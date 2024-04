Una Conegliano ferita ospita Novara in Gara 3 di semifinale

VILLORBA (TREVISO)- Un epilogo sicuramente sorprendente in Gara 2 ha consegnato a tutti gli appassionati della Serie A1 Tigotà uno scontro decisivo all’ultimo respiro. Domani, sabato 13 aprile alle ore 20.30 in diretta Rai Sport, Sky Sport e VBTV, in un Palaverde che vorrà recitare un ruolo da protagonista, la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara si fronteggeranno per la determinante Gara 3 di Semifinale Playoff per raggiungere la Savino Del Bene Scandicci in Finale Scudetto, in partenza mercoledì 17 aprile.

Dopo il rotondo 3-0 in Gara 1, la squadra di coach Santarelli sembrava la netta favorita per l’accesso all’ultimo atto dei Playoff. Ma la magia della post season ha consegnato agli annali una Gara 2 entusiasmante, che ha rimesso in gioco la formazione di coach Bernardi dopo un esaltante tie-break, che ha inflitto alle pantere la prima sconfitta dopo 45 successi di fila. Uno scenario imprevedibile ma che non può che emozionare i tanti tifosi che saranno testimoni dell’ennesimo scontro tra due delle migliori squadre degli ultimi anni, pronte a darsi battaglia per raggiungere l’agognato traguardo.

PRECEDENTI: 47 (11 successi Igor Gorgonzola Novara, 36 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Una sconfitta in una serie di semifinale playoff ci può stare, perdere fa parte dello sport e a questi livelli vincere così tante partite infila non è normale, le tante vittorie in fila ci avevano un po' abituato bene, ma ora torniamo alla realtà e ci prepariamo alla decisiva gara3 nel nostro Palaverde. Questi playoff si sono dimostrati come da previsioni ricchi di sorprese e colpi di scena, abbiamo visto anche nel maschile come quest'anno ogni serie non sia scontata e ci sia un livello altissimo. Gara2 è stata una dimostrazione di tutto ciò, Novara è una squadra molto attrezzata, costruita per vincere, e in casa sua ha fatto vedere tutto il suo potenziale, quello che evidentemente nella prima gara non si era visto. Sapevo che l'Igor in casa sua non sarebbe stata quella di gara1, per vincere lì quello che abbiamo fatto non è bastato, tropi errori nei primi due set e dopo la rimonta anche nel quinto siamo state troppo fallose per poter averev la meglio su una squadra che ha fatto vedere le sue ottime quelità. Domani non ci saranno prove d'appello, siamo al Palaverde, avremo la spinta del nostro pubblico sempre decisiva, ma soprattutto noi dovremo giocare una partita molto migliore rispetto a mercoledì, dal primo all'ultimo secondo servirà restare concentrate e dare il massimo su ogni pallone, è l'unico modo che abbiamo per qualificarci a una finale scudetto a cui teniamo tantissimo ».



Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara)- « C'è stato davvero poco tempo per pensare alla partita vinta e goderci l'impresa compiuta, nei playoff è così: si può festeggiare davvero solo alla fine, perché ogni volta che si torna in campo si resetta tutto. Andiamo a Treviso con il desiderio e l'intenzione di mettere ancora in campo la miglior prestazione possibile, consapevoli che potrebbe anche non bastare, perché di fronte abbiamo la squadra più forte al mondo, ma che è l'unico modo di uscire dal campo senza rimpianti, a prescindere dal risultato. Dovremo prenderci dei rischi, anche se questo potrebbe portarci a qualche errore di troppo. Rispetto all'inizio della serie non è cambiata la difficoltà dell'ostacolo da affrontare, anche perché dovremo giocarci questa sfida decisiva in casa loro, ma sicuramente a livello di consapevolezza qualcosa è cambiato: abbiamo mostrato a noi e a loro che sono umane, quando sembravano non esserlo. Abbiamo mostrato a noi stesse che siamo in grado di batterle e questo ora lo sanno anche loro ».

GARA 3 DI SEMIFINALI PLAYOFF SERIE A1-



Sabato 13 aprile 2024, ore 20.30



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Vagni, Goitre