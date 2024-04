Scandicci surclassa Milano in Gara 1 di Semifinale

FIRENZE- Dopo tre confronti stagionali terminati con una sconfitta, la Savino Del Bene Volley riesce a vincere il primo confronto stagionale contro l'Allianz Vero Volley Milano e lo fa nella Gara-1 delle Semifinali Scudetto . Splendido successo per la squadra di coach Barbolini e non solo perché arrivato dopo tre sconfitte negli scontri diretti, ma perché colto al termine di una grande prestazione, messa in campo contro una delle squadre più forti al mondo. 3-0 il risultato finale, con la Savino Del Bene Volley che ha saputo lottare, recuperare quando si è trovata in svantaggio e rimanere salda nei finali di set. 25-23, 25-22 e 25-22 il risultato dei tre set conquistati dalle ragazze di Barbolini che, guidate in attacco da un'Antropova top scorer del match, hanno saputo aggiudicarsi la sfida in appena un'ora e trentasei minuti di gioco. La Savino Del Bene Volley ha vinto Gara-1 grazie ai pochi errori commessi in attacco (14) e al servizio (8), mentre a Milano non è bastato essere più precisa in attacco e ricezione. MVP dell'incontro è stata Ekaterina Antropova che, come detto, con 19 punti è stata la miglior realizzatrice dell'incontro ed insieme a Zhu Ting l'unica giocatrice della Savino Del Bene Volley ha chiudere in doppia cifra. Nelle fila di Milano la miglior realizzatrice è stata invece una Paola Egonu da 17 punti, anche se la stella della Nazionale ha fatto registrare una percentuale di efficienza del 13%. Le emozioni di Gara-1, la gioia della vittoria non consente comunque alla Savino Del Bene Volley di “staccare le mani dal volante” e le ragazze di Barbolini dovranno subito tornare a concentrarsi per la Gara-2 in programma a Milano il prossimo 10 aprile, una sfida nella quale il Vero Volley si presenterà agguerrito e voglioso di pareggiare i conti nella serie.

E’ dell’Allianz Vero Volley Milano il primo punto del match, con Egonu a mettere a terra una ricezione sballata delle toscane. Scandicci, però, non si lascia impressionare e schiaccia il piede sull’acceleratore, guidate dal turno di servizio di Antropova (2 ace) che regala il break alle padrone di casa (5-2). La Vero Volley è però solidissima, sfruttando l’ottima correlazione muro-difesa, esaltando così Cazaute in attacco; Egonu si esalta al servizio replicando ai due ace di Antropova, permettendo il contro-break (6-9) che induce Barbolini a chiedere un time-out. Le meneghine continuano a martellare al servizio, trovando il terzo ace del set grazie a Cazaute (9-11). Botta e risposta tra le due compagini nella fase centrale del parziale, con la Vero Volley brava a mantenere l’inerzia, tallonata da Scandicci. Sul 14-15, Gaspari sceglie di chiamare a se le sue ragazze per i suoi primi trenta secondi di sospensione della gara. Testa a testa serrato: nessuna squadra riesce a prendere il largo, mentre il set si avvia a vivere gli ultimi punti (19-19). Sorpasso Scandicci, dopo una diagonale di Antropova (20-19) e secondo time-out per Milano. La Savino Del Bene trova il break (22-20); gli ultimi punti sono una battaglia, in cui sono le toscane a guadagnare il primo set-point (24-22). Le lombarde annullano il primo (diagonale di Cazaute), ma l’errore al servizio successivo consegna il parziale a Scandicci (25-23).

Milano aggredisce bene il secondo parziale, mettendo subito a terra il break grazie alla diagonale di Sylla (1-3). Grande equilibrio in questa prima fase, in cui Milano è brava ad amministrare il vantaggio guadagnato, sfruttando al meglio il fondamentale del muro, ma dove Scandicci non demorde e riesce sempre a trovare un modo per rimanere in partita (7-8). Il match scorre velocemente, mentre le due formazioni rispondono colpo su colpo agli attacchi avversari; entra anche Pusic, schierata come giocatrice di movimento per l’assenza di Malual, per aiutare la ricezione sul servizio di Antropova. E’ proprio l’opposta di Scandicci a regalare il pareggio alla sua squadra sul 15-15. Gaspari chiede un time-out, ma al rientro Diop consegna alle toscane il primo vantaggio del set (16-15), immediatamente pareggiato dal pallonetto di Cazaute. Sylla lotta come una leonessa sia in difesa che in attacco, dove trova la diagonale vincente del 18-18. Break Savino Del Bene (20-18): secondo time-out per coach Gaspari. Folie suona la carica con un bel primo tempo, ma Antropova è abile a mettere a terra l’ace del +3 (22-19). Milano accusa il colpo, mentre le toscane guadagnano il set-point (24-20). Daalderop regala un’altra chance alle meneghine, Egonu trova un ace pesantissimo mentre Barbolini corre ai ripari chiamando time-out, utile a portare la nave in porto per il 2-0 (25-22).

Inizio tutto per le ragazze di Barbolini nel terzo gioco. Scandicci parte a razzo portandosi sul +4 (4-0), inducendo Gaspari a chiamare subito time-out. Sospensione tecnica che scuote le milanesi, abili a mettere a terra due palloni consecutivi con Folie e Cazaute per il -2 (4-2). Smaltito lo shock iniziale, la Vero Volley rimette la barra a dritta lottando e ritrovando le micidiali diagonali di Egonu, che permettono alle lombarde di impedire la fuga toscana (10-8). Milano si mette in scia (11-10): time-out Scandicci. I trenta secondi di stop giovano alle padrone di casa, che al rientro riescono a trovare un nuovo break sfruttando anche le imprecisioni milanesi in attacco (16-12): time-out anche per coach Gaspari. Primo tempo di Heyrman e mani-out di Egonu per il -2 (16-14) al ritorno in campo; Scandicci, però, non molla e riesce subito a rimettere quattro lunghezze di distacco nei confronti dell’Allianz Vero Volley Milano (19-15). Nel momento più difficile, Milano ritrova solidità a muro con due grandi giocate di Folie e Sylla che permettono di tornare sul -1 (19-18), subito prima della sospensione tecnica chiamata da coach Barbolini. E’ un finale al cardiopalma, dove Scandicci mantiene il naso avanti, nonostante la grande schiacciata di Egonu (22-21). Milano paga lo sforzo fatto per rientrare, rimane indietro sullo sprint finale e permette alle toscane di prendersi set e incontro per 3-0 (25-22).

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)-« I play off sono questi, si gioca ogni tre giorni e può cambiare tutto, penso che le ragazze siano state molto brave perché nel primo e nel secondo set eravamo sotto e loro si sono messe lì ed hanno giocato punto a punto, sapendo poi accettare di essere recuperate anche nel terzo. Abbiamo commesso pochi errori ed adesso siamo 1-0, ma ricordiamoci che anche lo scorso anno avevamo vinto Gara-1 e poi la finale l'abbiamo guardata. Questo anno dovremo essere più brave e provare chiudere subito a Milano, ma dobbiamo sapere che la serie è lunga e ogni set è lungo e tirato. Le piccole cose possono fare la differenza, oggi siamo stati più bravi noi, però poco cambia nella valutazione dell'avversario, che sicuramente è una delle migliori squadre al mondo ».

Alessia Orro (Allianz Vero Volley Milano)- « Oggi sono mancate un po' di cose, siamo state condizionate soprattutto dagli errori in alcuni momenti decisivi. Loro, invece, riuscivano ad allungare trovando lo sprint giusto da metà set in avanti, rendendo difficile per noi l'inseguimento. E' mancato anche un po' il giusto atteggiamento in alcuni momenti del match. Questa sconfitta ci servirà da lezione, per lavorare ancora di più in palestra per vedere una reazione nella partita di mercoledì, dove servirà tutta la nostra fame ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 3-0 (25-23 25-22 25-22)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 1, Da Silva 6, Antropova 19, Zhu 13, Nwakalor 5, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L), Ruddins 3, Diop 2, Di Iulio. Non entrate: Washington, Alberti, Armini (L), Nowakowska. All. Barbolini.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Orro 1, Sylla 9, Folie 12, Egonu 17, Cazaute 7, Heyrman 6, Castillo (L), Daalderop 1, Pusic, Rettke, Bajema. Non entrate: Malual (L), Candi, Prandi. All. Gaspari.

ARBITRI: Brancati, Zavater.

Durata set: 29′, 31′, 29′; Tot: 89′.

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 3491