti di Marconato e Michieletto) che valgono il 25-22.

Grande equilibrio nella prima parte del secondo set ma, come del parziale, precedente è Bergamo ad allungare per primo, grazie al servizio di Davyskiba (ace del 7-9) e al lungolinea di Lorrayna (8-11). Mazzanti ricorre immediatamente al time out ma Butigan e Davyskiba incrementano il gap, vanificando gli ingressi di Guiducci e Scholten (11-16). L’ultimo squillo trentino è ad opera di DeHoog (17-21), Bergamo non sbaglia più nulla e trascinato da Davyskiba ristabilisce rapidamente la parità dei set (20-25).

Marconato prima e Olivotto poi provano a suonare la carica nella metà campo trentina in avvio di terzo set (8-5), ma l’illusione di poter scappare via dura pochissimo perché la reazione di Bergamo è puntuale, con Lorrayna e Davyskiba sugli scudi (9-11). Mazzanti prova a mischiare le carte inserendo prima Moretto e poco dopo anche Guiducci, Bergamo sembra padrona del campo, quanto meno fino al 12-16; il turno in battuta di Marconato riporta l’Itas in partita, il videocheck punisce Bergamo con il 17-17, prima di un finale scoppiettante. Trento sfrutta due omaggi di Lorrayna per procurarsi due set point che Bergamo però annulla prontamente (da 24-22 a 24-24), si va ai vantaggi che sorridono alla squadra ospite con gli attacchi decisivi di Davyskiba e Lorrayna (27-29).

Quarto set con Guiducci in regia e Moretto al centro, ma è Bergamo a partire meglio, con Trento in affanno in ricezione (3-6). Entra Scholten per DeHoog e l’olandese trova subito due attacchi e un muro per il 10-10, ma il turno al servizio di Nervini, condito da due ace, manda in confusione la seconda linea gialloblù (13-18). Entrano Stocco e Mistretta ma è tardi per provare ad allungare la sfida al tie break con le lombarde che sprintano verso il 19-25.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Abbiamo sprecato tante occasioni nel corso della partita, non solamente quella nel finale del terzo set. Le partite si vincono sui dettagli, noi invece abbiamo letteralmente buttato via la gara facendo troppe cose con poca lucidità. Mi spiace davvero molto perché era l’ultima gara casalinga della stagione e avrei voluto uscire dal palazzetto con ben altre sensazioni ».

Anna Davyskiba (Volley Bergamo 1991)- « E’ stata una grande battaglia e siamo riuscite a conquistare una vittoria che ci dà fiducia. Soprattutto il terzo set, il modo in cui ci siamo rialzate e abbiamo recuperato e sorpassato ci ha fatto capire che cosa siamo capaci di fare. Domenica dobbiamo ripartire da qui ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO - VOLLEY BERGAMO 1991 1-3 (25-22 20-25 27-29 19-25)

ITAS TRENTINO: Shcherban 11, Olivotto 2, Dehoog 13, Michieletto 16, Marconato 7, Stocco 3, Mistretta (L), Moretto 3, Scholten 3, Acosta Alvarado 2, Parlangeli (L), Guiducci. Non entrate: Angelina, Passaro. All. Mazzanti.

VOLLEY BERGAMO 1991: Davyskiba 23, Melandri 5, Da Silva 23, Nervini 16, Butigan 9, Gennari 5, Cecchetto (L), Cicola, Pistolesi, Pasquino, Rozanski. Non entrate: Stampatti (L), Fitzmorris, Bovo. All. Bigarelli.

ARBITRI: Zanussi, Pozzato.

Durata set: 26', 26', 34', 26'; Tot: 112'.

MVP: Anna Davyskiba (Volley Bergamo 1991)