Pallavolo Play Off: Conegliano cerca la rivincita contro Scandicci

FIRENZE- Aspettative altissime dopo l’epica battaglia del primo confronto della Finale Scudetto di Playoff Serie A1 Tigotà. La Savino Del Bene Scandicci e la Prosecco Doc Imoco Conegliano sono pronte a tornare sul taraflex rosa per una fondamentale Gara 2, in programma a Palazzo Wanny domani, sabato 20 aprile, alle ore 20.30. Il match, in diretta Rai Sport e Sky Sport Arena, rappresenterà un bivio per le due formazioni impegnate: con un successo davanti al proprio pubblico, la squadra di coach Barbolini potrà giocarsi già a Gara 3 il match point tricolore, mentre con una vittoria delle ragazze di coach Santarelli lo scontro tornerà in equilibrio con il fattore campo nuovamente nelle mani delle pantere.

Si ripartirà inevitabilmente dal 2-3 che ha permesso alle toscane di espugnare il Palaverde, infliggendo la prima sconfitta casalinga della stagione alle gialloblu. Dalla sfida tra le due opposte, con Antropova, MVP, e Haak autrici rispettivamente di 31 e 34 punti, e da quella tra le due registe, Ognjenovic e Wolosz, che hanno incantato la prima gara a suon di giocate da capogiro. Un incontro che si è deciso sul filo del rasoio, in cui a risultare decisivi sono stati anche gli ingressi dalla panchina di Diop e Washington (letale con 6 attacchi vincenti su 7 tentati), ottimo teaser per una Finale Scudetto che si prospetta accesissima e ricca di suspense e colpi di scena. Ad animare il prepartita, dopo la leggenda del volley “Jenny” Lang Ping in Gara 1, un Campione del Mondo di calcio e bandiera fiorentina come Giancarlo Antognoni, che porterà sul campo la coppa del 79° Campionato Italiano.

Linda Nwakalor (Savino Del Bene Scandicci)- « Mi aspetto che in Gara-2 Conegliano presti più attenzione ai particolari, ma anche noi lo faremo. Questi pochi giorni che ci sono tra Gara-1 e Gara-2 servono per sistemare qualcosa e quindi mi aspetto più accortezza da parte di entrambe le squadre ».

Monica De Gennaro (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Siamo in finale ed è normale che ci sia equilibrio, si affrontano due squadre fortissime e gara1 ha dimostrato quanto sarà difficile per noi questa serie con Scandicci. Non bisogna stupirsi della loro vittoria in gara1, ci sta, l'importante come sempre nei playoff è pensare alla prossima partita consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità. Al Palaverde abbiamo avuto qualche pausa di troppo, sbavature ed errori specie in momenti chiave del match ci hanno penalizzato, loro invece hanno sbagliato poco e hanno gestito meglio di noi la fase finale della partita, quella che ha deciso gara1. Possiamo fare molto meglio e lo sappiamo, andiamo a Firenze per un'altra battaglia, dobbiamo sbagliare meno e dosare bene pazienza ed aggressività contro un'avversaria che sappiamo darà ancora il massimo in casa sua ».

Gara 2 Finale Play Off Scudetto-

Sabato 20 aprile 2024, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Simbari, Piana (Serie 1-0)