Scandicci-Milano e Conegliano-Novara al via le semifinali

ROMA- Dopo nove partite di Quarti di Finale, è ufficiale il quadro delle Semifinali dei Playoff Serie A1 Tigotà, il penultimo appuntamento che porta al premio più ambito: lo Scudetto. Anche in questa fase, le quattro squadre giocheranno al meglio delle tre gare, con la prima e l'eventuale terza sfida in casa della miglior classificata in Regular Season. Si partirà sabato 6 aprile alle 20.30 con l'appuntamento in simulcast Rai Sport, Sky Sport Uno, NOW e VBTV che vedrà l'una contro l'altra a Palazzo Wanny la Savino Del Bene Scandicci e l'Allianz Vero Volley Milano. Un remake della Semifinale dello scorso anno, che premiò le meneghine, vincitrici anche di tutti i confronti stagionali tra campionato e Coppa Italia, con due tie-break e uno 0-3. Proprio nei Playoff però, il livello di concentrazione e grinta delle toscane sembra essersi alzato, con un'Antropova in grande forma nell'ultimo periodo, come dimostrano i 173 punti nel solo mese di marzo e una squadra che sembra girare ad un'altra velocità. Dal lato opposto del campo, con Orro in dubbio ma arruolabile per la panchina, gli occhi saranno tutti puntati su Egonu, 58 punti nelle due gare di Playoff contro Pinerolo, per un confronto tra opposte decisamente a tinte azzurre con lo sfondo sulla Nazionale. Domenica, sempre alle 20.30 in diretta Rai Sport, sarà invece il turno di un'altra Semifinale già vista lo scorso anno: Prosecco Doc Imoco Conegliano contro Igor Gorgonzola Novara . Anche in questo caso, i precedenti recenti sorridono tutti alla squadra di coach Santarelli, che peraltro ha beneficiato anche di qualche giorno di riposo in più grazie al 2-0 contro Roma, mentre nel frattempo le ragazze di coach Bernardi si conquistavano la qualificazione alle Semifinali in Gara 3 contro Chieri. Ma le zanzare hanno dimostrato proprio nel derby la loro capacità di non mollare e di rialzarsi dopo ogni caduta, sfruttando una Markova in forma spaziale da opposta, con 47 punti nelle ultime due partite. Sarà curioso vedere infatti chi tra le due russe si troverà di fronte Haak (44 punti totali contro Roma), con Akimova in calo nelle ultime settimane ma sempre temibile. In ogni caso, per una partita che negli ultimi anni ha assegnato diversi trofei, lo spettacolo sarà assicurato.

LE DUE SFIDE-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Come lo scorso anno si rinnova la rivalità ormai di lunga data tra Prosecco DOC Imoco Volley e Igor Gorgonzola Novara, di nuovo di fronte nella semifinale scudetto che inizia con gara1 (serie al meglio delle tre partite) in programma questa domenica 7 aprile alle ore 20.30 al Palaverde. Gara2 si giocherà mercoledì 10 aprile alle 19.00 al PalaIgor di Novara, eventuale gara3 sabato 13 al Palaverde. Squadra al completo per coach Santarelli, compresa la capitana polacca Asia Wolosz che domenica spegnerà la sua 34° candelina.

PRECEDENTI: 45 (10 successi Igor Gorgonzola Novara, 35 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « E' la semifinale che tutti si aspettavano, sono arrivate alle semifinali le quattro squadre più forti del campionato ed è giusto così per quanto espresso finora dalla stagione del torneo nazionle. Questi sono playoff dal livello altissimo, lo si è già visto nei quarti, e queste semifinali saranno un grande spettacolo perchè ci sono tutte squadre molto forti attrezzate per andare fino in fondo, ci sarà da divertirsi per il pubblico. Per noi si prospetta un impegno difficile contro una squadra che ha raggiunto il suo equilibrio e disputato finora un'ottima stagione. Novara è una squadra completa, con fisicità e forte nell'attacco di palla alta, con una linea di ricezione affidabile e una battuta sempre pericolosa. Non conta nulla la doppia vittoria in regular season che abbiamo ottenuto con loro, adesso l'Igor è una squadra diversa, con Markova in organico non l'abbiamo mai affrontata, e vorrà esprimere contro di noi tutto il suo potenziale. Sarà una bella battaglia che inizieremo di fronte al nostro pubblico e questo ci darà una grossa spinta, noi stiamo bene, siamo al completo e vogliamo proseguire il cammino verso la finale, ma dovremmo meritarcelo giocando la nostra migliore pallavolo. Ci servirà una grande partita per avere ragione di una squadra attrezzata e combattiva come l'Igor Novara e ci stiamo allenando con ben chiaro il focus su quello che dovremo fare da domenica ».



Francesca Bosio (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo consapevoli del valore di Conegliano, una squadra che vanta tante giocatrici e un ruolino di marcia straordinario, ma credo che questa serie con Chieri abbia dato consapevolezza anche a noi, delle nostre caratteristiche e dei nostri punti di forza. Il livello si alzerà tanto, servirà la migliore versione di noi per tenere testa alle nostre avversarie e i fondamentali che saranno cruciali sono la battuta e la difesa: con la battuta dovremo cercare di staccare il più possibile da rete il gioco avversario, prendendoci anche dei rischi; in difesa dovremo cercare di costruirci entusiasmo e di tenere a bada l'attacco avversario. Sappiamo che sarà durissima ma vogliamo giocarcela, siamo dove volevamo essere e ora vogliamo goderci questa sfida bellissima ».

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-

È nuovamente Savino Del Bene Volley contro Allianz Vero Volley, è nuovamente Scandicci contro Milano. Una sfida che si ripete, una sfida che ha contraddistinto gli ultimi anni di Serie A1 e che torna in questa stagione per il decisivo confronto delle Semifinali Scudetto. Un appuntamento entusiasmante, che vedrà in campo alcune delle giocatrici migliori al mondo, con le due formazioni che, dopo essersi affrontate nelle Semifinali dello scorso campionato e nella Final Four della Coppa Italia di questa stagione, torneranno ad affrontarsi in una serie al meglio delle tre gare che mette in palio la possibilità di accedere alle Finali Scudetto.

PRECEDENTI: 26 (12 successi Savino Del Bene Scandicci, 14 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Isabella Di Iulio a Vero Volley nel 2019/2020; Beatrice Parrocchiale a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Brenda Castillo a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Simone Bendandi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019



Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « La squadra arriva bene a questo importante appuntamento, con un organico quasi completo, a parte l'assenza di Villani che purtroppo si prolunga già da una ventina di giorni. Per quanto riguarda le atlete disponibili sono tutte in buone condizioni e quindi arriviamo alla gara con la voglia di fare bene, con la voglia di fare meglio rispetto all'anno scorso, quando arrivammo secondi in classifica, ma non riuscimmo a centrare la Finale Scudetto, che questo anno è dunque il nostro obiettivo ».

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Domani iniziano le Semifinali, che quest’anno ancora di più mettono in evidenza quattro squadre molto competitive. Scandicci nell’ultimo periodo è cresciuta molto, con un gioco più aggressivo rispetto alla prima parte della stagione. Sono sempre stati una formazione forte e da temere, per cui sicuramente sarà una partita difficile. Noi dobbiamo affrontare questa sfida sapendo che, come nelle precedenti gare, l’ordine nella fase break sarà fondamentale, bisogna battere bene e avere pazienza perché credo sarà una serie lunga ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DELLE SEMIFINALI PLAY OFF-

Sabato 6 aprile 2024, ore 20.30



Savino Del Bene Scandicci - Allianz Vero Volley Milano Arbitri: Brancati, Zavater



Domenica 7 aprile 2024, ore 20.30



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Simbari, Verrascina