Conegliano travolge Novara in Gara 1 di semifinale

VILLORBA (TREVISO)- Non conosce rivali la Prosecco Doc Conegliano in questa stagione. La squadra di Santarelli, in Gara 1 di Semifinale Play Off, spazza via la resistenza dell'Igor Gorgonzola Novara che, pur impegnandosi al massimo delle sue attuali possibilità, non ha potuto nulla contro lo straordinario collettivo della formazione che in questa stagione ha saputo solo vincere. Il punteggio di 3-0 (25-19, 25-12, 25-20) finale è la fotografia esatta di quanto visto sul campo stasera.

Sestetto delle campionesse d’Italia con coach Santarelli che schiera in regia capitan Wolosz, che festeggia oggi il 34° compleanno, opposta Isabelle Haak, al centro la coppia azzurra Fahr-Lubian, schiacciatrici Robinson Cook e Plummer, libero Moki De Gennaro. Di là della rete coach Bernardi, una delle glorie del Palaverde con la leggendaria Sisley, schiera dall’inizio Bosio-Markova, centrali Bonifacio e l’ex Danesi, schiacciatrici Szakmary e Bosetti, libero l’altra ex Eleonora Fersino.

Inizio spumeggiante delle Pantere che partono concentrate e decise, l’ace di Wolosz per il 6-2 costringe la panchina piemontese al time out immediato, poi le ricostruzioni vincenti di Haak e le battute della star svedese propiziano un altro allungo, Robinson Cook mette a terra un rigore a fil di rete per il 12-6. Altro time out di coach Bernardi. Un’ottima Kat Plummer continua a martellare alla ripresa del gioco, due punti in fila della californiana e un muro di Fahr fissano il punteggio sul 16-9.

Novara prova a rimescolare le carte inserendo Akimova e Bartolucci, per la Prosecco DOC Imoco entra Gennari in seconda linea, le ospiti si riavvicinano a -4 (17-13). Con l’energia della panchina l’Igor cerca di rientrare, ma le battute micidiali di Haak (5 punti nel set) lasciano il segno e le pantere tornano più 6 (20-14). Nel finale di set Novara nonostante una buona Bosetti (5 punti nel set) sotto pressione commette qualche errore, invece De Gennaro e compagne invece non sbagliano nulla (incredibile 70% in attacco di squadra nel set) e chiudono il set 25-19 con il punto finale di Plummer, top scorer del set con 6 punti (6/7 in attacco!).

Simile il copione del secondo set nella fase iniziale, De Gennaro e compagne spingono subito (5-1), prendono la testa e non la mollano più per tutto il parziale giocando su ritmi oggettivamente insostenibili per le avversarie. Markova, schierata opposta come nei quarti di finale con Chieri, viene fermata puntualmente dal muro-difesa gialloblù, entra anche il doppio cambio con Akimova e Bartolucci, ma le ragazze di coach Santarelli non si preoccupano, anzi continuano a divertire il pubblico con giocate d’alta scuola. Robinson Cook infiamma i tifosi con un paio di prodezze, poi Haak è implacabile (8 punti nel secondo parziale chiuso con un eccezionale 70%) e il set diventa un monologo (20-12). Capitan Wolosz tiene il rittmo altissimo facendo impazzire il muro ospite e in mezzo riesce a trovare anche il tempo per un ace (22-12). Nella bolgia del Palaverde anche il secondo set è per una dominante Prosecco DOC Imoco che chiude 25-12 con il punto finale di una favolosa Plummer (5 nel set).

Coach Bernardi nel terzo set prova a rimescolare le carte con l’esperienza di capitan Chirichella e Bartolucci in regia, ma dopo un bell’inizio delle ospiti (3-7), la Prosecco DOC Imoco si ricompatta 4 sorpassa 10-9. La grinta di Cate Bosetti e l’ingresso di Chirichella danno un altro volto all’Igor che con l’esperienza delle sue veterane dopo due set da spettatrice entra finalmente in gara, ma basta una sgasata della Prosecco DOC Imoco e arriva l’aggancio con susseguente sorpasso (10-9). Si entra così nel primo “testa a testa” del match con equilibrio in campo, prova a romperlo Marina Lubian con due attacchi e un ace (14-12).

Asia Wolosz (sarà MVP, il miglior regalo di compleanno!) è ispirata al servizio, altro ace, poi si scatena la classe di Isabelle Haak (top scorer con 18 punti) e Conegliano scappa sul +6 (19-13) smorzando gli entusiasmi dell’Igor. Entra anche Buijs, ma la Prosecco DOC Imoco grazie alle difese sempre impeccabili di Moki De Gennaro e le prodezze di tutte le sue attaccanti non si volta più indietro e vede il traguardo sempre più vicino. Entrano Bugg e Gennari per il gran finale, il set si conclude con i punti di un’essenziale Robinson Cook e Plummer (25 punti in due).

I PROTAGONISTI-

Asia Wolosz (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Sono molto contenta, oggi per me è stata una giornata speciale, avere la possibilità di festeggiare il compleanno con i miei tifosi non ha prezzo, ma soprattutto abbiamo giocato una gran bella partita e ho anche avuto il premio...meglio di così! Oggi siamo state brave a tenere sempre alto il tirmo e la concentrazione, loro ci hanno provato, hanno cambiato sestetti, ma noi se restiamo concentrate su di noi e sul nostro gioco siamo davvero forti e anche oggi l'abbiamo dimostrato. Mercoledì però sarà un'altra partita, Novara in casa non sarà questa e dobbiamo essere pronte a giocare come oggi e anche meglio ».



Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara)- « Conegliano quando gira bene come stasera è sempre difficile da affrontare, loro hanno fatto una grande partita mentre noi abbiamo il dovere di farne una migliore in casa, mercoledì in gara 2. Non abbiamo nulla da perdere, servirà giocare libere e serene, senza paura e confido nel fatto che giocare davanti al nostro pubblico possa darci una mano ».

IL TABELLINO-



PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-19 25-12 25-20) –

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Robinson-cook 11, Lubian 5, Wolosz 3, Plummer 14, Fahr 5, Haak 18, De Gennaro (L), Gennari, Bugg. Non entrate: Lanier, Squarcini, Piani, Bardaro (L), De Kruijf. All. Santarelli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Markova 9, Bosetti 13, Bonifacio 1, Bosio, Szakmary 4, Danesi, Fersino (L), Bartolucci 2, Akimova 2, Buijs, Chirichella, De Nardi. Non entrate: Guidi (L), Kapralova. All. Bernardi.

ARBITRI: Simbari, Verrascina.

Durata set: 24', 23', 27'; Tot: 74'.

MVP: Asia Wolosz (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 4903