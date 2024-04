FIRENZE - La Prosecco Doc Conegliano è Campione d'Italia per la settima volta. L'epilogo della stagione dell'A1 Femminile è stato scritto ed il copione è stato rispettato. Troppo più forti le pantere su tutte le altre antagoniste per non vincere anche questo tricolore ma la Savino Del Bene anche stasera le ha provate tutte per contrastare le campionesse di tutto cercando di rinviare il verdetto. L'1-3 (25-23 17-25 17-25 21-25) la dice lunga sulla forza collettiva della squadra di Santarelli ma ribadisce il carattere delle toscane che sono state capaci, per un set, di mettere alla frusta Haak e compagne portandosi in vantaggio. Poi l'inerzia della partita è andata dalla parte delle più forti che hanno chiuso Gara 4 senza concedere più nulla alle avversarie chiudendo una serie di finale che comunque ha regalato emozioni a non finire in tutti e quattro i match. Conegliano ora può festeggiare ma giusto il tempo di brindare. Da domani già si pensa alla Finale di Champions League.

L’epopea dorata della Prosecco DOC Imoco Volley ha visto oggi a Firenze aggiungersi un altro tassello pregiato per una collezione che è già arrivata alla cifra di 23 trofei conquistati dal club gialloblù dalla fondazione del 2012 ad oggi.

Quello conquistato stasera in terra toscana dalle Pantere è il 7° scudetto, 6° consecutivo, che conferma l’imbattibilità in Italia nelle finali che dura dal 3 febbraio 2019, ultima sconfitta nella Coppa Italia con Novara.

Da lì in poi in campo nazionale 15 trofei consecutivi, 5 coppa italia, 5 supercoppa italiana e 5 scudetti.

In totale nella bacheca di Conegliano ci sono 7 scudetti, 2 mondiali per club, 1 champions league, 6 coppe italia, 7 supercoppe italiane.

In questa stagione finora la squadra di coach Santarelli ha vinto tutto, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Scudetto, ma non è finita perchè il 5 maggio ad Antalya (Turchia) c’è ancora la possibilità di un fantastico “poker” con la SuperFinal di Champions League che vedrà le Pantere giocarsi il massimo trofeo continentale nel “derby” con l’Allianz Milano.

L’inizio partita è tutto di marca toscana, 4-1 per la Savino che difende bene e contrattacca con successo, ma le ragazze di coach Santarelli entrano subito in gara e pareggiano subito con il muro di Plummer. Scandicci ci riprova, muro di Antropova per il +3 (8-5) e stavolta c’è il time out gialloblù. Capitan Wolosz si affida a Plummer per tentare il riaggancio, ma Antropova non sbaglia e le padrone di casa restano avanti (11-8). Entra Alessia Gennari in seconda linea, ma nonostante i colpi di Lubian e Haak si resta a -3 (14-11) perchè come da abitudine in queste finali la Savino non sbaglia niente. Sale in cattedra allora il muro delle Pantere, prima Fahr poi Robinson Cook riportano la Prosecco DOC Imoco a contatto (15-14). Sul 16-15 dentro anche Bardaro per il “giro dietro” e la baby pantera dà subito sostanza alla difesa consentendo ad Haak il pareggio a quota 17. Time out di coach Barbolini, ma alla ripresa del gioco ancora un tuffo di Bardaro e il contrattacco della svedese per il primo vantaggio di Conegliano che sorpassa 17-18.

Si combatte punto su punto, un’invasione regala il nuovo +2 alla squadra di casa (20-18), ma dopo il time out di coach Santarelli c’è il muro del -1 di Asia Wolosz. Come da tradizione di questa appassionante finale scudetto il set si decide per i dettagli, la Prosecco DOC Imoco ha un guizzo che la manda in parità con il colpo vincente di Bella Haak (7 punti nel set, come Antropova), 23-23. Gli ultimi palloni però sono della Savino: Herbots sigla il 24-23, la brasiliana Carol piazza il beffardo ace finale e Scandicci si aggiudica 25-23 un set condotto sempre in testa.

L’avvio di secondo set è in salita per la Prosecco DOC Imoco, le battute di Carol fanno ancora male e Conegliano deve inseguire (4-1). La Savino del Bene è caldissima e spinta dal suo pubblico mette alle corde le venete, coach Santarelli deve chiamare time out sul 6-2. L’energia di Lubian e Plummer tiene vicina Conegliano, una bella tripletta della californiana riapre i giochi (7-6), poi Robinson Cook pareggia a quota 8 e torna la fiducia in casa gialloblù. Una grande difesa di “Kesh” che poi va anche a concludere regala il primo vantaggio alle ospiti (8-9). De Gennaro guida la seconda linea e le Pantere sembrano aver ripreso sicurezza, Marina Lubian è protagonista di una grande serie in battuta (con anche due aces) e si accende anche in difesa per propiziare un break importante: 13-17. Scandicci messa sotto pressione comincia a sbagliare e il vantaggio gialloblù si dilata (14-21). Il muro-difesa della Prosecco DOC Imoco ora è impenetrabile e il set fila via liscio fino alla fine con il 17-25 (chiusura con ace di Fede Squarcini, al suo esordio nella finale) e rimette la situazione in parità.

Terzo set e sulla scia del precedente le Pantere continuano a spingere, Haak sigla lo 0-2, ma Antropova non ci sta e con una serie delle sue tra attacchi ed aces riporta avanti una Savino del Bene mai doma (5-3). La Prosecco DOC Imoco però tiene alto il ritmo, tocca molto a muro e Asia Wolosz con una ricezione ottima può far funzionare come un orologio svizzero il suo attacco, con Plummer, Haak e Robinson in grande spolvero. Con grande aggressività e un gioco ordinato la squadra gialloblù prende il vantaggio (10-13). Moki De Gennaro non fa cadere un pallone e le campionesse d’Italia continuano a macinare punti a raffica, con una Kat Plummer letteralmente scatenata che manda in fuga la Prosecco DOC Imoco (11-16). I 150 tifosi gialloblù si fanno sentire al PalaWanny, frastornato dall’incedere autoritario delle ospiti. C’è Ruddins in campo con Di Iulio e Diop e la mossa di coach Barbolini dà i suoi effetti con i punti di Herbots che rimettono il match in equilibrio (14-16) costringendo Conegliano al time out. Plummer è ancora “on fire”, ma di là c’è la leonessa Herbots a ruggire (15-18) e si continua a lottare. C’è anche Bella Haak nell’arsenale gialloblù e la svedese con una doppietta favorita dalle difese-monstre di De Gennaro e Robinson Cook lancia le Pantere verso la conquista del terzo set: 15-20.

Dopo il time out delle padrone di casa la Prosecco DOC Imoco non si ferma, Plummer (set eccezionale per Kat con 6 punti e il 50% in attacco ) fa gli straordinari anche a muro e il gap si dilata (15-22). Capitan Wolosz manda a segno anche Fahr, poi Bella Haak, sempre implacabile (11 punti , 2 muri e il 61% offensivo per la star svedese) con i due punti della staffa mette in freezer il Prosecco DOC: 17-25 e il pubblico di fede gialloblù inizia a sognare.

Il quarto set è quello della verità dopo una finale scudetto tutta giocata senza respiro da due grandi squadre. Il primo minibreak è per la Prosecco DOC Imoco con Marina Lubian in fast (2-4),ma Ognjenovic e compagne continuano a giocare bene e rendono difficile la strada verso il settimo scudetto per Conegliano. Asia Wolosz però fa valere la sua classe, ace velenoso della capitana per il 4-8. Le Pantere giocano al loro massimo livello, anche l’ingresso di Gennari in difesa è produttivo, mentre Haak e Plummer “gettonate” da capitan Wolosz mettono giù palloni a raffica (10-15). La Savino ci prova ancora con Zhu Ting (12-15), ma una De Gennaro in versione guerriera tiene la barra dritta e la Prosecco DOC Imoco tiene il vantaggio anche grazie alle prodezze in fast di Lubian.

Ancora Zhu Ting ed Herbots, che devono supplire a una Antropova ben marcata dal muro gialloblù, provano a riagganciare, avvicinandosi fino al -1 (16-17). Il PalaWanny si accende per la rimonta delle toscane, ma la premiata ditta Wolosz-Haak non tradisce ed è di nuovo +2 (16-18). De Gennaro fa gli straordinari in difesa e ricezione, poi rientra anche Bardaro per l’ultimo giro in seconda linea. Con grinta e cuore le Pantere respingono l’assalto della Savino, Haak di forza sigla il 18-20, ma non è finita, Antropova pareggia a quota 20 con il muro. Tutto da rifare. E’ battaglia in campo aperto per un finale di set al calor bianco, Plummer dà ossigeno sul 20-22, Antropova sbaglia, Plummer no ed è 20-24. Al secondo match ball Scandicci sbaglia la battuta ed è scudetto per le pantere !

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini ( Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Penso che sia più che doveroso fare i complimenti a Conegliano, perché ha giocato, come al solito, una serie di finale a livello altissimo. Bisogna fare tanti complimenti alle nostre ragazze, perché tra Semifinali e Finali siano andate anche oltre a quello che era nelle nostre possibilità. È ovvio che c'è delusione, perché non capita tutti gli anni di arrivare in Finale Scudetto, però penso per quel che conta, e secondo me conta tanto, che abbiamo provato tutto, purtroppo loro non hanno mai mollato e non hanno sbagliato una partita, per cui era onestamente difficile. Brave loro e molto bravi noi per il percorso che abbiamo fatto questo anno ».

Monica De Gennaro (Prosecco Doc Conegliano)- « E’ stata dura sin dai quarti, anche in semifinale, così come nella serie finale. Abbiamo vinto perché non abbiamo mai mollato e ce lo siamo meritato tutte questo titolo. Stasera abbiamo giocato bene, anche nel primo set anche se poi ci siamo perse nei momenti finali. Nel secondo siamo partite sotto, poi è cambiato qualcosa, abbiamo iniziato a murare, difendere, contrattaccare e sappiamo che questa è una dei nostri punti di forza, e siamo state capaci di farlo nei restanti due set e mezzo. Ora festeggiamo perché dopo partite così intense e un campionato così è giusto che lo facciamo. Lo faremo per un giorno soltanto perché la nostra stagione non è finita ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3 (25-23 17-25 17-25 21-25) -

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Da Silva 7, Antropova 22, Zhu 8, Nwakalor 7, Ognjenovic 1, Herbots 10, Parrocchiale (L), Ruddins 1, Washington 1, Diop 1, Di Iulio, Armini (L), Alberti. Non entrate: Nowakowska. All. Barbolini.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Fahr 9, Haak 29, Robinson-cook 10, Lubian 12, Wolosz 2, Plummer 18, De Gennaro (L), Squarcini 1, Gennari, Bardaro, De Kruijf. Non entrate: Lanier, Bugg, Piani (L). All. Santarelli.

Arbitri: Cesare, Goitre



Durata set: 30′,25′,29′,29′

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 3500 (tutto esaurito)